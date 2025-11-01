Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

¿Cómo llega Wanka?

Deportivo Wanka afronta la segunda jornada con la urgencia de recuperar confianza tras un estreno adverso. Su debut en la Liga Peruana de Vóley lo enfrentó al complicado Regatas Lima , subcampeón vigente, y el resultado final fue una derrota por 3-0. El primer set mostró a un equipo sin respuestas ante la presión limeña, cediendo por 25-10. En los dos parciales siguientes, las dirigidas por Martín Rodríguez elevaron su nivel y compitieron de igual a igual, pero cayeron 25-20 y 25-22 ante el bloque encabezado por Horacio Bastit .

Las wankas intentan dejar atrás una temporada pasada en la que salvó la categoría por medio de la revalidación. El objetivo principal es comenzar a sumar en la tabla desde temprano y evitar complicaciones relacionadas con el descenso. La tarea es mayúscula, considerando la necesidad de mejorar la efectividad en los cierres de set, pero la reacción en los últimos parciales ante Regatas sirve como señal alentadora para el futuro inmediato. El partido ante Alianza representa un reto mayor, con la posibilidad de sorprender a un rival en buena dinámica o, al menos, mostrar argumentos sólidos para competir de igual a igual y sumar los primeros puntos del certamen.