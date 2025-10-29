¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú para los partidos con Rusia y Chile?: Novedades y ausencias para amistosos por fecha FIFA

La selección peruana estará de vuelta en la próxima fecha FIFA. La ‘blanquirroja’ tiene todo planificado para su gira internacional frente Rusia y Chile, el miércoles 12 de noviembre y el martes 18 de noviembre, respectivamente. Ambos duelos se llevarán a cabo en tierras rusas.

Manuel Barreto comandará su segundo y tercer encuentro al mando de la ‘bicolor’ de manera interina. El DT debutó frente la ‘roja’ la noche del viernes 10 de octubre, y sufrió una dura derrota por 2-1 en Santiago.

Ese fue el único cotejo que se disputó, pero en esta jornada doble se medirá con dos rivales de jerarquía. La ‘Muñeca’ iniciará su preparación con la lista de convocados, la cual genera mucha expectativa debido a las sorpresas que se dieron en su primer llamado. Decidió armar un combinado nacional completamente renovado pensando en la recambio generacional.

Por ello, se conoció que la nómina saldrá hoy, miércoles 5 de noviembre, una vez terminado el partido entre Alianza Lima vs Los Chankas, duelo pendiente por la fecha 9 del Torneo Clausura 2025. Ni bien se conozca a los llamados, arrancarán con los entrenamientos en La Videna con los jugadores de la Liga 1 inicialmente.

Resumen de la derrota de la selección peruana ante Chile en amistoso jugado en Santiago. Movistar Deportes

Sorpresas en la lista de convocados

Se vienen los encuentros con Rusia y Chile, y hay mucha expectativa por conocer quiénes integrarán la lista de convocados. Kevin Pacheco, periodista de RPP, informó que habrán muchas novedades en la nómina de Manuel Barreto. El técnico decidió mandar cartas de reserva por Fabio Gruber y Yordy Reyna. Los dos serán las sorpresas, pero no serán los únicos porque también se marcaría el regreso de Gianluca Lapadula.

Adrián Ugarriza de Kiryat Shmona de la Liga Premier de Israel y Juan Yangali, futbolista que está en Gimnasia y Esgrima La Plata, también fueron reservados por la Federación Peruana de Fútbol. Cabe precisar que estas notificaciones no confirman sus convocatorias, la decisión lo tendrá la ‘Muñeca’.

Manuel Barreto dirigirá de forma interina a la selección peruana en amistosos con Chile y Rusia. - créditos: FPF

¿Renato Tapia será convocado para enfrentar a Rusia y Chile?

Se filtró que el jugador de Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos no será convocado para los partidos con Rusia y Chile por la fecha FIFA. Volverá a quedar afuera debido a un tema netamente futbolístico, y no por la controversia que se generó cuando Manuel Barreto fue designado como técnico interino tras la salida de Óscar Ibáñez.

“Renato Tapia no estará en los amistosos de la Selección Peruana ante Rusia y Chile en noviembre. FPF no envió carta de reserva. Fuentes de RPP indican que decisión se da luego de que el futbolista se encuentre en recuperación por un desgarro en la pierna derecha", apuntó Kevin Pacheco en el programa ‘Vamos al VAR’.

Kevin Pacheco reveló los futbolistas que no estarán en los próximos amistosos de la 'bicolor' ante Rusia y Chile. (RPP)

Luis Advíncula, uno de los jugadores habituales en los recientes ciclos de la selección peruana, no figura en la lista de convocados por Barreto para los partidos amistosos. El lateral derecho de Boca Juniors no presenta problemas físicos como Renato Tapia, por lo que su ausencia responde a una decisión técnica.

En el caso de Alexander Robertson, tampoco fue enviado el documento de reserva necesario. Aunque existía la expectativa de que el futbolista, quien cuenta con varias nacionalidades, pudiera integrarse al equipo en estos compromisos de preparación, su elección de representar a Australia en la última fecha FIFA llevó a la Federación Peruana a descartar su convocatoria.