Gianluca Lapadula sigue goleando en Italia: gran cabezazo con el que anotó en Spezia vs Padova por Serie B 2025/26

El delantero peruano apareció de cabeza para el 1-0 parcial. (Video: DAZN)

Gianluca Lapadula sigue arrasando en Spezia. Suya ha sido la anotación con la que ha abierto el marcador contra Padova, en el estadio Alberto Picco, por la décima fecha de la Serie B 2025/26. En esta ocasión, el delantero ítalo-peruano ha empleado un recurso diferente, pero eficaz.

El conjunto local asumió el protagonismo circulando el balón con acierto en distintas partes del campo. Así las cosas, a los 17′ minutos del partido Salvatore Esposito jugó con Luca Vignali, en un cambio de orientación exitoso, quien se apoyó en Giuseppe Di Serio, cuya proyección por la franja culminó hasta la línea de fondo.

Allí, no bien superó su marca, centró al corazón del área en donde emergió Gianluca Lapadula, elevándose por los aires, para meter un impecable golpe de cabeza con el que superó la resistencia del portero Mattia Fortín. Felicidad plena para el ‘9′ que mantuvo su tendencia goleadora al alza.

‘Il Peruviano’ contó con otras dos posibilidades claras en el transcurso de la contienda. Pasada la media hora, desaprovechó una opción surgida por la desatención de Filippo Sgarbi, que casi le costó caro al Padova. Y entrando en la recta final, cubrió muy bien la pelota de tres rivales en el área para habilitar a Giuseppe Aurelio, cuyo remate encontró respuesta del portero visitante.

[HABRÁ AMPLIACIÓN... ]