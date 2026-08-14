El lamento de la líbero de la selección peruana de vóley Sub 17 tras la derrota ante Argentina en el Mundial: “Tristeza y enojo”

Vannia Adrianzén registra las mejores estadísticas como líbero en el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Volleyball World.

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La selección peruana de vóley Sub 17 no pudo conseguir el resultado que esperaba ante Argentina y cayó en cinco sets por los ‘play-offs’ del Mundial de la categoría. La ‘bicolor’ tuvo pasajes favorables durante el encuentro, pero no logró sostener su rendimiento en los momentos decisivos y terminó despidiéndose de la pelea por el título. Tras el partido, Vannia Adrianzén expresó su frustración por el resultado y reconoció que al equipo le faltó tranquilidad para cerrar las acciones importantes.

“Tristeza, la verdad, porque no se nos dio el partido, y un poco de enojo”, manifestó la líbero nacional en declaraciones brindadas a ‘Dosis de Voleibol’. Sus palabras reflejaron el sentimiento de un plantel que había llegado con la ilusión de alcanzar la novena posición y que ahora deberá afrontar el siguiente compromiso del certamen con el objetivo de terminar de la mejor manera su participación.

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Adrianzén también se refirió al planteamiento que les había dado el entrenador Marcello Bencardino antes del encuentro contra Argentina. Según explicó, el comando técnico les pidió afrontar el compromiso con concentración y claridad para ejecutar lo trabajado durante los entrenamientos. “Entrar con cabeza fría, saber lo que salíamos a hacer. No se nos dio y a ir con todo en los próximos partidos”, señaló la voleibolista.

La líbero de la selección peruana de vóley Sub 17 lamentó la derrota a manos de Argentina por la lucha de cara al noveno puesto de la competición internacional. Crédito: Instagram Dosis de Voleibol.

Para la defensora peruana, uno de los principales aspectos que perjudicó al conjunto nacional fue la falta de calma en los momentos determinantes. “Nos faltó tranquilidad, siempre lo he dicho, y decisión más que todo”, sostuvo la jugadora de Deportivo Géminis, quien tuvo nuevamente una participación importante en la recepción y defensa del equipo peruano.

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Ahora, la ‘bicolor’ deberá pasar rápidamente la página y concentrarse en su siguiente desafío en el Mundial Sub 17. Perú enfrentará a República Checa, en un duelo que servirá para definir su posición final en la competencia. Adrianzén dejó claro que el objetivo es reaccionar después del golpe sufrido ante Argentina y buscar una victoria.

“Ir con cabeza fría, ir con todo y ganarlo”, fue el mensaje de la líbero nacional al ser consultada sobre la preparación para el próximo compromiso. Con ello, la jugadora dejó en claro que el plantel mantiene la intención de competir hasta el final y cerrar su participación con buenas sensaciones.

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Revive el punto final con el que la selección argentina de vóley femenino Sub-17 derrotó a Perú en un reñido encuentro disputado en Santiago de Chile. La celebración de las ganadoras contrasta con la tristeza del equipo peruano. - Latina Noticias

La mejor líbero del Mundial Sub 17

Vannia Adrianzén está protagonizando una actuación sobresaliente con la selección peruana en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. La líbero nacional cerró la fase de grupos como la Mejor Defensa del campeonato, gracias a los destacados registros que consiguió durante sus cinco presentaciones con la ‘bicolor’. A la fecha, continúa como la mejor líbero del torneo y es una de las principales figuras individuales del combinado nacional.

La jugadora de Deportivo Géminis acumuló 126 salvadas (‘digs’) a lo largo de la competición hasta ahora, cifra que la coloca en el primer lugar de esta estadística y con una diferencia considerable respecto a sus principales perseguidoras. La tailandesa Chotika, con 110 salvadas, y la dominicana Jazlyn Peña, con 109, completan el podio de las mejores defensoras del certamen.

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El aporte de la voleibolista peruana no se limita a su desempeño en defensa. Adrianzén también terminó la fase de grupos como la mejor receptora del Mundial Sub 17, demostrando que su importancia dentro del esquema nacional va más allá de las salvadas. De momento, se mantiene como la segunda mejor en recepción, solo por detrás de la taiwanesa Chen.

Vannia Adrianzén es uno de los pilares de Perú en el Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

Estos números reflejan el protagonismo que ha adquirido Adrianzén durante la campaña peruana en territorio chileno. A pesar de la derrota frente a Argentina, la líbero continúa siendo una pieza fundamental para el funcionamiento de la selección, especialmente en una categoría en la que la estabilidad defensiva puede marcar diferencias.

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