Perú Deportes

Diego Rebagliati reveló que Jairo Vélez será convocado por Manuel Barreto para los amistosos de Perú ante Rusia y Chile

El comentarista deportivo señaló que el ecuatoriano nacionalizado peruano recibirá su primer llamado tras una buena temporada con Universitario

Guardar
Diego Rebagliati contó que el ecuatoriano recibirá el llamado de Manuel Barreto para los amistosos ante Chile y Rusia. (Los R3BA)

Jairo Vélez podría completar uno de sus mejores años como futbolista. El mediocampista ecuatoriano pasó de perder la categoría con la Universidad César Vallejo a formar parte del tricampeonato nacional de Universitario de Deportes. Sumado a ello, recibiría su primer llamado a la selección peruana.

El habilidoso volante de la ‘U’ será convocado por el entrenador interino Manuel Barreto para los partidos amistosos ante Rusia y Chile, que se disputarán el miércoles 12 y martes 18 de noviembre en territorio ruso como parte de la fecha FIFA.

El comentarista deportivo Diego Rebagliati reveló esta noticia durante la última edición de su programa de Youtube llamado ‘Los R3BA’. “Me dijeron que van a convocar a Jairo Vélez, ya es convocable, me lo contó un pájarito hoy día”.

Jairo Vélez será convocado a
Jairo Vélez será convocado a la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile, según Diego Rebagliati.

Vélez llegó al Perú por primera vez en el 2017 para defender los colores de la Universidad San Martín. Después, volvió a emigrar y regresó en el 2020, pero esta vez para jugar por la Universidad César Vallejo.

En tienda ‘poeta’ permaneció hasta el 2024 para después pasar a Universitario durante este 2025. Los tres años viviendo en el país de manera interrumpida, le permitieron nacionalizarse. Mientras que los cinco años lo habilitaron para vestir la camiseta de la selección nacional.

El ecuatoriano nacionalizado peruano llegará en un buen momento a su primera citación a la ‘blanquirroja’. Es titular en la ‘U’, dio una asistencia para el triunfo ante Sporting Cristal y salió tricampeón a falta de tres jornadas para que finalice el certamen doméstico.

El llamado de Jairo Vélez se hará oficial al término de la fecha 18 del Torneo Clausura. Es decir, probablemente, entre el domingo 9 y lunes 10 de noviembre. El técnico Manuel Barreto dará su lista de convocados mediante redes sociales, como sucedió en octubre.

La otra sorpresa de la convocatoria de Perú

De acuerdo a Diego Rebagliati, Jairo Vélez no será la única sorpresa que presente la lista de convocados de Perú para sus amistosos ante Chile y Rusia. El delantero Adrián Ugarriza, quien hoy milita en el Kiryat Shmona de la Primera División de Israel, será citado para esta fecha FIFA.

El jugador de 28 años vive un buen momento en el fútbol israelí, donde se ha ganado el titularato a punta de goles. Ya lleva cinco tantos y una asistencia en 12 cotejo disputados. Esto le sirvió para ser convocado a la ‘bicolor’ por Manuel Barreto.

El delantero peruano marcó su tercer gol en la liga israelí y fue expulsado tras celebrar la victoria de Ironi Kiryat Shmona ante H. Beer Sheva. | X / @gianfzelaya

Los que no serán convocados a la selección peruana

En contraparte, Diego Rebagliati contó que Gianluca Lapadula permanecerá alejado de la selección peruana, a pesar de que atraviese un buen presente goleador (4 goles en sus último ocho partidos) y haber recibido la carta de reserva de la Federación.

‘Lapagol’ se suma a la lista de no convocados. Renato Tapia, quien protagonizó una polémica con el propio Manuel Barreto, y Luis Advíncula, que no es titular en Boca Juniors, tampoco serán citados para esta jornada.

“Renato Tapia no estará en los amistosos de la Selección Peruana ante Rusia y Chile en noviembre. FPF no envió carta de reserva. Fuentes de RPP indican que decisión se da luego de que el futbolista se encuentre en recuperación por un desgarro en la pierna derecha",informó Kevin Pacheco de RPP.

Renato Tapia volverá a quedar
Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo.

Barreto y compañía buscan ampliar el universo de jugadores, y bajar el promedio de edad de cara a la llegada del nuevo técnico, que liderará el siguiente proceso clasificatorio a una Copa del Mundo.

Temas Relacionados

Jairo VélezManuel BarretoDiego RebagliatiSelección peruanaSelección de ChileSelección de Rusiaperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los dirigidos por Néstor Gorosito buscarán alargar su buen momento para quedarse con el segundo lugar del Acumulado y tener una ventaja en los playoffs. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Melgar EN

DT de Inter Miami se refirió al fichaje de Pedro Gallese: “Se intensificará la preparación de la próxima temporada cuando acabe el torneo”

Javier Mascherano respondió la pregunta sobre la incorporación del arquero peruano, quien dejó Orlando City tras seis temporadas. Esto dijo el entrenador de Lionel Messi y compañía

DT de Inter Miami se

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘íntimos’ y ‘rojinegros’ necesitan ganar para mantenerse en zona de playoff por el boleto a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores. Conoce cómo sintonizar este encuentro en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sin Pablo Ceppelini por expulsión, los ‘blanquiazules’ reciben a los arequipeños en un duelo directo por mantenerse en la zona de playoffs del certamen. Conoce los horarios

A qué hora juega Alianza

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos

Arrancará la segunda jornada del torneo internacional y habrán duelos interesantes: Alianza Lima se medirá con Wanka, Universitario hará lo suyo ante Atenea, San Martín chocará con Olva Latino, y mucho más

Resultados de la fecha 2
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Exministro Morgan Quero es precandidato

Exministro Morgan Quero es precandidato presidencial del partido CPP para las elecciones 2026

Elecciones 2026: Lista completa de todos los precandidatos a la presidencia de los partidos políticos

Betssy Chávez no ha salido del Perú, según su movimiento migratorio, aunque se desconoce su paradero

Gobierno de José Jerí ratifica a Alfredo Ferrero como embajador del Perú en Estados Unidos

JNJ abre una nueva investigación preliminar contra Delia Espinoza por caso Patricia Benavides

ENTRETENIMIENTO

Josimar aclara su supuesta paternidad

Josimar aclara su supuesta paternidad y Daniela Darcourt habla del fin de su romance con Waldir Felipa en ‘Esta Noche’

Magaly Medina, Alfredo Zambrano, Sheyla Rojas, Sir Winston, Antonio Pavón y Joi Sánchez sorprenden con reencuentro en Lima

Nito Mestre: “A veces, cuando recuerdo lo de Sui Generis, pienso ‘Eso le pasó a otro’. Lo veo como si fuera una película”

‘Amores de Peña’, el musical criollo, regresa a los escenarios con Erika Villalobos y Hugo Salazar

Karla Bacigalupo deslumbra en Tailandia y revela su estrategia para ganar el ‘Miss Universo 2025′

DEPORTES

Alianza Lima vs Melgar EN

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

DT de Inter Miami se refirió al fichaje de Pedro Gallese: “Se intensificará la preparación de la próxima temporada cuando acabe el torneo”

Dónde ver Alianza Lima vs Melgar HOY: canal tv online del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs Melgar HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: así van los partidos