Partidos de hoy, martes 5 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy martes 5 de mayo reúne a los clubes más competitivos de Europa, Sudamérica y Medio Oriente en una jornada que promete alta tensión en la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Concachampions.

La semifinal del certamen de la UEFA entre Arsenal y Atlético Madrid se presenta como el plato fuerte del día. Tras un empate 1-1 en la ida disputada en España, ambos equipos llegan al Emirates Stadium con la obligación de ganar para alcanzar la final de Budapest. El cuadro inglés ha consolidado una campaña sólida en casa, mientras que el equipo dirigido por Diego Simeone busca capitalizar su experiencia en eliminatorias europeas.

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Este encuentro representa la oportunidad definitiva de clasificar a la ansiada final y tentar la ‘Orejona’. El conjunto ‘gunner’ ha mostrado solidez defensiva y un ataque dinámico en la Premier League, de la que es líder temporal, mientras que los ‘colchoneros’ apuestan por su tradicional disciplina táctica.

Por otro lado, Sporting Cristal recibe a Palmeiras en un duelo donde los peruanos buscan sumar puntos vitales para mantener opciones en la fase de grupos. El ‘verdao’, uno de los favoritos para ganar el torneo, llega como favorito tras una seguidilla positiva en el Brasileirao y en el propio torneo internacional. Por su parte, los ‘celestes’ necesita aprovechar la localía para romper la racha negativa frente a rivales brasileños.

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Asimismo, en Guayaquil, Barcelona SC enfrenta a Boca Juniors con ambos equipos urgidos de resultados para no complicar su avance a octavos. El cuadro ecuatoriano viene de partidos irregulares en la liga local y se ubica último en su grupo de la Copa Libertadores; en tanto, los ‘xeneizes’ apuntan a dar el golpe de visita para liderar el grupo, a la espera de lo que ocurra entre Universidad Católica de Chile con Cruzeiro de Brasil el miércoles 6 de mayo.

En la Copa Sudamericana, Deportivo Riestra, en su primera experiencia internacional, se mide ante Gremio, que cuenta con el peruano Erick Noriega entre sus filas. El club argentino busca sorprender tras resultados irregulares en el torneo local, mientras que los brasileños llegan con plantel completo y aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

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En Venezuela, Academia Puerto Cabello chocará con Cienciano, equipo peruano que es puntero del grupo B con siete puntos, tres más que Juventud Las Piedras de Uruguay. El cuadro ‘llanero’ apuesta por su fortaleza en casa para revertir un inicio complicado en la fase de grupos. Por su parte, el ‘papá’ necesita sumar para mantener opciones de clasificación y sostener el buen presente que también vive en la Liga 1 (tercero en la clasificación).

En cuanto a la Liga Profesional Saudí, Al Khalleej se medirá en casa con Al Hilal, equipo donde figura el francés Karim Benzema. Un partido de alta tensión para la escuadra del exdelantero de Real Madrid en su lucha por recortar puntos con el líder Al Nassr, de Cristiano Ronaldo.

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Partido de Champions League

- Arsenal vs Atlético Madrid (14:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Copa Libertadores

- Sporting Cristal vs Palmeiras (17:00 horas / ESPN, Disney+)

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- Rosario Central va Libertad (17:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Barcelona SC vs Boca Juniors (19:00 horas / ESPN, Disney+, Telefé, Pluto TV)

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- UCV FC vs Independiente del Valle (19:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Always Ready vs Lanús (19:30 horas / ESPN 7, Disney+)

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Partidos de Copa Sudamericana

- Deportivo Riestra vs Gremio (17:00 horas / ESPN 5, Disney+)

- Juventud Las Piedras vs Atlético Mineiro (17:00 horas / DSports)

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- Independiente Petrolero vs Caracas FC (17:00 horas / ESPN 3, Disney+)

- Academia Puerto Cabello vs Cienciano (19:30 horas / DSports)

- Deportivo Recoleta vs Santos (19:30 horas / DGO)

- Deportivo Cuenca vs San Lorenzo (21:00 horas / ESPN, Disney+)

Partido de Concachampions

- Tigres vs Nashville SC (20:30 horas / Disney+)

Partido de Liga Profesional Saudí

- Al Khalleej vs Al Hilal (13:00 horas)