“Con Juan Reynoso clasificábamos al Mundial 2026″, la tajante opinión de Miguel Trauco sobre el desenlace de la selección peruana en las Eliminatorias

El lateral izquierdo aseguró que, con Juan Reynoso, la 'bicolor' clasificaba al Mundial. (Video: El VAR de Olcese)

La selección peruana terminó las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 en el penúltimo puesto, con apenas 12 puntos y bajo la dirección de tres entrenadores distintos. Miguel Trauco sostuvo que la ‘bicolor’ habría logrado la clasificación a la Copa del Mundo de Norteamérica si Juan Reynoso hubiera continuado como director técnico.

“¿Volver a la selección peruana? No sé, el tiempo lo dirá. Está ‘Marquitos’ (López), ahora apareció (César) Inga que es diestro pero que juega bien por la izquierda. Si quiero volver a la selección, tengo que estar en óptimas condiciones y eso lo tengo claro”, dijo en primera instancia en el programa de YouTube, ‘El VAR de Olcese’.

El futbolista de Alianza Lima evitó presionar al entorno para una eventual convocatoria, remarcando: “Lo importante es que la selección crezca, que este cambio que se está dando, ayude. Esto es de rendimiento, y si el próximo año estoy en óptimas condiciones y haciendo buenas actuaciones, ojalá”.

El plano actual muestra a otros futbolistas disputando el lateral izquierdo, como Marcos López y la irrupción de César Inga. El primero viene siendo titular en Copenhague de Dinamarca, con el que compite en la UEFA Champions League. En el caso del jugador de Universitario de Deportes, sus grandes actuaciones con su club y en el combinado patrio han generado que su salida se concrete más pronto que tarde.

El último partido de Miguel Trauco con la selección peruana fue ante Bolivia en Lima en marzo de este año. - créditos: AP Photo/Martin Mejia

Miguel Trauco y sus elogios a Juan Reynoso en la selección peruana

Consultado sobre los entrenadores que mayor influencia han tenido en su carrera, Miguel Trauco mencionó a entrenadores de distintas etapas, tanto en divisiones menores como en el nivel profesional. “¿Entrenadores que me han marcado? A Rolando Uribe que me hizo quedar de niño en Lima. Leo Morales, Mario Viera, el ‘profe’ (Julio César) Uribe y el ‘profe’ (Ricardo) Gareca”, enumeró.

No obstante, en el plano de selecciones, el ‘Mago’ sorprendió al destacar el trabajo de Juan Reynoso, a quien consideró excepcional en cuanto a métodos de entrenamiento. “En la selección, el que me sorprendió para bien, Juan Reynoso. Seguro me van a llegar muchas críticas por lo que voy a decir, pero si Juan se hubiera quedado en la selección, íbamos al Mundial”, comentó. El defensor subrayó los matices diferenciales en la labor diaria del entrenador: “¡Qué abusivo para trabajar! No repetía un trabajo en la semana y todos estábamos contentos”.

Pese a que los resultados deportivos no acompañaron el ciclo del ‘Cabezón’, Trauco sostuvo que el contexto fue adverso. “Lógicamente, no se dieron los resultados pero a veces es culpa del entrenador y más de los jugadores. En este caso, Juan tuvo la mala suerte que nos agarró en nuestro peor momento a todos. Gareca tuvo la buena suerte que nos agarró en nuestro ‘prime’. Al final le echaron la culpa a él (Reynoso) porque no es tan amigo de periodistas, no sé qué tiene con los periodistas”, analizó.

El técnico nacional culpó a sus detractores de su salida de la 'bicolor'. (Hi! Sports TV)

Trauco Saavedra remarcó que la salida de Reynoso Guzmán implicó un cambio de rumbo en el estilo y la identidad del equipo. “Trabajaba muy bien. Si él se hubiese quedado, clasificábamos tranquilamente. Porque después llegaron otros ‘profes’, intentaron cambiar nuestra esencia, algo que nunca habíamos hecho y en selección es difícil. Tal vez en clubes te da resultado porque tienes tiempo de trabajo; en selección llegas, tienes dos días más y chau”, explicó, haciendo alusión a la llegada de Jorge Fossati.

Al mismo tiempo, el defensa de 33 años halagó el breve trabajo de Óscar Ibáñez en la selección peruana, reconociendo la importancia de mantener la identidad en ciclos cortos de trabajo: “Eso es algo que Óscar Ibáñez intentó hacer: ya nos conocía, llegó, armó el grupo, nos volvió a dar la identidad que teníamos y funcionó. Pero bueno, ya era muy tarde”.

Juan Reynoso y Jorge Fossati fueron cuestionados por sus trabajos en la selección peruana. - crédito: AFP