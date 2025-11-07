Perú Deportes

Fechas confirmadas de los ‘play offs’ por cupo a Copa Libertadores 2026: programación de partidos de Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC

Los ‘blanquiazules’ y los ‘dorados’ pelean por el segundo lugar de la tabla de posiciones, eso definirá las llaves para el repechaje por los boletos al próximo torneo internacional

El Torneo Clausura 2025 está en la recta final y se definirá la lucha por un cupo a la Copa Libertadores 2026. Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC protagonizarán los ‘play offs’, pero deberán definir sus ubicaciones para determinar las llaves en el repechaje por los boletos del próximo torneo nacional.

Los ‘blanquiazules’ y los ‘dorados’ vienen luchando por el segundo lugar de la tabla de posiciones. El equipo de Néstor Gorosito se apoderó la segunda casilla tras el triunfo frente Los Chankas en Andahuaylas: tiene 65 puntos. Mientras que la escuadra cusqueña tiene un punto meno, y hoy, viernes 7 de noviembre, tendrá que asegurar la victoria ante Sport Boys en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Como se sabe, el formato de la Liga 1 2025 cambió, y los cupos a la Libertadores se obtendrá por medio de un repechaje, donde se conocerá a Perú 2, Perú 3 y Perú 4; quienes irán a fase de grupos, fase 2 y fase 1, respectivamente.

¿Cuándo se jugarán los ‘play offs’ por la Copa Libertadores 2026?

A falta de una fecha para que termine el Torneo Clausura 2025, solo falta definir el segundo lugar de la tabla acumulada y la lucha está entre Alianza Lima y Cusco FC. Ese resultado determinará las llaves de los ‘play offs’ por un cupo a la Copa Libertadores 2026.

Se confirmaron las fechas para el repechaje que se jugará en diciembre, donde se medirá el tercero con el cuarto y el ganador chocará con el segundo para puntualizar quién irá a fase de grupos, fase 2 y fase 1. Todos los cotejos serán de ida y vuelta.

“Antes de meternos al tema selección peruana, las fechas de lo que van a ser los play offs para Perú 2. Las fechas son las siguientes: el partido entre el tercero y el cuarto de la tabla acumulada, el partido de ida será el martes 2 de diciembre y la vuelta el sábado 6 de diciembre. Y luego el partido final; la ida será el miércoles 10 de diciembre y la vuelta el domingo 14 de diciembre. Es decir, esas son las fechas donde se van a disputar los partidos para definir el orden de la Copa Libertadores. Estamos a la espera de que si el segundo de la tabla acumulada será Alianza Lima o Cusco FC; después Sporting Cristal va a ser el cuarto; eso ya está, salvo una catástrofe de resultados para Cristal, terminaría generando que el Alianza Atlético lo pueda pasar", informó Rodrigo Morales en DSports Perú.

Hernán Barcos aguantando la presión
Hernán Barcos aguantando la presión de Cusco FC. - Crédito: Alianza Lima

Fixture que le resta a Alianza Lima por el Torneo Clausura 2025

- Fecha 18: Alianza Lima decansa

- Fecha 19: Alianza Lima vs UTC (programación por confirmar / estadio Alejandro Villanueva)

Fixture que le resta a Cusco FC por el Torneo Clausura 2025

- Fecha 18: Cusco FC vs Sport Boys (viernes 7 de noviembre / 13:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Fecha 19: Sport Huancayo vs Cusco FC (programación por confirmar / estadio IPD de Huancayo)

Fixture que le resta a Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

- Fecha 18: Sporting Cristal vs Cienciano (viernes 7 de noviembre / 15:15 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Fecha 19: Atlético Grau vs Sporting Cristal (programación por confirmar)

