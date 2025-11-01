Partidos de hoy, sábado 1 de noviembre de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, sábado 1 de noviembre, la jornada estará cargada de partidos imperdibles: Sporting Cristal luchará por meterse a los ‘play offs’ de la Copa Libertadores 2026, Alianza Lima hará su segunda presentación en la Liga Peruana de Vóley, Real Madrid irá por otro triunfo en LaLiga, Oliver Sonne buscará una chance en Burnley, y mucho más.
Los ‘cerveceros’ visitarán a Comerciantes Unidos en Cutervo, están obligados sacar un triunfo para volver a meterse a pelea en el repechaje por un cupo al torneo internacional del próximo año: marcha en el quinto lugar con 54 puntos.
Además, las ‘blanquiazules’ se enfrentarán a Deportivo Wanka en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El equipo de Facundo Morando debutaron con el pie derecho tras vencer por 3-0 a Kazoku No Perú y saldrá por otra victoria en la competición.
Y San Martín hará lo suyo con Rebaza Acosta, también festejaron en su debut luego de ganarle por 3-1 a Olva Latino. El partido promete porque su rival está motivado porque derrotó a Deportivo Soan por 3-2.
Partidos de Liga 1
- Los Chankas vs Ayacucho FC (13:00 horas / L1 Max, L1 Play)
- Deportivo Garcilaso vs ADT (18:00 horas / L1 Max, L1 Play)
Partidos de Liga Peruana de Vóley
- Kazoku No Perú vs Olva Latino (14:45 horas / web y aplicación Latina)
- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta (17:00 horas / TV, web y aplicación Latina)
- Alianza Lima vs Deportivo Wanka (19:00 horas / TV, web y aplicación Latina)
Partidos de LaLiga
- Villarreal vs Rayo Vallecano (08:00 horas / Disney+, ESPN)
- Atlético de Madrid vs Sevilla FC (10:15 horas / Disney+, ESPN)
- Real Sociedad vs Athletic Club (12:30 horas / DGO, DSports)
- Real Madrid vs Valencia (15:00 horas / DGO, DSports)
Partidos de Premier League
- Fulham vs Wolverhampton (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Brighton vs Leeds United (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Nottingham Forest vs Manchester United (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Burnley vs Arsenal (10:00 horas / Disney+ Premium)
- Crystal Palace vs Brentford (10:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
- Tottenham vs Chelsea (12:30 horas / Disney+, ESPN)
- Liverpool vs Aston Villa (15:00 horas / Disney+, ESPN)
Partidos de Serie A
- Udinese vs Atalanta (09:00 horas / Disney+ Premium)
- Napoli vs Como 1907 (12:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 5)
- US Cremonese vs Juventus (14:45 horas / Disney+ Premium, ESPN 2)
Partidos de Bundesliga
- Mainz 05 vs Werder Bremen (09:30 horas / Disney+ Premium)
- Union Berlín vs Friburgo (09:30 horas / Disney+ Premium)
- St. Pauli vs Borussia M’gladbach (09:30 horas / Disney+ Premium)
- RB Leipzig vs Stuttgart (09:30 horas / Disney+ Premium)
- Heidenheim vs Eintracht Frankfurt (09:30 horas / Disney+ Premium)
- Bayern Munich vs Bayer Leverkusen (12:30 horas / Disney+ Premium)
Partidos de Ligue 1
- PSG vs Nice (11:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)
- AS Monaco vs Paris FC (13:00 horas / Disney+ Premium, ESPN 4)
- Auxerre vs O. Marsella (15:05 horas / Disney+ Premium, TV5Monde)
Partidos de FA Cup
- Chelmsford vs Braintree Town (07:00 horas / Disney+ Premium)
- Brackley Town vs Notts County (12:30 horas / Disney+ Premium)
Partidos de fútbol argentino
- Aldosivi vs Independiente Rivadavia (12:45 horas / TyC Sports)
- Vélez Sarsfield vs Talleres Córdoba (15:00 horas / TyC Sports)
- Independiente vs Atlético Tucumán (18:00 horas / TyC Sports)
Partidos de fútbol uruguayo
- Progreso vs Montevideo City (08:00 horas / Disney+ Premium)
- Liverpool FC vs CA Juventud (14:30 horas / Disney+ Premium)
- CA Cerro vs Nacional (17:00 horas / Disney+ Premium)
Partidos de fútbol colombiano
- Alianza vs Boyacá Chicó (16:00 horas / RCN)
- Deportivo Pereira vs DIM Medellín (18:10 horas / RCN)
- Once Caldas vs Deportivo Pasto (20:20 horas / RCN)
Partidos de fútbol ecuatoriano
- Técnico Universitario vs Mushuc Runa (14:00 horas / El Canal del Fútbol)
- Aucas vs El Nacional (16:30 horas / El Canal del Fútbol)
Partidos de MLS
- New York City vs Charlotte FC (14:30 horas / Apple TV)
- Chicago Fire vs Philadelphia Union (16:30 horas / Apple TV)
- Nashville SC vs Inter Miami (18:30 horas / Apple TV)
- FC Dallas vs Vancouver Whitecaps (20:30 horas / Apple TV)
- Portland Timbers vs San Diego FC (20:30 horas / Apple TV)