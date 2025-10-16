Representante de César Inga reveló si llegó una oferta del Napoli y adelantó si dejará Universitario: “No es una locura”

César Inga se adueñó de las principales medios deportivo debido al gran momento futbolístico que vive. El defensa viene destacando con Universitario de Deportes y reafirmó su regularidad con la selección peruana. El jugador de 23 años se lució con un golazo en el Perú vs Chile por amistoso en fecha FIFA, el pasado viernes 10 de octubre.

Todos los reflectores apuntaron a Inga y se conoció que un equipo grande Europa se habría interesado en él. Napoli de Italia estaría tras sus pasos y podría dar el gran salto al exterior a fin de temporada.

Su representante, Narciso Algamis, habló de esa posibilidad y mostró su sorpresa por la filtración del supuesto interés del cuadro italiano, pero dejó sutil respuesta al respecto. Eso sí, aseguró que César cuenta con tres propuestas importantes.

“Dijeron tantas cosas y algunas son verdad, otras mentira, pero hay chances. No sé de dónde lo sacaron, pero no es una locura. No salió de mi boca eso ni salió de mi oficina. No sé de dónde salió, porque hay gente que está en el medio, que llamaron, que están intermediando y por ahí se filtró algo en algún lado, pero no es una locura. Hay chances, pero no es de hoy. El partido con la Selección fue bueno, pero se viene trabajando hace dos meses este tema. Aún no hay nada definido. Hay conversaciones directas con tres equipos“, apuntó el ‘manager’ en el programa ‘Estudio Fútbol’.

El jugador de Universitario de Deportes culminó de gran forma una espectacular combinación de toques de la 'bicolor'. (Video: CHASQUI_Play)

¿César Inga se irá de Universitario a final de temporada?

El representante César Inga, Narciso Algamis, reveló un importante detalles que podría concretar su fichaje a Napoli de Italia a pesar de no tener pasaporte europeo. También resaltó que el futuro del futbolista solo lo decidirá él y dio a conocer si dejará Universitario de Deportes a final de temporada.

“Sería espectacular. Bueno, por ejemplo, en Italia no te exigen el tema de selección, tantos partidos como en España. La verdad que Inga si se vende -porque todo el mundo lo da como vendido y no está vendido- se irá donde tenga que ir, donde le calce mejor, donde más lo quieran en realidad, y donde él se sienta más cómodo. Nosotros estamos trabajando para eso (emigrar al exterior). Yo estoy ahora en Nueva York, vine a trabajar para eso. Vine a eso y estamos en eso, en realidad. Se está trabajando para que se de en la ventana de diciembre. Si no, será en la de junio“, añadió el agente.

El presente de César inga en Universitario

César Inga todavía no se ha afianzado como titular, pero se está convirtiendo en una piezas fundamentales en Universitario de Deportes. Aunque ha sumado minutos en diversas posiciones por su versatilidad táctica. Se ha desempeñado como defensa central, en el rol de stopper tanto por la derecha como por la izquierda, carrilero por ambas bandas y también en funciones de volante ofensivo. A lo largo de la temporada, Inga acumula 32 partidos disputados entre la Liga 1 y la Copa Libertadores, y ha registrado un gol frente a ADT en el estadio Monumental.