Bombero fue lanzado por los aires por una explosión mientras combatía incendio en una barbería del Cercado de Lima y quedó gravemente herido

Un incendio consumió una barbería ubicada en Barrios Altos durante la madrugada de este viernes. En medio de las labores para controlar las llamas, una explosión alcanzó a uno de los bomberos, quien tuvo que ser trasladado al Hospital Dos de Mayo. Las autoridades investigan las causas del siniestro. Fuente: Buenos Días Perú / Panamericana Televisión

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Un incendio en el Cercado de Lima dejó a un bombero gravemente herido durante la madrugada de este viernes 14 de agosto. La emergencia ocurrió en una barbería ubicada en la cuadra 10 de la calle Sebastián Llorente, en la zona de Barrios Altos, donde los hombres de rojo llegaron para controlar las llamas.

Mientras realizaban las labores para contener el fuego, una fuerte explosión ocurrió cuando intentaban abrir la puerta metálica corrediza del establecimiento. La detonación provocó que uno de los bomberos saliera despedido por los aires y terminara tendido sobre el pavimento, según las imágenes difundidas por Buenos Días Perú.

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El hombre fue auxiliado de inmediato por sus compañeros y trasladado al Hospital Dos de Mayo, donde recibió atención médica. Hasta el momento del reporte televisivo no se conocían públicamente su identidad ni su edad. En el lugar también permanecieron agentes de la Policía, peritos de Criminalística y un representante del Ministerio Público para investigar las causas del siniestro.

Bomberos trabajan para controlar un incendio en una barbería de Barrios Altos, Cercado de Lima, poco antes de una explosión que hirió a un efectivo. (Composición: Infobae Perú)

Bombero salió despedido durante las labores para controlar el incendio

El incendio en una barbería de Barrios Altos comenzó aproximadamente entre las 3:00 y 3:30 de la madrugada. Los bomberos acudieron al establecimiento para controlar las llamas, pero encontraron en el interior diversos productos utilizados en este tipo de negocios, entre ellos aerosoles, latas y otros elementos inflamables.

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De acuerdo con el reporte de Buenos Días Perú, estos productos pudieron contribuir a la acumulación de gases dentro del local. Cuando los bomberos intentaron abrir la puerta metálica corrediza para ingresar y combatir el fuego, se produjo una violenta explosión que alcanzó al personal de emergencia.

Las imágenes difundidas por el programa muestran el momento en que el bombero sale despedido por la explosión. Tras caer al pavimento, sus compañeros se acercaron rápidamente para auxiliarlo. Posteriormente, fue evacuado al Hospital Dos de Mayo para recibir atención médica.

Personal de emergencia y seguridad ciudadana trabaja en el sitio de un incendio con explosión en una barbería del Cercado de Lima, donde un bombero resultó herido. (Composición: Infobae Perú)

La emergencia generó una segunda situación de riesgo para los propios equipos de respuesta. Mientras algunos efectivos continuaban trabajando para controlar el incendio, otros tuvieron que atender al compañero que resultó herido durante la explosión.

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Investigan qué originó el incendio y la explosión en la barbería

Una de las primeras hipótesis mencionadas en el lugar apuntaba a una posible falla eléctrica. Sin embargo, esta versión todavía no había sido confirmada por las autoridades. La presencia de productos inflamables dentro de la barbería también forma parte de las circunstancias que deberán ser evaluadas durante las pericias.

Una testigo declaró a Buenos Días Perú que algunos vecinos observaron fuego en la zona exterior antes de que llegaran los bomberos. “El incendio se dio entre las tres de la mañana a tres y media. Gracias a Dios lo pudieron controlar, pero sí, un bombero salió herido”, señaló durante el reporte.

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La mujer explicó que, según los comentarios de vecinos, las llamas ya se encontraban cerca de las rejas antes de la llegada de los equipos de emergencia. “Posiblemente dicen los bomberos que puede ser un cortocircuito, pero por lo que se viene escuchando por algunos vecinos, antes de que llegaran los bomberos, en la parte de las rejas ya se venía prendiendo”, sostuvo.

Peritos de Criminalística ingresan a una barbería en Barrios Altos, Cercado de Lima, donde un incendio dejó un bombero herido. (Captura 24 Horas de Panamericana)

Ante las distintas versiones, la Policía y la Fiscalía realizaron diligencias dentro del establecimiento. Los peritos de Criminalística revisaron la puerta, el interior del local y otros elementos que podrían ayudar a determinar cómo comenzó el fuego y qué provocó la explosión.

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Vecinos alertan sobre un presunto intento de incendio ocurrido días antes

Durante el reporte televisivo también surgió un antecedente que será evaluado por las autoridades. La testigo aseguró que una semana antes se habría producido otro incidente en el negocio, también durante la madrugada, cuando presuntamente alguien intentó iniciar un incendio.

“Ya la semana pasada ya la han querido prender”, contó la mujer a Buenos Días Perú. Según su relato, aquella vez habrían utilizado combustible y encontraron un papel calcinado en los exteriores del establecimiento.

La testigo detalló que el combustible llegó hasta parte del interior de la barbería y que encontraron restos del papel quemado. “Han echado el petróleo, el petróleo llegó hasta la mitad de mi barbería y hemos encontrado el papel ahí calcinándose por fuera y ya calcinado”, afirmó.

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Las cámaras de seguridad podrían aportar información para determinar qué ocurrió tanto en el incidente anterior como en el incendio de este viernes. La Policía y la Fiscalía deberán establecer si ambos hechos guardan alguna relación o si el siniestro tuvo otro origen. Por ahora, la posibilidad de una intervención externa forma parte de las diligencias y no existe una confirmación oficial sobre un atentado o una extorsión.