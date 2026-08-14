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¿Cuánto cuesta armar una mochila de emergencia? Estos son los precios de cada producto en el Mercado Central

Un sismo, huaico u otra emergencia puede ocurrir sin previo aviso. Por ello, Indeci recomienda tener preparada una mochila con artículos esenciales para afrontar las primeras 24 horas

Un recorrido por el Mercado Central muestra cuánto cuesta reunir los productos básicos de una mochila de emergencia. Botiquín, agua, alimentos, radio, linterna, silbato y una frazada son algunos de los artículos recomendados para afrontar las primeras 24 horas ante un sismo, huaico u otra emergencia. Fuente: ATV Noticias
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Ante un sismo u otra emergencia, tener una mochila lista permite contar con agua, alimentos, iluminación y artículos de primeros auxilios durante las primeras horas. Prepararla tampoco requiere necesariamente un gasto elevado: reunir los productos básicos puede demandar alrededor de S/120, aunque el presupuesto varía según las necesidades de cada familia.

Para conocer cuánto cuesta preparar una mochila de emergencia, ATV Noticias realizó un recorrido por el Mercado Central y consultó los precios de algunos de los productos esenciales. El botiquín, la radio, la linterna, los alimentos y una frazada forman parte de los gastos que debe considerar una familia.

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Patricia Barrientos, especialista en Gestión del Riesgo de Desastres de Indeci, señala que la mochila debe reunir productos esenciales para las primeras 24 horas después de una emergencia. Además, su contenido debe adaptarse a las necesidades de cada familia y distribuirse de forma que pueda transportarse con facilidad.

Mochila de emergencia abierta sobre una mesa de madera con botiquín, dos linternas, radio, botella de agua, latas de comida, documentos y bandera de Perú.
Una mochila de emergencia abierta sobre una mesa de comedor en un hogar peruano muestra los elementos esenciales para afrontar contingencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué productos son indispensables en una mochila de emergencia?

El agua ocupa uno de los primeros lugares entre los artículos que deben guardarse. La recomendación de Indeci es contar con un litro por cada persona. A esto se suman alimentos de larga duración, como conservas de atún, barras energéticas y productos deshidratados, que pueden almacenarse y consumirse con facilidad.

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Una presentadora explica los contenidos esenciales de una mochila de emergencia. Se muestra una mochila naranja con un símbolo de cruz roja y la palabra 'Emergencia'. Se mencionan artículos como botellas de agua, algodón y gasas. La presentadora también indica que el peso de la mochila no debe exceder un límite. Este video informativo de la organización Latina Noticias instruye sobre la preparación para posibles contingencias.

Otro elemento básico es el botiquín de primeros auxilios. Una presentación sencilla puede incluir alcohol, algodón y tijeras, mientras que la familia puede añadir medicamentos de uso habitual. También conviene llevar papel higiénico y alcohol en gel para mantener algunas condiciones básicas de higiene.

La mochila necesita, además, artículos que permitan recibir información y pedir ayuda. Una radio a pilas permite mantenerse atento a los comunicados de las autoridades, mientras que una linterna facilita el desplazamiento en lugares sin iluminación. El silbato también cumple una función importante: puede ayudar a llamar la atención de los equipos de rescate si una persona queda atrapada.

¿Cuánto cuesta comprar todo lo necesario?

En el Mercado Central, el precio del botiquín de emergencia más básico parte de S/14. También existen modelos más completos que llegan a costar S/24. Si se agregan medicamentos como analgésicos, antiinflamatorios o antihistamínicos, se deben considerar entre S/5 y S/25 adicionales por cada producto, según la presentación.

Mochila azul abierta con agua, alimentos, botiquín, linterna, radio, mascarillas, gel desinfectante, documentos, manta térmica y manta doblada sobre mesa.
Una mochila de emergencia familiar muestra los artículos esenciales organizados para situaciones imprevistas, como agua, alimentos, botiquín y documentos importantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La radio a pilas tiene un precio aproximado de S/20 y una linterna puede encontrarse por unos S/10. En el mismo recorrido, una caja de 12 silbatos cuesta S/10, una navaja alrededor de S/10 y los encendedores se ofrecen desde S/3. Son productos pequeños, pero forman parte del equipamiento recomendado para afrontar una emergencia.

La alimentación y el abrigo también entran en el presupuesto. Las frazadas y colchas se encuentran desde S/15, mientras que una lata de atún parte de S/5 y un paquete de galletas de soda desde S/4. Al sumar los productos básicos, el costo de una mochila puede partir de aproximadamente S/120, aunque la cifra aumenta si se eligen productos de mayor precio o se necesitan artículos adicionales.

Una mochila para las primeras 24 horas: ¿cuánto debe pesar?

La mochila de emergencia está pensada para cubrir las necesidades básicas durante las primeras 24 horas posteriores a un evento adverso. Por esa razón, debe reunir productos útiles y fáciles de transportar, en lugar de llenarse con artículos que puedan hacer demasiado pesado el equipaje.

Mochila roja de emergencia con reflectores amarillos y botella de agua. Personas de espaldas en calle urbana. Señal azul con ondas y señal verde de punto de reunión.
Un grupo de personas se reúne en un punto de encuentro seguro en una ciudad peruana, lo que ilustra la preparación de la comunidad frente a emergencias sísmicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Indeci recomienda contar con una mochila por cada dos adultos y establece como referencia un peso máximo de 8 kilos. La distribución de los productos también importa: los artículos de mayor uso deben quedar en lugares accesibles para evitar perder tiempo al momento de necesitarlos.

El contenido puede cambiar de acuerdo con cada hogar. Una familia con niños, adultos mayores o personas con necesidades específicas puede incorporar productos adicionales. Lo importante es que la mochila permanezca preparada, en un lugar conocido por todos los integrantes y de fácil acceso.

Mochila de emergencia
mochila de emergencia

Así, el presupuesto mínimo puede rondar los S/120, pero el costo final dependerá de cuántas personas integren el hogar y de lo que cada familia necesite. Tenerla lista permite contar con agua, alimentos, iluminación, comunicación y primeros auxilios cuando más se necesitan.

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