Cienciano y la favorable estadística que lo acerca a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras golear 6-1 a Botafogo

Cienciano le endosó un 6-1 antológico a Botafogo y parte con una sólida ventaja para la vuelta. Crédito: Instagram Cienciano.

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Cienciano dio un golpe sobre la mesa en la Copa Sudamericana 2026. El conjunto cusqueño goleó 6-1 a Botafogo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, por el partido de ida de los octavos de final, y quedó con una ventaja prácticamente inmejorable de cara al compromiso de vuelta en Río de Janeiro. El ‘papá’ no solo consiguió un resultado histórico frente al vigente campeón de la Copa Libertadores 2024, sino que también dio un paso enorme hacia los cuartos de final del certamen continental.

Matías Succar fue la gran figura de la noche al marcar un triplete (18’, 30’ y 78’), mientras que Neri Bandiera también tuvo una actuación determinante con dos anotaciones (20’ y 62’). Marcos Martinich completó la goleada con un remate de larga distancia. Botafogo encontró el descuento a través de Matheus Martins, quien sorprendió con una soberbia ejecución de tiro libre a los 49’, pero la reacción brasileña quedó rápidamente neutralizada por el poderío ofensivo del conjunto dirigido por Horacio Melgarejo.

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Más allá de la espectacularidad del resultado, Cienciano cuenta ahora con una estadística que alimenta todavía más la ilusión de su hinchada. Según el reconocido estadista español ‘MísterChip’, jamás en la historia de las competiciones organizadas por CONMEBOL se remontó una eliminatoria a doble partido después de perder la ida por cinco o más goles de diferencia. El 6-1 conseguido en Cusco, por lo tanto, coloca al cuadro imperial ante un escenario sumamente favorable.

La estadística que favorece a Cienciano de cara al vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. Crédito: Captura X.

Por supuesto, en el fútbol no existen las garantías absolutas y Cienciano todavía deberá completar la tarea en territorio brasileño. Sin embargo, para Botafogo la misión será extraordinariamente complicada: necesita ganar por cinco goles de diferencia para igualar el marcador global y forzar una definición de penales. Si el conjunto local consigue imponerse por una diferencia menor, será el equipo peruano el que asegure automáticamente su clasificación a la siguiente ronda.

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Las victorias de Cienciano ante equipos brasileños

La goleada sobre Botafogo también permitió a Cienciano ampliar su importante historial frente a clubes brasileños en torneos CONMEBOL. Con cuatro triunfos, el ‘papá’ se ubica como el segundo equipo peruano con más victorias ante representantes de Brasil en competiciones continentales, igualando la cantidad de triunfos de Universitario y solo por detrás de Sporting Cristal.

El primer antecedente se remonta al 3 de abril de 2002, cuando Cienciano derrotó 2-1 a Grêmio en el Estadio Garcilaso de la Vega, por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ernesto Zapata y Gerardo Fernández fueron los encargados de marcar para el cuadro cusqueño.

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El cuadro cusqueño aplastó 6-0 al conjunto brasileño en el primer choque de los octavos del torneo Conmebol - Crédito: ESPN.

Un año después llegó otro triunfo inolvidable. El 29 de octubre de 2003, Cienciano superó 2-1 a Santos en Cusco por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Germán Carty anotó los dos goles de aquella victoria y el conjunto imperial terminó avanzando hasta conquistar el título continental, el primero y único de un club peruano a nivel internacional.

En la presente edición, además, Cienciano ya había derrotado a otro gigante brasileño. El pasado 29 de abril, venció 1-0 a Atlético Mineiro en el Garcilaso de la Vega con un gol de Neri Bandiera. Ahora, la goleada sobre Botafogo se suma a una lista que refuerza la particular relación del ‘Papá’ con los clubes de Brasil.

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La ilusión en Cusco, por ello, es enorme. Cienciano vuelve a estar a las puertas de una instancia decisiva de la Copa Sudamericana y tiene la posibilidad de acercarse nuevamente a aquella campaña de 2003 que marcó para siempre la historia del fútbol peruano. La gran final de esta edición está programada para disputarse en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia, el 21 de noviembre.

El luminoso Matías Succar se hizo grande con un hat-trick inolvidable contra Botafogo. - Crédito: Cienciano

¿Cuándo se jugará el partido de vuelta?

El segundo enfrentamiento entre Cienciano y Botafogo se disputará el jueves 20 de agosto desde las 19:30 horas de Perú, en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. El conjunto brasileño deberá ganar por cinco goles de diferencia para igualar la serie, mientras que cualquier empate, derrota o triunfo peruano le permitirá al ‘papá’ avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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