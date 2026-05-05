Cirujanos logran que paciente recupere la movilidad tras extirpar tumor cervical de alto riesgo

Neurocirugía avanzada permite a paciente volver a caminar después de perder la movilidad - Créditos: Essalud.

Jorge Luis Quispe Curampa, confeccionista y jefe de taller, recuperó la movilidad gracias a una intervención neuroquirúrgica realizada en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins del Seguro Social de Salud (EsSalud).

El paciente, que llevaba una vida activa y practicaba deportes con regularidad, comenzó a experimentar un dolor persistente en el cuello que marcó el inicio de un deterioro progresivo en su salud física. “Al inicio pensé que era por el esfuerzo, pero poco a poco dejé de mover la mano y la pierna. Ya no podía trabajar ni jugar fútbol”, narró.

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Los especialistas identificaron un tumor cervical de grandes dimensiones y alta peligrosidad, que le provocó la pérdida de fuerza, equilibrio y sensibilidad, hasta impedirle caminar o mantenerse de pie.

La operación incluyó embolización, extracción tumoral y fijación occípito-cervical, permitiendo que el paciente recupere fuerza y autonomía bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario (Créditos: Essalud)

De acuerdo con el equipo médico del hospital, los exámenes evidenciaron una masa altamente vascularizada que comprometía músculos, estructuras óseas y la médula espinal. Frente a este hallazgo, el área de emergencia activó el protocolo de atención para casos de riesgo neurológico severo.

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El tumor presentaba una irrigación sanguínea significativa y afectaba las vértebras cervicales altas, lo que aumentaba el riesgo de hemorragia y daño neurológico grave. Según el doctor José Fonseca Briceño, neurocirujano del Servicio de Columna Vertebral y Nervios Periféricos, se diseñó una estrategia quirúrgica en varias fases para minimizar los riesgos y garantizar la recuperación neurológica del paciente.

La intervención se inició con una embolización mediante terapia endovascular, técnica destinada a reducir el flujo sanguíneo hacia el tumor. Posteriormente, el equipo de cirujanos procedió a la extracción completa de la masa tumoral y estabilizó la columna mediante una fijación occípito-cervical. Este método consiste en unir la base del cráneo con las vértebras cervicales utilizando soportes especiales para restaurar la firmeza y funcionalidad del cuello afectado.

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Equipo multidisciplinario realiza extracción total de tumor y logra recuperación funcional - Créditos: Essalud.

De acuerdo con el doctor Vittorio Nieri Lucero, jefe del Servicio de Columna, la operación tuvo como objetivos principales la resección total del tumor y la recuperación estructural de la columna. “Se trataba de un tumor gigante, con alto riesgo de complicaciones. La clave del éxito fue el trabajo multidisciplinario entre diversas especialidades”, afirmó.

El procedimiento involucró a equipos de cirugía de columna, terapia endovascular, cirugía de cabeza y cuello, neuroanestesiología y cuidados intensivos neuroquirúrgicos, lo que permitió abordar el caso desde un enfoque integral y coordinado, incrementando las probabilidades de un desenlace positivo.

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Paciente supera parálisis y vuelve a andar gracias a técnica quirúrgica de alta complejidad - Créditos: Essalud.

Tras la intervención, el paciente mostró una evolución favorable. Recuperó la fuerza en las extremidades, logró sentarse y dio sus primeros pasos de manera autónoma. “Poder moverme nuevamente representó un milagro para mí. Ahora solo quiero volver a abrazar a mi hija”, manifestó Quispe Curampa tras su proceso de rehabilitación.

Actualmente, el paciente sigue un tratamiento oncológico complementario que incluye quimioterapia y radioterapia para consolidar su recuperación y prevenir recaídas. Este caso, según el hospital, refuerza el compromiso de Essalud con la atención de alta complejidad y la transformación de la vida de sus asegurados mediante procedimientos innovadores y equipos médicos altamente especializados.

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