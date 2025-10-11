¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana? Día, hora y canal TV del amistoso ante Rusia por fecha FIFA

Perú vs Rusia: día, hora y canal TV del próximo partido amistoso de la 'bicolor' por fecha FIFA.

La selección peruana se enfrentó este viernes 10 de octubre a Chile en una nueva edición del clásico del Pacífico. Este partido correspondiente a la fecha FIFA marcó el debut de Manuel Barreto como técnico interino de la ‘bicolor’. Así como también le permitió a varios jugadores sumar sus primeros minutos con la escuadra nacional.

Lastimosamente, el conjunto nacional no pudo sacar un resultado favorable a pesar de comenzar ganando. El lateral izquierdo César Inga se mandó con una increíble jugada dejando en ridículo al defensor Fabián Hormazábal y definió fuerte para marcar el 1-0 en el primer tiempo.

En la etapa complementaria, la ‘roja’ lograría remontar el cotejo. Primero, Ben Brereton aprovechó la pasividad defensiva y apareció en el área chica para solo empujar el esférico. Después, Matías Lazo marcó un autogol en los descuentos para sentenciar el triunfo de los locales.

De esta manera, el ‘equipo de todos’ terminó la fecha FIFA con una derrota. Un punto positivo en esta nueva caída fue el debut de Felipe Chávez, Maxloren Castro, Diego Enríquez y el propio Lazo con la selección absoluta.

Matías Lazo anota en propio arco para el Chile 2-1 Perú. América TV

Perú vs Rusia: día, hora y canal TV del próximo amistoso

Luego de medirse con su clásico rival, la selección peruana viajará para enfrentar a una dura escuadra como Rusia. Este nuevo amistoso está pactado para el 12 de noviembre y tendrá como escenario el Gazprom Arena, situado en la ciudad San Petesburgo. Todavía no hay horario confirmado.

En cuanto a la transmisión de este cotejo internacional, pasaría por tres canales en Perú, similar a los de la fecha FIFA de octubre. América TV (canal 4) y ATV (canal 9) lo emitirían por señal abierta, mientras que Movistar Deportes (canal 3 o 703 HD de Movistar TV) por cable.

Además, los hinchas podrían vivir este enfrentamiento de manera digital con la aplicación de Movistar llamada Movistar Play, que es gratuita para sus usuarios, y la página web de Infobae Perú, la cual hará la previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles y más.

La ‘bicolor’ regresará a territorio ruso después de siete años cuando viajó a dicha nación para disputar el Mundial 2018. Aquella vez, disputó un total de tres encuentros, ganando uno ante Australia y perdiendo dos ante Francia y Dinamarca. Estos dos últimos no le permitieron avanzar a octavos de final.

Cabe señalar que este choque con el ‘oso tricolor’ no será el único que Perú sostenga en Rusia. También, se medirá -una vez más- con Chile el martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi. Tampoco no se ha confirmado el horario del compromiso.

Los dos amistosos de Perú en la fecha FIFA de noviembre.

¿Cómo llega Rusia?

La selección de Rusia fue excluida del Mundial 2026 como consecuencia de su invasión a Ucrania y, en consecuencia, únicamente ha participado en partidos amistosos, sin formar parte de las clasificatorias de la UEFA. En la más reciente fecha FIFA, el conjunto de Valeri Karpin se impuso a Irán por 2-1, con goles de Dmitri Vorobyov y Aleksey Batrakov.

El equipo ruso tiene agendado otro partido frente a Bolivia, que viene de superar a Jordania por la mínima diferencia. El encuentro está programado para este martes 14 de octubre a las 12:00 horas de Perú en el VTB Arena. Este amistoso representará el último compromiso del ‘oso tricolor’ antes de enfrentar a la ‘blanquirroja’ en noviembre.