Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘íntimas’ harán su segunda presentación tras derrotar a Kazoku No Perú. Conoce los detalles del vibrante duelo

Alianza Lima vs Wanka: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima arrancó con el pie derecho la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 tras derrotar con contundencia a Kazoku No Perú por 3-0 con parciales de 25-16, 25-12 y 25-11. Las bicampeonas sumaron sus primeros puntos en el torneo y se ubican en cima de la tabla de posiciones.

El club victoriano superó sin dificultades a la escuadra recientemente ascendida, al imponerse en sets consecutivos en la primera jornada del torneo.

Facundo Morando alineó una formación alterna debido a la coincidencia con la Noche Blanquiazul. A pesar de las variantes, el equipo logró una actuación convincente en el Coliseo Miguel Grau del Callao.

Yanlis Féliz, de República Dominicana, lideró la ofensiva con 16 puntos, seguida por la peruana Sandra Ostos, quien aportó 11 puntos. El rendimiento colectivo reflejó solidez y coordinación en el plantel.

Ahora, las ‘íntimas’ se alistan para enfrentar su segundo reto en la competencia peruana frente Deportivo Wanka, equipo que cayó a manos de Regatas Lima por 3-0 en su debut. La necesidad de ganar su primer cotejo hará que salga con todo frente las ‘grones’.

La verdad que toca felicitar a estas chicas, que tuvieron tres partidos y rindieron en todos. Le han dado a la gente tres victorias. Se vio un equipo largo que puede competir. El sábado Elina Rodríguez hizo 20 puntos y hoy Chabela (Sánchez) se cargó al equipo en un momento muy importante al igual que Yanlis (Féliz) al entrar o la misma Sandra (Ostos). Las centrales rotaron todas y lo hicieron muy bien. Estoy feliz de cómo respondió el equipo”, declaró el DT de Alianza.

El equipo 'blanquiazul' ganó 3-0 a Kazoku No Perú en la jornada inaugural de la competencia. (Video: Latina)

Alianza Lima vs Wanka: día y hora del partido por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las bicampeonas se medirán con el cuadro de Huancayo este sábado 1 de noviembre en el Coliseo Miguel Grau, por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario establecido es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 20:00 horas. Y enUruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasilarrancará a las 21:00 horas.

Alianza Lima ganó 3-1 a River Plate y se llevó el cuadrangular por la 'Noche Blanquiazul' 2025 - Crédito: Alianza Lima vóley.

Dónde ver Alianza Lima vs Wanka por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Los hinchas de Alianza Lima podrán seguir su segundo encuentro por la señal abierta de Latina Televisión a través de sus canales 2 y 702 en HD. También estará disponible por la web y plataforma Youtube oficial de la casa televisora. Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el Callao con la previa, punto a punto, mejores jugadas, declaraciones de las protagonistas, resultados, tabla de posiciones, y mucho más.

¿Cómo se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Sábado 1 de diciembre

- Kazoku No Perú vs Olva Latino (14:45 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universidad San Martín vs Rebaza Acosta (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Alianza Lima vs Deportivo Wanka (19:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

Domingo 2 de diciembre

- Deportivo Soan vs Circolo Sportivo Italiano (12:30 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Regatas Lima vs Deportivo Géminis (15:15 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea (17:00 horas / Coliseo Miguel Grau del Callao / Latina Televisión)

¿Cómo se jugará la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026?

Precios de entradas

Los boletos están a la venta y se podrán adquirir ingresando al portal de Joinnus.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 25.00 soles

- Norte: S/. 25.00 soles

- Oriente: S/. 35.00 soles

- Occidente: S/. 45.00 soles

