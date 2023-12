Los crudos números de Juan Reynoso con la selección peruana que lo llevaron a un triste final en la Videna

Juan Reynoso dejó la selección peruana tras seis partidos sin ganar en las Eliminatorias.

Tras una larga negociación, finalmente la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció la salida de Juan Reynoso de la dirección técnica de la selección peruana. El ‘Cabezón’ deja el banquillo ‘blanquirrojo’ tras un discreto arranque en las Eliminatorias Sudamericanas, el cual complicó las chances de clasificar al Mundial 2026.

Te puede interesar: ¿Se rompió la relación entre Juan Reynoso y Juan Carlos Oblitas? La fuerte confesión en programa ‘A Presión’

Los números del ‘Ajedrecista’ fueron correctos durante sus primeros meses, en los que disputó partidos amistosos. Estos encuentros de preparación dejaron un saldo de cuatro victorias, tres derrotas y un empate, aunque el equipo dejó dudas en las caídas ante Alemania (2-0) y Corea del Sur (4-1).

Sin embargo, las cosas cambiaron con el inicio de las clasificatorias, debido a que nunca terminó de encontrar una idea de juego clara, sobre todo en la ofensiva, se tardó mucho en darle oportunidad a los nuevos valores como Piero Quispe o Joao Grimaldo, y dependió demasiado de lo que pudo hacer Pedro Gallese para salvar la caída de su arco. Todo esto lo terminó pagando caro dentro del campo e inició una terrible crisis de resultados que aceleró su caída.

Los terribles números de Juan Reynoso en la selección peruana

- Cero victorias en partidos oficiales: Uno de los datos más críticos del paso de Juan Reynoso por la selección peruana, es que no fue capaz de ganar un solo partido oficial. En los seis encuentros que dirigió por Eliminatorias, sumó un total de cuatro derrotas y dos empates,. Quitando a Pablo Bengoechea y Franco Navarro, quienes solo dirigieron amistosos, el último DT de la ‘bicolor’ con cifras similares, fue el serbio Vladimir Popović, quien tampoco pudo ganar ninguno de los duelos que afrontó en el proceso para el Mundial Estados Unidos 1994.

Te puede interesar: A Juan Reynoso se le acabó el crédito en la selección peruana: resultados dolorosos, lecturas inentendibles y clasificación ruinosa

- Solo un gol en seis partidos: El ‘Cabezón’ también batió un récord sin precedentes en Conmebol, pues estuvo cinco partidos consecutivos sin marcar gol, racha que inició en el empate 0-0 con Paraguay, y continuó en las derrotas con Brasil (1-0), Chile (2-0), Argentina (2-0) y Bolivia (2-0). Este dato refleja débil nivel ofensivo que tenía su equipo, de hecho, futbolistas talentosos como Yoshimar Yotún o André Carrillo no pudieron desplegar su fútbol bajo su esquema. La racha recién se quebró en el empate 1-1 contra Venezuela con el tanto de ‘Yoshi’.

El mediocampista colocó una gran cabezazo para abrir el marcador frente a la 'vinotinto'. (Video: Movistar Deportes)

- Cinco partidos seguidos sin rematar al arco: Relacionado con el dato anterior, el equipo del ‘Ajedrecistas’ mantuvo una racha aun más sorprendente, pues no solo fue incapaz de marcar en cinco partidos, sino que permaneció 403 minutos sin ni si quiera rematar al arco, tiempo que corresponde a casi siete horas. Este lapso de tiempo sin patear entre los tres palos estuvo contemplado entre el debut con Paraguay en Ciudad del Este y la caída 2-0 con Bolivia en La Paz, y terminó con un cabezazo de Gianluca Lapadula a las manos de Guillermo Viscarra tras centro de Marcos López.

Te puede interesar: Juan Reynoso y el día que recibió ácida crítica de exfutbolista y comentarista de ESPN tras partido Perú vs Bolivia

- Cinco encuentros consecutivos recibiendo goles: Una de las grandes virtudes de los equipos de Juan Reynoso es la solidez defensiva, no obstante, la selección peruana ni si quiera pudo gozar de ello. Solamente mantuvo su vaya invicta en el empate sin goles con Paraguay en la primera fecha, y ello se debió a una actuación estelar de Pedro Gallese, quien disipó los errores defensivos. No obstante, esa suerte no se mantuvo en los siguientes cotejos. Algunos ejemplos son los tantos de Marquinhos para el 1-0 de Brasil, el de Marcelino Núñez en el 2-0 de Chile o Henry Vaca en el 2-0 de Bolivia. El primero se trató de un error táctico, pues un jugador de baja estatura fue el encargado de marcarlo, mientras que los otros dos fueron fallas de concentración y coordinación de toda la zaga.