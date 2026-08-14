DANA Aníbal amenaza con alterar el clima en la costa peruana, según Senamhi

La Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) 'Qori' modificará el clima en la sierra y costa del Perú desde el 3 de diciembre. (Senamhi)

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La llegada de Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) Aníbal puso en alerta a las autoridades meteorológicas del país. Según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), entre el 16 y el 18 de agosto se espera la presencia de fenómenos climáticos que podría impactar el clima en la sierra y extender sus efectos a la costa peruana.

Este fenómeno suele asociarse a episodios de inestabilidad atmosférica que generan precipitaciones, descenso de temperaturas nocturnas y aumento de la velocidad del viento en las regiones altoandinas.

“La DANA es una burbuja de aire frío que al acercarse o al aproximarse al territorio nacional, provoca mucha inestabilidad y, si se tiene la humedad requerida, se pueden dar precipitaciones como granizo, nieve y aguanieve”, dijo el meteorólogo Erickson Rojas.

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Esta descripción permite comprender por qué la alerta se extiende a varias regiones. El Senamhi identificó como zonas de mayor vulnerabilidad a Junín, Huancavelica, Huánuco y Pasco en la sierra central, y a Puno, Cusco, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Moquegua y Tacna en la sierra sur.

El fenómeno se originará sobre el océano Pacífico, al norte de Chile, favoreciendo la presencia de lluvias sólidas y líquidas en el país.

Lluvias ligeras y variabilidad en la costa

Aunque el principal impacto se proyecta sobre la sierra, el Senamhi no descarta que la DANA Aníbal pueda provocar lluvias ligeras y aisladas en zonas costeras.

“Durante los días dieciséis, diecisiete o dieciocho, si bien es cierto se va a provocar precipitaciones tanto en la sierra centro como en la sierra sur, existe la probabilidad de que algunas lluvias generadas en la sierra peruana logren pasar hacia la costa, y, por ende, podríamos tener lluvias aisladas de ligera intensidad en algunas zonas”, sostuvo Rojas.

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El episodio coincide con un invierno inusualmente cálido y recientes lloviznas en distritos de Lima, un hecho que ha sorprendido a residentes y expertos. Según el Senamhi, la DANA suele presentarse en invierno, aunque se descarta un evento de la magnitud registrada en España en 2024.

“El evento que se suscitó en España es un evento extremo. Sí vamos a tener precipitaciones, pero no de esa cantidad, no de esa intensidad. Suele presentarse precipitaciones entre veinte y veinticinco milímetros por metro cuadrado”, precisó el especialista.

La entidad meteorológica recomendó tomar precauciones, sobre todo en rutas de la sierra, por el riesgo de deslizamientos y reducción de visibilidad. Además, se mantendrá el monitoreo constante de la evolución de la DANA Aníbal y se actualizarán los avisos mediante los canales oficiales.

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¿Qué esperar en la costa y la sierra?

El Senamhi anticipa que en la costa centro y sur el aumento de la humedad favorecerá una mayor cobertura nubosa y lluvias intermitentes, principalmente en la tarde, noche y madrugada.

También podría haber periodos breves de brillo solar cerca del mediodía en la costa central. Las áreas situadas por encima de los 4000 metros sobre el nivel del mar serán más propensas a registrar nieve, mientras que en zonas que superan los 2600 metros podría haber lluvias, granizo y descargas eléctricas.

Entre el 16 y el 18 de agosto, la sierra experimentará un incremento de la velocidad del viento, lo que intensificará la sensación de frío durante la noche, aunque el día podría presentar temperaturas más altas de lo habitual debido a la configuración atmosférica de la DANA “Aníbal”.

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