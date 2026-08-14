Gonzalo Bueno competirá en el Challenger 75 de Kingston, en pista dura, como preparación rumbo a la ‘qualy’ del US Open 2026

Gonzalo Bueno jugará torneo en pista dura antes de su paso por el US Open. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Gonzalo Bueno ya tiene definido su camino para las próximas semanas y el objetivo principal está puesto en el US Open 2026. El tenista peruano, actualmente ubicado en el puesto 178 del ranking ATP, competirá en el Challenger 75 de Kingston, Jamaica, sobre pistas duras, en un torneo que le servirá como preparación directa para afrontar la fase clasificatoria del último Grand Slam de la temporada.

El certamen caribeño se disputará del 17 al 22 de agosto y aparece como una oportunidad importante para que el nacional se adapte a una superficie diferente a la arcilla, donde ha desarrollado buena parte de su carrera.

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La elección de Kingston no es casual. Bueno buscará llegar en su mejor momento al cemento de Nueva York y tendrá en Jamaica un anticipo de las condiciones que encontrará en la ‘qualy’ del US Open. La pista dura suele favorecer un juego más rápido y exige una adaptación distinta en los desplazamientos, los tiempos de reacción y la resolución de los puntos.

Entry List del Challenger 75 de Kingston. Gonzalo Bueno aparece como siembre por su anotación al momento de ser 160 del mundo. Crédito: Canal Tenis.

Para un jugador cuyo mayor rendimiento se ha producido sobre polvo de ladrillo, acumular partidos en esta superficie puede resultar determinante para llegar con confianza a la competencia que se desarrollará en Estados Unidos.

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El Challenger 75 de Kingston contará, además, con una nómina competitiva. Entre los jugadores destacados aparecen el francés Valentin Royer, número 78 del mundo; el brasileño Gustavo Heide (134°); el español Pedro Martínez (148°); el boliviano Juan Carlos Prado Angelo (157°); el estonio Daniil Glinka (169°); el australiano Bernard Tomic (171°); el austríaco Joel Schwärzler (183°); el argentino Federico Agustín Gómez (191°) y su compatriota Lautaro Midón (196°).

¿Cómo le ha ido a Gonzalo Bueno en ‘qualys’ de Grand Slam?

El US Open representará la cuarta participación de Gonzalo Bueno en una clasificación de Grand Slam durante 2026. Su ingreso al Top 200 le permitió disputar por primera vez en su carrera las fases previas de los cuatro grandes torneos y, en cada experiencia, el peruano ha sumado aprendizaje para acercarse al objetivo de instalarse en un cuadro principal.

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El tenista peruano venció en sets corridos al francés Florent Bax y avanzó a la segunda ronda de la fase clasificatoria. (Video: Tenis al Máximo)

En el Abierto de Australia consiguió su primera victoria en una ‘qualy’ de Grand Slam al derrotar al georgiano Nikoloz Basilashvili en la primera ronda. Posteriormente, cayó frente al francés Pierre-Hugues Herbert en la segunda instancia. El resultado marcó un inicio positivo en su primera experiencia en un torneo de esta magnitud.

Meses después, Bueno protagonizó su mejor actuación en una fase clasificatoria de Grand Slam. En Roland Garros superó al francés Florent Bax y al ucraniano Vitaliy Sachko para alcanzar la ronda final. Allí comenzó ganando frente al británico Toby Samuel, pero terminó cayendo en tres sets, por lo que quedó a solo un triunfo de acceder por primera vez al cuadro principal de un ‘major’.

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Wimbledon significó un desafío diferente. El peruano debutó directamente en la clasificación sobre césped y perdió en la primera ronda ante el suizo Jerome Kym. La experiencia fue más complicada debido a una superficie poco habitual para él y a la ausencia de una preparación previa con torneos sobre hierba.

Gonzalo Bueno jugará su cuarta clasificación de Grand Slam; mientras que Varillas deberá esperar bajas en el certamen. Crédito: VisualesIA ScribNews.

El calendario de Gonzalo Bueno

El calendario inmediato del peruano contempla tres torneos, aunque el gran objetivo será la clasificación del US Open. Primero disputará el Challenger 75 de Kingston, del 17 al 22 de agosto, sobre pista dura.

Posteriormente, durante la semana del 24 de agosto, afrontará la ‘qualy’ del US Open 2026, nuevamente sobre cemento. Allí intentará convertirse por primera vez en jugador del cuadro principal de un Grand Slam.

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Finalmente, si su planificación se mantiene, Bueno tiene previsto competir en el Challenger 75 de Como, en Italia, desde el 31 de agosto hasta el 6 de septiembre. Este torneo se disputará sobre arcilla y marcaría el retorno del peruano a su superficie predilecta.

El calendario de Gonzalo Bueno para agosto y septiembre. Crédito: ATPerú.