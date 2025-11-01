Diego Rebagliati reveló que Jairo Vélez será convocado por Manuel Barreto para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile

Diego Rebagliati contó que el ecuatoriano recibirá el llamado de Manuel Barreto para los amistosos ante Chile y Rusia. (Los R3BA)

Jairo Vélez podría completar uno de sus mejores años como futbolista. El mediocampista ecuatoriano pasó de perder la categoría con la Universidad César Vallejo a formar parte del tricampeonato nacional de Universitario de Deportes. Sumado a ello, recibiría su primer llamado a la selección peruana.

El habilidoso volante de la ‘U’ será convocado por el entrenador interino Manuel Barreto para los partidos amistosos ante Rusia y Chile, que se disputarán el miércoles 12 y martes 18 de noviembre en territorio ruso como parte de la fecha FIFA.

El comentarista deportivo Diego Rebagliati reveló esta noticia durante la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Los R3BA’. “Me dijeron que van a convocar a Jairo Vélez, ya es convocable, me lo contó un pájarito hoy día”.

Jairo Vélez será convocado a la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile, según Diego Rebagliati.

Vélez llegó al Perú por primera vez en el 2017 para defender los colores de la Universidad San Martín. Después, volvió a emigrar y regresó en el 2020, pero esta vez para jugar por la Universidad César Vallejo.

En tienda ‘poeta’ permaneció hasta el 2024 para después pasar a Universitario durante este 2025. Los tres años viviendo en el país de manera interrumpida, le permitieron nacionalizarse. Mientras que los cinco años lo habilitaron para vestir la camiseta de la selección nacional.

El ecuatoriano nacionalizado peruano llegará en un buen momento a su primera citación a la ‘blanquirroja’. Es titular en la ‘U’, dio una asistencia para el triunfo ante Sporting Cristal y salió tricampeón a falta de tres jornadas para que finalice el certamen doméstico.

El llamado de Jairo Vélez se hará oficial al término de la fecha 18 del Torneo Clausura. Es decir, probablemente, entre el domingo 9 y lunes 10 de noviembre. El técnico Manuel Barreto dará su lista de convocados mediante redes sociales, como sucedió en octubre.

La otra sorpresa de la convocatoria de Perú

De acuerdo a Diego Rebagliati, Jairo Vélez no será la única sorpresa que presente la lista de convocados de Perú para sus amistosos ante Chile y Rusia. El delantero Adrián Ugarriza, quien hoy milita en el Kiryat Shmona de la Primera División de Israel, será citado para esta fecha FIFA.

El jugador de 28 años vive un buen momento en el fútbol israelí, donde se ha ganado el titularato a punta de goles. Ya lleva cinco tantos y una asistencia en 12 cotejo disputados. Esto le sirvió para ser convocado a la ‘bicolor’ por Manuel Barreto.

El delantero peruano marcó su tercer gol en la liga israelí y fue expulsado tras celebrar la victoria de Ironi Kiryat Shmona ante H. Beer Sheva. | X / @gianfzelaya

Los que no serán convocados a la selección peruana

En contraparte, Diego Rebagliati contó que Gianluca Lapadula permanecerá alejado de la selección peruana, a pesar de que atraviese un buen presente goleador (4 goles en sus último ocho partidos) y haber recibido la carta de reserva de la Federación.

‘Lapagol’ se suma a la lista de no convocados. Renato Tapia, quien protagonizó una polémica con el propio Manuel Barreto, y Luis Advíncula, que no es titular en Boca Juniors, tampoco serán citados para esta jornada.

“Renato Tapia no estará en los amistosos de la Selección Peruana ante Rusia y Chile en noviembre. FPF no envió carta de reserva. Fuentes de RPP indican que decisión se da luego de que el futbolista se encuentre en recuperación por un desgarro en la pierna derecha",informó Kevin Pacheco de RPP.

Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo.

Barreto y compañía buscan ampliar el universo de jugadores, y bajar el promedio de edad de cara a la llegada del nuevo técnico, que liderará el siguiente proceso clasificatorio a una Copa del Mundo.