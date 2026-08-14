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Javier Masías cuenta cómo bajó 56 kilos en un año: ballet, yoga, reggaetón con humor y una rutina de dos horas al día

El crítico contó que combinó baile, yoga, ejercicio diario, mejor descanso y una alimentación reorganizada, sin borrar platos de su vida ni vender atajos para transformar hábitos de forma sostenible

Javier Masías sonríe en primer plano, toma una selfie en un escenario y realiza un ejercicio de estiramiento en el suelo dentro de una imagen incrustada
Javier Masías bajó 56 kilos en un año y llevó su peso de 140 a alrededor de 84 kilos.
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Hace un año pesaba 140 kilos. Hoy, Javier Masías acumula 56 kilos menos y lo celebra a su manera: con clases de ballet, reggaetón y yoga, dos horas diarias de ejercicio intenso, y una filosofía de vida que comparte en redes sociales con el mismo humor que lo hizo conocido como el jurado más temido de ‘El Gran Chef Famosos’.

El crítico gastronómico reapareció esta semana en la alfombra roja de la película ‘Mañana me caso’ y su cambio físico volvió a acaparar la atención. En declaraciones a Trome, Masías puso cifras a su proceso con una referencia que solo él podría elegir: “Me he quitado un ‘Bruno Pinasco’ de encima, pues cuando me entrevistó me dijo que ese era su peso”.

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El comentario resume el tono con el que el crítico ha llevado públicamente su transformación —sin solemnidad, pero con datos concretos— desde que empezó a documentarla en sus redes sociales.

De 140 a 84 kilos: el proceso que contó paso a paso

La progresión ha sido constante. En mayo de este año, Masías reveló en el programa digital ‘Yaco y el Loco’ que había llegado a los 94 kilos, partiendo de 140. En ese momento acumulaba alrededor de 44 kilos menos. Tres meses después, la cifra subió a 56 kilos de diferencia, lo que ubica su peso actual en torno a los 84 kilos.

Después de perder 50 kilos en un año, todos le preguntan por la receta secreta y Javier Masías compartió en sus redes, de una manera curiosa, cual es "su receta secreta". Video: Instagram Javier Masías

El esquema que sostiene ese resultado combina dos horas diarias de ejercicio intenso con clases de baile, ballet y yoga. Masías no lo presenta como una rutina de alto rendimiento, sino como algo que encontró por disfrute y que fue incorporando de forma gradual. En sus redes, ha publicado videos de sus avances en coreografías con humor y sin filtros.

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En una de esas publicaciones describió su experiencia en clases de baile con su profesora Carla González: “Me pide gracia pero doy risa. Filosóficamente, desea que sienta la música, que siga a mi cuerpo, que canalice a Britney mientras lo único en lo que puedo pensar es en cuándo se acaba esta gracia de intentar ser sensual para irme a comer un pan con chicharrón”.

La alimentación también forma parte del proceso. Masías ha explicado en sus redes que no se trata de eliminar platos, sino de reordenar prioridades. Afirma que el lomo saltado sigue en su vida, y que la clave está en construir las comidas alrededor de proteína y vegetales, hidratarse correctamente —con una referencia de 35 ml por kilo de peso al día— y dormir bien como base de todo lo demás.

La filosofía detrás del cambio, en sus propias palabras

Masías ha sido explícito en señalar que lo que vivió no fue una dieta sino un cambio de identidad. En una publicación que circuló ampliamente en redes, escribió: “¿Quieres bajar de peso? No, quieres cambiar de vida. Esa es la primera mentira que debes abandonar. El problema no son los kilos, sino los años que no viviste como querías”. El texto continuaba con una serie de principios sobre sueño, hidratación, ejercicio y desconfianza ante los atajos.

Javier Masías comparte con sus seguidores las rutinas que tiene de baile, con sus profesoras y todo lo que ha venido logrando con su pérdida de peso en el último año. Video: Instagram Javier Masías

En ese mismo texto, Masías mencionó al médico que acompañó su proceso y fue el primero en explicarle que el cambio debía ser personal y permanente. “La ayuda, ayuda, pero nadie puede hacerlo por ti. El trabajo es tuyo y para toda la vida”, escribió.

El crítico también ha sido claro sobre lo que no quiere que su historia represente. No promueve soluciones rápidas ni fórmulas universales, y en sus publicaciones insiste en que el mejor ejercicio es el que una persona puede sostener durante años, no el más intenso. “El movimiento es vida, no una penitencia”, señaló en una de sus entradas.

Sin televisión, pero con propuestas sobre la mesa

Alejado de la pantalla desde su salida de ‘El Gran Chef Famosos’ de Latina, Masías reconoció ante Trome que ha recibido entre tres y cuatro propuestas para volver a la televisión, aunque ninguna lo ha convencido del todo. “Creo que también hay que dejarse extrañar, a menos que sientas que es realmente el momento”, afirmó.

Mencionó que estuvo cerca de sumarse a un programa que iban a conducir Ethel Pozo y Maju Mantilla, pero el proyecto no se concretó. Por ahora, su actividad pública se concentra en las redes sociales, donde recibe, según sus propias palabras, “mucho cariño del público”. Tiene en mente lanzar un podcast para contar su proceso de cambio de vida y hábitos alimenticios, aunque aún no hay fecha confirmada.

Díptico de Javier Masías: antes a la izquierda con postre y lima, sonriendo; después a la derecha, más delgado, con camiseta de Lady Gaga, gafas de sol y pose
Javier Masías, conocido chef y crítico, revela su impresionante transformación física tras una significativa pérdida de más de 40 kilos, mostrando un impactante antes y después. (Instagram Javier Masías)

Fuera del ámbito televisivo, Masías mantiene su actividad como librero en la librería Babel de Miraflores, como columnista en medios latinoamericanos y como figura del mundo culinario peruano. Es coautor junto al chef Gastón Acurio del libro ‘Bitute’, que documenta la evolución histórica de la cocina limeña, y apareció en el documental ‘Street Food: Latin America’ de Netflix, donde destacó el lugar de la comida callejera en el Perú.

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