Guardia Metropolitana con apoyo de Estados Unidos: ¿en qué consiste el nuevo plan de seguridad que implementará la Municipalidad de Lima?

Foto: Congreso de la República

La Municipalidad Metropolitana de Lima avanza en la creación de una nueva fuerza de apoyo para las labores de vigilancia y control en la capital. El proyecto, denominado Guardia Metropolitana, forma parte de una estrategia municipal orientada a fortalecer la seguridad ciudadana frente al incremento de delitos como la extorsión, el sicariato y otras modalidades de criminalidad que afectan distintos sectores de la ciudad.

La iniciativa cuenta con el respaldo de Estados Unidos, país que participará mediante cooperación técnica, capacitación y provisión de equipamiento especializado. Según informó el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, la propuesta se encuentra en fase de desarrollo y su presentación oficial está prevista para las próximas semanas.

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La futura fuerza civil surge en un contexto marcado por la preocupación de las autoridades locales ante el avance de organizaciones criminales y el impacto de la inseguridad en la vida cotidiana de los ciudadanos. Desde la comuna limeña sostienen que el objetivo consiste en complementar las acciones de vigilancia mediante el uso de herramientas tecnológicas y recursos especializados.

Una nueva fuerza civil para reforzar la vigilancia

La Municipalidad de Lima avanza en la creación de la Guardia Metropolitana para reforzar la seguridad ciudadana. (Foto: Municipalidad de Lima)

Durante una actividad pública, el alcalde Renzo Reggiardo confirmó que la Guardia Metropolitana ya se encuentra en proceso de implementación. La autoridad edil señaló que el proyecto contempla una estructura operativa respaldada por tecnología avanzada y nuevos mecanismos de control territorial.

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“Estamos precisamente en pleno desarrollo de lo que será la Guardia Metropolitana y con los Estados Unidos también estamos trabajando un proyecto bastante ambicioso respecto al equipamiento y a tener tecnología de punta con esta nueva fuerza civil que ya está en plena ejecución y lista para ser presentada próximamente”, declaró el burgomaestre.

La Municipalidad de Lima indicó que esta nueva unidad municipal tendrá como finalidad apoyar las tareas de seguridad en diversos puntos de la ciudad, aunque los detalles específicos sobre su funcionamiento todavía serán presentados oficialmente por la comuna.

El respaldo internacional constituye uno de los componentes centrales de la propuesta. De acuerdo con información difundida por la Municipalidad Metropolitana de Lima y reportes de 24 Horas, la colaboración estadounidense contempla asistencia técnica, programas de capacitación y equipamiento para fortalecer las capacidades operativas de la futura Guardia Metropolitana.

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El embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, expresó el compromiso de su país con las iniciativas vinculadas a la seguridad ciudadana y destacó la importancia de mantener el trabajo conjunto con las instituciones peruanas.

“Vamos a seguir apoyando al país en temas de seguridad porque sabemos que la seguridad trae estabilidad y con estabilidad traemos prosperidad. Vamos a seguir apoyando en esos temas, así que vamos a seguir trabajando con el nuevo gobierno”, afirmó.

Navarro también explicó que la cooperación abarca distintos niveles de apoyo institucional, incluidos programas vinculados a equipamiento y entrenamiento especializado para las fuerzas de seguridad.

Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado

Alcalde de Lima anunció que la Guardia Metropolitana tendrá apoyo de Estados Unidos en la lucha contra la inseguridad. (Foto: Captura video/Canal N)

Durante su intervención, Reggiardo vinculó el proyecto de la Guardia Metropolitana con las acciones dirigidas a enfrentar a organizaciones criminales que operan en el país. El alcalde destacó recientes resultados en la lucha contra estructuras delictivas transnacionales y señaló que estas acciones representan una señal positiva para la seguridad de la capital.

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“Hemos tenido una noticia muy buena hace pocas horas de la caída del líder del Tren de Aragua. Esto será el inicio de la caída también de esta banda criminal que tanto daño nos ha hecho aquí en el Perú y en nuestra ciudad capital. Hemos sido víctimas de una enorme cantidad de actos delictivos, de extorsiones y de sicariato”, indicó.

La autoridad municipal también expresó su reconocimiento a las acciones impulsadas por Estados Unidos en materia de cooperación internacional contra el crimen organizado, en un escenario donde la seguridad continúa entre las principales preocupaciones de la población limeña.

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