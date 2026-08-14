El video del ataque a Soraya Nieto desata indignación por la reacción de los músicos y del público

La cantante folclórica Soraya Nieto fue víctima de una cobarde agresión durante una presentación en Ayacucho. Un asistente le arrojó una botella de vidrio al rostro, causándole cortes y moretones. Video: ATV / ATV Noticias

Guardar

La cantante folclórica Soraya Nieto fue atacada con una botella de vidrio en pleno concierto el 8 de agosto en el centro poblado de Chumbes, distrito de Ocros, provincia de Huamanga, región Ayacucho. El proyectil le impactó directamente en el rostro, le dejó múltiples heridas y la obligó a suspender tres presentaciones. El presunto agresor, identificado como Agustín Vidal Prado Tenorio, permanece prófugo.

El ataque ocurrió durante la festividad patronal ‘San José Glorioso – Collpa’. Nieto se encontraba sobre el escenario entonando su repertorio cuando un hombre ubicado en el área del segundo escenario —el evento contaba con dos tarimas simultáneas— lanzó una botella llena de cerveza que impactó de lleno en su cara.

PUBLICIDAD

Las imágenes del momento, que circularon en redes sociales y fueron difundidas por medios como ATV y RPP, muestran a la artista bajando la mirada de forma inmediata tras el golpe, mientras los integrantes de su agrupación quedaron paralizados sin acercarse a auxiliarla.

La cantante folclórica Soraya Nieto fue atacada con una botella de vidrio durante un concierto en Chumbes, Ocros, provincia de Huamanga, en Ayacucho.

Cortes, sutura y 12 días de reposo

Nieto describió las consecuencias físicas del ataque en una publicación en sus redes sociales. “Presento varios cortes pequeños en la cara, una herida debajo del labio inferior que requirió un punto de sutura, los párpados del ojo izquierdo moreteados y la zona de la ceja izquierda inflamada. Mis anteojos se hicieron añicos”, escribió la artista ayacuchana. Aclaró también que ningún fragmento de vidrio ingresó a sus ojos.

PUBLICIDAD

En declaraciones a RPP, la cantante relató el impacto del golpe: “La botella se rompió en mi rostro y ahí entré en shock. Tenía cortes y la gente vino a auxiliarme. Si no me caía a mí, igual le caía a cualquiera de los músicos, pero yo me llevé la peor parte”. El médico que la atendió le otorgó 12 días de descanso, período durante el cual tuvo que cancelar tres presentaciones y paralizar la producción de sus videoclips.

Nieto pasó por el médico legista para formalizar la denuncia correspondiente por agresión física y desfiguración. La denuncia fue presentada ante la comisaría de Ocros, según confirmó la artista. Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional del Perú continúa con la búsqueda del agresor, cuyas imágenes del ataque ya fueron entregadas a las autoridades.

PUBLICIDAD

Impactantes imágenes muestran el momento en que la cantante vernacular Soraya Nieto es brutalmente agredida con una botella de vidrio en el rostro mientras se presentaba en Huamanga, Ayacucho. El ataque le causó serias lesiones. Video: Instagram El Chico de las Noticias

El motivo: la presentación habría empezado antes de lo previsto

Según el testimonio de la propia cantante, el ataque tuvo un detonante aparentemente trivial. El evento contaba con dos escenarios activos en simultáneo, y un espectador del segundo escenario reaccionó con violencia al considerar que la presentación de Nieto había comenzado con anticipación.

“Una persona cerca del otro escenario se molestó porque el nuestro comenzó a presentar su show con cierta anticipación. En ese momento, arrojó una botella de vidrio hacia nuestro escenario. La botella impactó en mi rostro”, relató la artista. El corresponsal de ATV en Ayacucho, Emerson Quispe, informó que durante todo el día del evento se consumió una gran cantidad de bebidas alcohólicas, por lo que las autoridades presumen que el agresor habría estado en estado de ebriedad al momento del ataque.

PUBLICIDAD

También se señaló que los músicos y la cantante del otro escenario no se solidarizaron con ella y continuaron con su presentación tras el incidente. La reacción de la agrupación de Nieto en el escenario también generó indignación entre los usuarios en redes sociales, quienes cuestionaron que ningún integrante del grupo se acercara a auxiliarla de inmediato.

Soraya Nieto informó que sufrió cortes en la cara, una herida con sutura, moretones en el ojo izquierdo e inflamación en la ceja tras la agresión.

Reacciones en redes y pedido de justicia

Las imágenes del ataque generaron una ola de comentarios en redes sociales. “Que se identifique al agresor y pague por lo que le hizo, no es justo que una señora que está trabajando cantando reciba ese trato”, escribió un usuario. Otro apuntó la misma indignación hacia quienes rodeaban a la artista: “Me indigna que nadie le ayude. Todos esos parados como si no pasó nada”.

PUBLICIDAD

El portal ‘El Chico de las Noticias’ difundió el video en Instagram y señaló que, según una publicación de la propia Nieto en Facebook, el objeto habría sido lanzado desde el área del equipo de otra intérprete que se presentaba en el segundo escenario de forma simultánea. La artista precisó que no tenía ninguna responsabilidad en el hecho, dado que fue el otro show el que comenzó con anticipación.

Nieto se encuentra en reposo en su domicilio mientras avanza su recuperación. El presunto agresor Prado Tenorio sigue sin ser capturado, y los organizadores del evento no han emitido ningún pronunciamiento público sobre lo ocurrido.

PUBLICIDAD