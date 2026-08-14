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Encuesta Ipsos: 80% respalda que el Congreso delegue facultades al gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar problemas del país

La encuesta revela que las propuestas vinculadas con la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño concentran los mayores niveles de respaldo

Retrato de Keiko Fujimori hablando ante un micrófono, con una bandera peruana. A la derecha, el edificio del Congreso de Perú con una estatua ecuestre
La política Keiko Fujimori habla ante un micrófono mientras la bandera de Perú ondea frente al Congreso, donde el 80% de la población apoya delegar facultades al Ejecutivo, según Ipsos. (Infobae Perú/Andina/Presidencia)
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Alrededor del 80% de la población está de acuerdo con que el Congreso de la República delegue facultades al Poder Ejecutivo para que el gobierno de Keiko Fujimori pueda atender distintos problemas del país, según una reciente encuesta de Ipsos difundida por Perú21.

La medición consultó la opinión ciudadana sobre la posibilidad de otorgar facultades legislativas al Ejecutivo para intervenir en diferentes áreas. Entre las propuestas evaluadas, las relacionadas con la inseguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño registraron los mayores niveles de respaldo.

Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)
Congreso del Perú 2026: elección de la Mesa Directiva de la nueva Cámara de Diputados. (Foto: Congreso)

Seguridad y Fenómeno El Niño concentran mayor respaldo

El 88% de los encuestados manifestó estar de acuerdo con que el Congreso otorgue facultades al Ejecutivo para combatir la inseguridad ciudadana. En esta pregunta, el 10 % expresó su desacuerdo y el 2 % no precisó su posición.

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Para enfrentar el Fenómeno El Niño, el respaldo alcanzó el 86%. En este caso, el 10 % estuvo en desacuerdo y el 4 % no precisó su respuesta, de acuerdo con los resultados difundidos.

Cielo azul con sol brillante. En primer plano, siluetas de personas y edificios. En la esquina superior izquierda, un mapa circular de anomalías térmicas
Un mapa con anomalías térmicas en la costa de Perú ilustra la ola de calor por el fenómeno El Niño, bajo un sol intenso y con personas en silueta. (Infobae Perú)

Apoyo a medidas económicas e infraestructura

La encuesta también mostró un 78% de respaldo a la delegación de facultades para simplificar trámites relacionados con el desarrollo de actividades económicas. La misma proporción apoyó una eventual reforma del sistema laboral orientada a una mayor flexibilidad para las contrataciones y beneficios.

Por otro lado, el 77% estuvo de acuerdo con otorgar facultades para promover grandes proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas. En tanto, la propuesta de crear, reorganizar o disolver organismos públicos obtuvo un respaldo menor: 65 % a favor, 27 % en contra y 8 % que no precisó su posición.

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Un sitio de construcción extenso con un edificio en obra, andamios, grúas, camiones, excavadoras, trabajadores, barras de acero, conos y tierra
Un amplio sitio de construcción con estructuras en desarrollo y maquinaria pesada ilustra el avance de un proyecto de infraestructura de gran escala. (Andina Noticias)

¿Cómo va el pedido de facultades legislativas?

El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, confirmó el 12 de agosto que el documento de delegación de facultades legislativas se encuentra en sus “últimas revisiones” antes de ser presentado a la Cámara de Diputados. En declaraciones a Exitosa, el funcionario precisó que aún no había recibido la agenda del Consejo de Ministros convocado para esa fecha, pero que el texto final estaba prácticamente listo para su envío al Congreso de la República.

El proceso se retrasó tras la filtración, el 29 de julio, de un borrador con medidas que generaron rechazo entre especialistas y ciudadanos. Entre los puntos cuestionados figuraban la eliminación de feriados, modificaciones al Código Penal y la fusión o supresión de entidades estatales. Ante las críticas, el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori optó por postergar el envío del proyecto al Legislativo.

Keiko Fujimori viajó a Lambayeque para supervisar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.
Keiko Fujimori viajó a Lambayeque para supervisar acciones de prevención ante el fenómeno El Niño.

El borrador filtrado también contempla cambios en materias laborales que encendieron las alarmas de los gremios de trabajadores: modificaciones a la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), gratificaciones, vacaciones, jornada laboral, pago de horas extras, aportes a EsSalud, sistema previsional y estabilidad laboral. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) advirtió que esas medidas contradicen el compromiso asumido por el Ejecutivo en el Mensaje Presidencial del 28 de julio, cuando se anunció que no se recortarían los derechos de los trabajadores, y convocó a una movilización nacional para el 13 de agosto en rechazo al proyecto.

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