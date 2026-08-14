Terremoto de magnitud 7.7 en Indonesia: Marina de Guerra “intensifica vigilancia” ante posible tsunami en Perú

Un mapa satelital señala el epicentro de un sismo de magnitud 7.7 en Indonesia, y olas fuertes impactan una costa rocosa en medio de la vigilancia por tsunami en Perú.

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Un terremoto de magnitud 7.7 se registró este viernes 14 de agosto frente a Indonesia, a 68 kilómetros al noroeste-noroeste de Ende, según información del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y, por sus características, fue considerado un evento superficial.

Ante este escenario, la Marina de Guerra del Perú intensificó la vigilancia sobre las condiciones que podrían generar efectos en el litoral peruano. La medida se mantiene mientras se evalúa la posible ocurrencia de un tsunami asociado al fuerte movimiento sísmico.

Un mapa satelital de la región de Oceanía y el sureste asiático muestra el epicentro del terremoto de magnitud 7.7 registrado frente a Indonesia el 14 de agosto, a 68 kilómetros al noroeste-noroeste de Ende. (@geoshake_ai)

Sismo superficial generó fuerte movimiento

El terremoto ocurrió a las 16:58:21 del 14 de agosto y, debido a su escasa profundidad, pudo generar fuertes niveles de sacudida en las zonas próximas al epicentro y en las islas cercanas. La información disponible también señala que durante los últimos 30 días se registraron 942 terremotos en la región, aunque este evento de magnitud 7.7 fue el de mayor intensidad en ese periodo.

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La actividad sísmica posterior también es un factor que debe ser observado. De acuerdo con la información proporcionada, podrían registrarse réplicas durante las próximas horas o días, por lo que se recomienda mantener la precaución y seguir las indicaciones de las autoridades correspondientes.

Vigilancia ante posible tsunami en Perú

La vigilancia sobre el litoral peruano se realiza ante la posibilidad de que un evento sísmico de estas características genere alteraciones en el nivel del mar. La evaluación de las condiciones oceánicas permitirá determinar si existe algún efecto asociado al terremoto registrado en Indonesia.

Mientras continúan las verificaciones, se recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y evitar difundir información no confirmada. También es importante atender las indicaciones de las autoridades ante cualquier cambio en la situación.

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Una infografía detalla los datos del terremoto de magnitud 7.7 registrado el 14 de agosto de 2026 frente a Indonesia y la intensificación de la vigilancia en Perú por posible tsunami. (DHN_peru)

(Noticia en desarrollo)