Delincuentes maniatan y golpean a cinco obreros durante violento asalto en predio de Pachacámac

Los delincuentes permanecieron en el lugar por más de tres horas, tiempo en el que retuvieron a las víctimas en un cuarto reducido (Créditos: Panamericana TV)

Un asalto violento sacudió la urbanización San Fernando, en Pachacámac, al sur de Lima, durante la madrugada del domingo. Cinco trabajadores de una empresa local fueron atacados, maniatados y golpeados por un grupo de delincuentes armados que irrumpió en el predio con el objetivo de apropiarse de bienes de alto valor.

De acuerdo con el testimonio de la administradora a las cámaras del programa 24 horas de Panamericana TV, los asaltantes ingresaron al inmueble entre las 22:00 y las 22:30 horas y permanecieron en el lugar hasta aproximadamente la 1:30 de la madrugada.

PUBLICIDAD

Durante ese lapso, los empleados —todos provenientes de provincias y residentes temporales del local— fueron reducidos y retenidos en un pequeño cuarto, mientras los agresores sustraían equipos y maquinaria pesada.

Los delincuentes utilizaron herramientas contundentes para someter a los trabajadores y despojarlos de sus teléfonos celulares - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

El monto de lo robado asciende a 65.000 dólares, de acuerdo con la estimación ofrecida por la representante de la empresa afectada. Entre los artículos sustraídos figura principalmente un vehículo de carga especializado, cuya manipulación y traslado quedaron registrados en las cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes muestran a los asaltantes operando el equipo durante varios minutos, en tanto las víctimas permanecían inmovilizadas y bajo amenaza.

PUBLICIDAD

Ella contó que los delincuentes usaron herramientas contundentes para someter a los trabajadores y evitar cualquier intento de resistencia. “Los han agarrado con las combas para que se queden abajo y puedan robar”, afirmó. Además, indicó que los trabajadores fueron amarrados, amordazados y despojados de sus teléfonos celulares para impedir que dieran aviso a las autoridades.

Según el relato de la administradora, tras el asalto, la denuncia se presentó ante la comisaría de Pachacámac, pero la respuesta de la Policía Nacional del Perú (PNP) ha sido insuficiente.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, solo uno de los agraviados ha sido citado para brindar su declaración, mientras que el resto no ha sido convocado, lo que genera preocupación entre los afectados por la falta de avances en la investigación y la ausencia de patrullaje preventivo en la zona.

Los agraviados exigen mayor presencia policial y una investigación exhaustiva, ya que la falta de vigilancia facilita que se repitan delitos similares en la zona - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

Investigación policial y reclamos de la empresa

Hasta el momento, la PNP no ha logrado identificar a los responsables del asalto ni ha recuperado la maquinaria sustraída. Los afectados insisten en la necesidad de reforzar la vigilancia en la urbanización San Fernando y exigen una investigación exhaustiva que permita esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.

PUBLICIDAD

Los trabajadores, que permanecieron reducidos durante cerca de tres horas, aseguran que la falta de patrullaje regular facilita este tipo de delitos. La administradora reiteró el pedido a las autoridades para que se intensifiquen los operativos policiales y se brinde mayor protección a las empresas de la zona, que se encuentran expuestas a situaciones similares ante la ausencia de una respuesta eficiente.