Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos HOY: canal TV online del partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘celestes’ buscan meterse a la zona de ‘playoffs’ por el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras que las ‘águilas cutervinas’ quieren alejarse del descenso. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos:
Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: dónde ver partido por fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Sporting Cristal visitará hoy, sábado 1 de noviembre, a Comerciantes Unidos en el marco de la fecha 17 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Este compromiso comenzará a las 15:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra, situado en la ciudad de Cutervo.

Cristal afronta este duelo tras una derrota sorpresiva en casa ante Los Chankas, que lo dejó momentáneamente fuera de los playoffs para la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El delantero Pablo Bueno fue el encargado de marcar el gol que selló la caída de los dirigidos por Paulo Autuori, complicando sus aspiraciones continentales y el ánimo de la hinchada ‘celeste’.

La situación es apremiante, ya que el conjunto de Rímac suma 54 puntos, ubicándose quinto y a solo uno de Melgar, que ocupa la cuarta posición. Esta matemática le exige un resultado positivo para no perder terreno en las tres fechas restantes.

Las malas noticias no terminan allí para Cristal. El equipo rimense presenta importantes ausencias para este compromiso. Christofer Gonzales quedó descartado por un esguince de rodilla. Tampoco podrá estar Felipe Vizeu, ni Fernando Pacheco, ambos todavía en recuperación física. A ellos se suman Gustavo Cazonatti y Luis Ibérico, que continúan con trabajos de rehabilitación.

La visita sacó un resultado histórico al deshacerse de los 'rimenses' con un memorable gol de Pablo Bueno. | VIDEO: L1MAX

En la otra vereda, Comerciantes Unidos llega fortalecido tras conseguir un triunfo crucial de visitante ante Juan Pablo II. El gol de Williams Guzmán en un duelo directo por la permanencia le permitió a las ‘águilas cutervinas’ tomar un respiro en la tabla de posiciones. Actualmente ocupan la casilla 14 con 33 puntos, cuatro más que Ayacucho FC, que marca el último puesto de la zona de descenso. Esta diferencia no otorga tranquilidad, por lo que sumar ante un grande como Cristal es casi una obligación para asegurar la continuidad en la máxima categoría.

El apoyo de la afición será una pieza clave. El equipo de Claudio Biaggio tiene claro que debe hacerse fuerte en su casa, el Juan Maldonado Gamarra, y aprovechar la presión que genera el marco local para seguir alejándose del fondo de la tabla. La motivación está en alza tras el último triunfo, pero la necesidad de puntuar permanece latente.

Comerciantes Unidos le ganó 1-0
Comerciantes Unidos le ganó 1-0 a Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025

Horarios del Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

El partido está programado para iniciar a las 15:30 horas de Perú. Si te encuentras en otro país, comenzará de la siguiente manera: a las 14:30 horas de México; a las 15:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 16:30 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 17:30 horas de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.

Dónde ver Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos: partido por fecha 17

L1 Max transmitirá el Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos de manera exclusiva. Este canal se puede encontrar en las parrillas de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, DirecTV, Claro, Win y entre otros más. También, cuenta con una plataforma de streaming llamada Liga 1 Play.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de este compromiso en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Posible alineación de Sporting Cristal

- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Miguel Araujo, Alejandro Pósito, Luis Abram; Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún; Maxloren Castro, Santiago González, Irven Ávila y Jair Moretti.

Tabla de posiciones de la

Sporting Cristal vs Comerciantes Unidos

Gol agónico de Renzo Garcés

Gol de Matías Lazo para

Alianza Lima vs Melgar 2-2:
"Cualquier enfermedad simple se vuelve

Cantante argentino enfrenta a Edwin

Tabla de posiciones de la

