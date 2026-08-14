Paolo Guerrero borró un reposteo de Alondra García Miró y en Instagram quedó otro detalle que disparó comentarios

Paolo Guerrero reposteó en Instagram una publicación de Alondra García Miró y el gesto desató comentarios en redes sociales.

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Un movimiento en Instagram encendió las redes sociales este viernes 14 de agosto: el delantero Paolo Guerrero reposteó una publicación de su expareja Alondra García Miró y, además, la seguía en esa plataforma, mientras que no tenía entre sus seguidos a Ana Paula Consorte, la modelo brasileña con quien tiene dos hijos y con quien planea casarse. El gesto, que duró solo minutos antes de ser eliminado, bastó para desatar una ola de comentarios entre sus seguidores.

La publicación que desencadenó la situación era un carrete de fotografías que García Miró había compartido como parte del trend ‘Kinda Chic’. El contenido apareció entre los reposteos del perfil del popular ‘Depredador’, que hasta ese momento solo contaba con tres publicaciones republicadas. Varios usuarios que revisaron el perfil de la influencer lo notaron de inmediato y comenzaron a consultarse entre sí en los comentarios.

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“¿A alguien más le sale que Paolo Guerrero compartió su publicación?”, escribió una seguidora. Otra apuntó: “Se le fue el dedo por stalkerrr”.

El reposteo que duró minutos y los seguidos que generaron más preguntas

El contenido desapareció del perfil del futbolista poco después de ser publicado. Para ese momento, sin embargo, varios internautas ya habían registrado lo ocurrido y la interacción se había extendido en redes. Lo que no desapareció de inmediato fue el otro dato que los usuarios descubrieron al revisar la actividad pública del jugador: la cuenta de García Miró figuraba entre los perfiles que Guerrero seguía en Instagram.

El portal Instarandula captó el momento en que el futbolista Paolo Guerrero republicó una de las últimas fotos de su expareja, la modelo Alondra García Miró. ¿Fue un error o un mensaje oculto? Video: Instagram Instarándula

El contraste con su situación actual no pasó inadvertido. Al momento en que los usuarios revisaron el perfil del delantero de Alianza Lima, Consorte no aparecía entre sus seguidos. Tampoco ella seguía al futbolista en la misma plataforma, según pudo corroborarse en la actividad pública de ambas cuentas.

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Horas después del episodio, Guerrero dejó de seguir a García Miró en Instagram, lo que generó una nueva ronda de comentarios. La secuencia completa —reposteo, seguimiento y posterior eliminación de ambas acciones— quedó sin explicación pública por parte del futbolista.

Una expareja que marcó años de la vida del ‘Depredador’

El vínculo entre Guerrero y García Miró tuvo una historia larga y con varias idas y vueltas. Se conocieron en diciembre de 2014, durante una chocolatada benéfica que el futbolista organizó en San Juan de Miraflores. La relación, que atravesó una primera ruptura en 2016 y una reconciliación en 2019, se extendió por cerca de cuatro años en su etapa más reciente.

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La separación definitiva se confirmó a mediados de 2022, cuando la cuñada del jugador señaló que cada uno había tomado su propio camino. Según versiones que circularon en ese momento, el quiebre habría tenido como trasfondo una diferencia de prioridades: Guerrero quería tener un hijo, mientras que García Miró condicionaba ese paso al matrimonio. El acuerdo nunca llegó.

El reposteo de Paolo Guerrero a un carrete de fotos de Alondra García Miró apareció por minutos en su perfil antes de ser eliminado.

En marzo de 2026, el propio futbolista habló por primera vez sobre el final de esa relación, aunque sin mencionar directamente a la modelo. “Cuando dos cabezas no están en la misma sintonía, ¿qué haces? Cada uno por su lado sin hacerle daño a nadie”, declaró en esa oportunidad. Y agregó: “Al final llegas, conversas con la persona y dices ‘bueno, no da, se terminó, cada uno hace su vida’ y listo, simple”.

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¿Y los planes de boda con Ana Paula Consorte?

El episodio ocurre en un momento en que la relación de Guerrero con Consorte atraviesa una de sus etapas más públicas en materia de compromisos. A fines de julio, la modelo brasileña confirmó ante la prensa que la pareja ya cuenta con un anillo de compromiso. “Sí, ya, ya tenemos anillo”, respondió Consorte al ser consultada, y lo mostró a las cámaras. La fecha de la boda, no obstante, aún no ha sido definida públicamente.

El propio Guerrero había adelantado semanas antes que el matrimonio es un proyecto en pie, aunque prefiere mantener los detalles en reserva. “Ya tenemos un tiempo, pero eso lo planificamos entre nosotros porque creo que eso se mantiene internamente dentro de la familia”, señaló el delantero en declaraciones a ‘América Hoy’.

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Usuarios de Instagram detectaron que Paolo Guerrero seguía a Alondra García Miró mientras Ana Paula Consorte no figuraba entre sus seguidos.

La ausencia de Consorte en la lista de seguidos del futbolista, combinada con el reposteo del contenido de su expareja y el posterior borrado de ambas acciones, fue el elemento que más alimentó la especulación entre los usuarios que siguieron el episodio. A eso se añade que Guerrero y Consorte han estado siempre en medio de la polémica por sus constantes rupturas y reconciliaciones.