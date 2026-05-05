Perú

Cirujanos logran que paciente recupere la movilidad tras extirpar tumor cervical de alto riesgo

El tumor identificado era altamente vascularizado, comprometía músculos, estructuras óseas y la médula espinal, y representaba un riesgo neurológico severo

Guardar
Neurocirugía avanzada permite a paciente volver a caminar después de perder la movilidad - Créditos: Essalud.
Neurocirugía avanzada permite a paciente volver a caminar después de perder la movilidad - Créditos: Essalud.

Jorge Luis Quispe Curampa, confeccionista y jefe de taller, recuperó la movilidad gracias a una intervención neuroquirúrgica realizada en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud (EsSalud).

El paciente, que llevaba una vida activa y practicaba deportes con regularidad, comenzó a experimentar un dolor persistente en el cuello que marcó el inicio de un deterioro progresivo en su salud física. “Al inicio pensé que era por el esfuerzo, pero poco a poco dejé de mover la mano y la pierna. Ya no podía trabajar ni jugar fútbol”, narró.

PUBLICIDAD

Los especialistas identificaron un tumor cervical de grandes dimensiones y alta peligrosidad, que le provocó la pérdida de fuerza, equilibrio y sensibilidad, hasta impedirle caminar o mantenerse de pie.

La operación incluyó embolización, extracción tumoral y fijación occípito-cervical, permitiendo que el paciente recupere fuerza y autonomía bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario (Créditos: Essalud)

De acuerdo con el equipo médico del hospital, los exámenes evidenciaron una masa altamente vascularizada que comprometía músculos, estructuras óseas y la médula espinal. Frente a este hallazgo, el área de emergencia activó el protocolo de atención para casos de riesgo neurológico severo.

PUBLICIDAD

El tumor presentaba una irrigación sanguínea significativa y afectaba las vértebras cervicales altas, lo que aumentaba el riesgo de hemorragia y daño neurológico grave. Según el doctor José Fonseca Briceño, neurocirujano del Servicio de Columna Vertebral y Nervios Periféricos, se diseñó una estrategia quirúrgica en varias fases para minimizar los riesgos y garantizar la recuperación neurológica del paciente.

La intervención se inició con una embolización mediante terapia endovascular, técnica destinada a reducir el flujo sanguíneo hacia el tumor. Posteriormente, el equipo de cirujanos procedió a la extracción completa de la masa tumoral y estabilizó la columna mediante una fijación occípito-cervical. Este método consiste en unir la base del cráneo con las vértebras cervicales utilizando soportes especiales para restaurar la firmeza y funcionalidad del cuello afectado.

Equipo multidisciplinario realiza extracción total de tumor y logra recuperación funcional - Créditos: Essalud.
Equipo multidisciplinario realiza extracción total de tumor y logra recuperación funcional - Créditos: Essalud.

De acuerdo con el doctor Vittorio Nieri Lucero, jefe del Servicio de Columna, la operación tuvo como objetivos principales la resección total del tumor y la recuperación estructural de la columna. “Se trataba de un tumor gigante, con alto riesgo de complicaciones. La clave del éxito fue el trabajo multidisciplinario entre diversas especialidades”, afirmó.

El procedimiento involucró a equipos de cirugía de columna, terapia endovascular, cirugía de cabeza y cuello, neuroanestesiología y cuidados intensivos neuroquirúrgicos, lo que permitió abordar el caso desde un enfoque integral y coordinado, incrementando las probabilidades de un desenlace positivo.

Paciente supera parálisis y vuelve a andar gracias a técnica quirúrgica de alta complejidad - Créditos: Essalud.
Paciente supera parálisis y vuelve a andar gracias a técnica quirúrgica de alta complejidad - Créditos: Essalud.

Tras la intervención, el paciente mostró una evolución favorable. Recuperó la fuerza en las extremidades, logró sentarse y dio sus primeros pasos de manera autónoma. “Poder moverme nuevamente representó un milagro para mí. Ahora solo quiero volver a abrazar a mi hija”, manifestó Quispe Curampa tras su proceso de rehabilitación.

Actualmente, el paciente sigue un tratamiento oncológico complementario que incluye quimioterapia y radioterapia para consolidar su recuperación y prevenir recaídas. Este caso, según el hospital, refuerza el compromiso de Essalud con la atención de alta complejidad y la transformación de la vida de sus asegurados mediante procedimientos innovadores y equipos médicos altamente especializados.

Temas Relacionados

saludEssaludtumor cervicalperu-noticias

Más Noticias

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Cenaida Uribe, gerenta del equipo, dio a conocer los movimientos en el mercado de las ‘blanquiazules’ para la siguiente campaña

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Partidos de hoy, martes 5 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Este día se disputarán compromisos de alto nivel en la Champions Leauge, Copa Libertadores y Copa Sudamericana, con representación peruana presente

Partidos de hoy, martes 5 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Arranca una nueva jornada para los equipos peruanos: Sporting Cristal inicia recibiendo a Palmeiras, Universitario visita a Coquimbo Unido, y Cusco FC se mide Estudiantes La Plata. Conoce cómo le va a los clubes nacionales

Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

Precio del dólar cae en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 5 de mayo

Dólar sigue al alza. El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar cae en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 5 de mayo

Devolución Fonavi de mayo 2026: ¿Cómo podré consultar si me toca el nuevo pago?

Pronto se paga el Reintegro 5 del Fonavi, con lo que amerita que los exfonavistas titulares sepan cómo se revisan los padrones de beneficiarios

Devolución Fonavi de mayo 2026: ¿Cómo podré consultar si me toca el nuevo pago?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

Al menos 18 mujeres ocuparán escaños en el nuevo Senado tras las Elecciones 2026, señala especialista

Premier contradice a José Balcázar: asegura que compra de F-16 “no fue a dedo” y que presidente “tenía conocimiento” total

MML contrata abogados para impugnar ante el JNE la inviabilidad de elecciones complementarias, sin revelar cuánto les pagará

Fundador de País para Todos pone en manos de Carlos Álvarez su permanencia en el partido: “Hay una relación cordial”

Alcalde del Cusco se da a la fruga tras orden de arresto por corrupción y red criminal: pidió vacaciones y desapareció

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina critica a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras separación por infidelidad: “Hay que darse su lugar”

Magaly Medina critica a esposa de Reimond Manco al verla con él en la playa tras separación por infidelidad: “Hay que darse su lugar”

‘La Chocolatita’ confirma visita de Pedro Aquino en la mañana con románticos chats: “La verdad que la pasamos rico”

Pedro Aquino es el futbolista casado que fue ‘ampayado’: lo grabaron en la casa de ‘La Chocolatita’ antes de entrenar

Magaly Medina arremete contra Ethel Pozo tras llanto por Yaco Eskenazi: “Siento que había incomodidad entre los dos”

Denuncian a empresa de Jackson Mora por presunto fraude informático de más de S/11 millones: MEF expone giros y piden bloquear cuentas

DEPORTES

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Fichajes de Alianza Lima vóley EN VIVO: altas y bajas para la Liga Peruana 2026/2027

Partidos de hoy, martes 5 de mayo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Resultados de la fecha 4 de Copa Libertadores 2026 HOY: así van los partidos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

A qué hora juega Atlético Madrid vs Arsenal en Perú HOY: partido por semifinales vuelta de Champions League 2026

Claudio Pizarro rememora profundamente el caso Golf Los Incas: “Yo esperaba mucho más de ‘Chemo’ del Solar y hasta ahora no hablo con él”