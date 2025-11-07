Perú Deportes

Golazo de Leandro Sosa con potente disparo en Sporting Cristal vs Cienciano por Liga 1 2025

Felipe Vizeu inició la jugada, Nicolás Pasquini centró y el lateral uruguayo marcó el empate en el estadio Alberto Gallardo

El lateral puso el empate en el Estadio Alberto Gallardo.

Sporting Cristal chocó con Cienciano en la fecha 18 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Los ‘celestes’ salieron con todo en el segundo tiempo y encontraron el empate con una jugada colectiva, que fue terminada por Leandro Sosa. El futbolista uruguayo venció al portero Juan Cruz Bolado en su segundo intento.

El técnico Paulo Autuori realizó dos modificaciones en el descanso con el objetivo de revertir la ventaja obtenida por el conjunto cusqueño en el primer tiempo. El brasileño metió a Catriel Cabellos y Felipe Vizeu, y sacó a Irven Ávila y Jesús Pretell.

Sus modificaciones terminaron dándole el empate a los 47 minutos. Vizeu comenzó la jugada, hizo una pared y luego cedió el balón a Nicolás Pasquini, quien se estaba proyectando por la banda izquierda. El lateral argentino sacó un centro al segundo palo buscando a un compañero.

En ese momento, apareció Leandro Sosa, ganándole la posición a un rival y cabeceando la redonda con mucha potencia. Este primer remate fue bloqueado por las manos del guardameta Juan Cruz Bolado, pero la acción no acabó ahí. Ningún cusqueño apareció para despejar el peligro.

Sosa no desperdició la segunda oportunidad, controló y le metió un fulminante derechazo, el cual no pudo ser parado por el defensor Jimmy Valoyes. La pelota terminó besando las redes y se desató la euforia en el estadio Alberto Gallardo tanto en la cancha como en la tribuna.

Gol de Cienciano ante Sporting Cristal

Cienciano fue el primero en marcar en este cotejo. Su gol se dio a los 39′ a través de un remate del mediocampista Cristian Souza, que se desvió en el central Miguel Araujo. Así el uruguayo marcó su primer tanto con la camiseta del cuadro ‘rojo’ y le dio la ventaja momentánea en el coloso de San Martín de Porres.

Cristian Souza anotó el 1-0 en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

El aporte de Leandro Sosa en Cristal durante el 2025

Leandro Sosa es uno de los mejores jugadores de Sporting Cristal en esta última etapa. El uruguayo supo adecuarse a la posición de lateral derecho ante el bajo nivel de Jhilmar Lora y la falta de nuevos talentos en esa parte del campo.

El uruguayo, además al aspecto defensivo, sumó en lo ofensivo a lo largo de la temporada. El exAyacucho FC marcó cinco goles. Previamente, celebró ante Alianza Universidad, Sport Boys, Cusco FC y ADT. A la par, dio tres asistencias.

Sosa se ubica solo por detrás de jugadores de zona de ataque en la lista de máxima anotadores de Cristal en este 2025. Irven Ávila es el primero con 11 goles, seguido de Santiago González con 7 ‘pepas’. Esto sin contar a Martín Cauteruccio, que se fue a mitad de la campaña tras oferta de Bolívar.

Próximo partido de Sporting Cristal

Sporting Cristal cerrará su participación en el Torneo Clausura, visitando a Atlético Grau en el calor de Sullana. Hasta el momento, la Liga 1 no ha dado a conocer la programación exacta (día y hora) de este encuentro, pero se realizará después del parón por la fecha FIFA a nivel de selecciones.

Después de la fecha 19, Paulo Autuori y compañía se prepararán para los playoffs por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Los ‘celestes’ esperarán para conocer a su rival en semifinales, que podría ser Alianza Lima o Cusco FC, los cuales luchan por el segundo lugar de la tabla acumulada.

