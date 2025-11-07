Perú Deportes

Gol de Cristian Souza tras desafortunado desvío de Miguel Araujo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

El volante uruguayo probó desde el borde del área y terminó marcando el 1-0 en el estadio Alberto Gallardo

Cristian Souza anotó el 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal se enfrentó a Cienciano como parte de la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El conjunto cusqueño rompió la igualdad con un remate desde el borde del área de Cristian Souza que terminó desviándose en la cabeza de Miguel Araujo e ingresando a la portería de Renato Solís.

Las dos escuadras se repartieron la posesión del balón en el estadio Alberto Gallardo, pero sin llevar peligro a los arcos contrarios. Hasta que a los 39 minutos, Cristian Souza tomó un rebote y decidió ejecutar un fuerte disparo con su pierna izquierda sin saber que marcaría el 1-0.

El remate del volante uruguayo, en el camino, pegó en el defensor Miguel Araujo y cambió de dirección, dejando sin opción al guardameta Renato Solís, quien permaneció parado en la parte central bajo los tres palos. El esférico ingresó y se desató la euforia de la escuadra ‘roja’.

Souza marcó su primer gol con la camiseta de Cienciano en esta temporada. Previamente, solo había dado una asistencia en el triunfo ante Juan Pablo II en condición de local. Su tanto ante Cristal sirvió para el ‘papá’ se vaya al descanso con una mínima ventaja.

Cienciano busca su cupo a la Copa Sudamericana

Cienciano necesita ganarle a Sporting Cristal para seguir soñando con la clasificación a la próxima edición de la Copa Sudamericana. Si bien marcha en la octava casilla, es decir, dentro de la zona de torneo internacional, hay muchos clubes muy cerca, en cuanto a puntaje.

El ‘papá’ tiene 47 puntos y es muy seguido por Los Chankas -que tiene los mismos puntos pero es superado por la diferencia de goles- y Sport Huancayo y ADT. Estos dos últimos conjuntos cuentan con 45 unidades y todavía no disputan sus cotejos de la fecha 18.

Paulo Autuori prueba jugadores ante Cienciano

Sporting Cristal no se juega por nada en estas dos últimas fechas del Torneo Clausura, debido a que ya aseguró su puesto en los playoffs. El conjunto de La Florida solo debe esperar al tercer lugar de la tabla acumulada: Alianza Lima o Cusco FC. Con uno de estos dos elencos, se medirá en las semifinales por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Por esa razón, el técnico Paulo Autuori presentó una nueva oncena ante Cienciano, con el objetivo de probar algunos jugadores que no han tenido minutos en la temporada. Como es el caso puntual del guardameta Renato Solís, suplente de Diego Enríquez.

El estratega brasileño, además, no puso como titular a Luis Abram y optó por Rafael Lutiger. En esa misma línea, no consideró a Yoshimar Yotún en la lista de convocados para este compromiso, a pesar de que el mediocampista y capitán ‘celeste’ se encuentra en perfectas condiciones.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Clausura, visitando a Atlético Grau en el calor de Sullana. Hasta el momento, la Liga 1 no ha dado a conocer la programación exacta (día y hora) de este encuentro, pero se realizará después del parón por la fecha FIFA a nivel de selecciones.

Próximo partido de Cienciano

Por su parte, Cienciano pondrá fin a su temporada ante Ayacucho FC. Este compromiso, al igual que el de Cristal, todavía no está pactado por la organización del campeonato peruano. Solo se sabe que se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega -ubicado en la ciudad de Cusco- y después de la pausa por los amistosos de selecciones.

