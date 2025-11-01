Perú Deportes

Alianza Lima vs Wanka EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Facundo Morando pondrá su mejor equipo en su segundo compromiso por el campeonato nacional, con el objetivo de seguir liderando la tabla de posiciones. Sigue todas las incidencias

13:36 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima se enfrenta hoy, sábado 1 de noviembre, a Deportivo Wanka en el marco de la segunda fecha de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este duelo está programado para las 19:00 horas de Perú y tendrá como escenario el Coliseo Miguel Grau del Callao.

13:35 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima afronta el partido tras encadenar triunfos en el inicio de la temporada. En el marco de la Noche Blanquiazul, las dirigidas por Facundo Morando vencieron primero a Fluminense por 3-1 y repitieron marcador ante River Plate al día siguiente. Esa doble jornada resultó exigente, ya que el domingo disputaron dos partidos: además del cuadrangular, debutaron en la Liga Peruana de Vóley frente a Kazoku No Perú y lograron un sólido 3-0. Para ese encuentro, el DT argentino apostó por una formación mixta entre titulares y suplentes, lo que permitió gestionar cargas en un plantel que se mostró competitivo en cada presentación.

De cara al duelo de esta noche ante Deportivo Wanka, el equipo ‘íntimo’ contará con el regreso de sus titulares habituales, aunque no podrá disponer de Clarivett Yllescas, quien salió lesionada en el cruce frente al club brasileño. La ausencia de la central representa el único escollo en una plantilla que se perfila con aspiraciones fuertes para el torneo, tras las sensaciones positivas de su reciente presentación al público y el desempeño mostrado en el debut liguero.

El equipo 'blanquiazul' ganó 3-0 a Kazoku No Perú en la jornada inaugural de la competencia. (Video: Latina)
13:33 hsHoy

¿Cómo llega Wanka?

Deportivo Wanka afronta la segunda jornada con la urgencia de recuperar confianza tras un estreno adverso. Su debut en la Liga Peruana de Vóley lo enfrentó al complicado Regatas Lima, subcampeón vigente, y el resultado final fue una derrota por 3-0. El primer set mostró a un equipo sin respuestas ante la presión limeña, cediendo por 25-10. En los dos parciales siguientes, las dirigidas por Martín Rodríguez elevaron su nivel y compitieron de igual a igual, pero cayeron 25-20 y 25-22 ante el bloque encabezado por Horacio Bastit.

Las wankas intentan dejar atrás una temporada pasada en la que salvó la categoría por medio de la revalidación. El objetivo principal es comenzar a sumar en la tabla desde temprano y evitar complicaciones relacionadas con el descenso. La tarea es mayúscula, considerando la necesidad de mejorar la efectividad en los cierres de set, pero la reacción en los últimos parciales ante Regatas sirve como señal alentadora para el futuro inmediato. El partido ante Alianza representa un reto mayor, con la posibilidad de sorprender a un rival en buena dinámica o, al menos, mostrar argumentos sólidos para competir de igual a igual y sumar los primeros puntos del certamen.

Así marcha la tabla de
Así marcha la tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley previo al inicio de la fecha 2.
13:18 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs Wanka

Este compromiso está pactado para iniciar a las 19:00 horas de Perú. Si te encuentras en otro país, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Venezuela, Bolivia y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Brasil, Uruguay, Chile, Argentina y Paraguay.

13:17 hsHoy

Dónde ver Alianza Lima vs Wanka: partido por fecha 2

El Alianza Lima vs Wanka se podrá ver únicamente a través de Latina TV, que ofrecerá la transmisión en vivo por señal abierta (canal 2) y a través de sus plataformas digitales, como su sitio web y aplicación.

Además, la televisora informó que en esta temporada no transmitirá los partidos de la Liga Peruana de Vóley mediante su canal de YouTube, buscando reforzar el uso de su aplicación, donde estarán disponibles las repeticiones de todos los encuentros.

