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Lima Metropolitana podría quedarse sin agua por el Niño: advierte geógrafo Ricardo Bohl

El especialista alerta que un fenómeno de El Niño intenso puede obligar a cerrar plantas de purificación de agua como La Atarjea, dejando a la capital sin servicio durante varios días

El río Rímac presenta agua oscura y turbia con espuma, rocas, una botella de plástico y basura. Al fondo se ve un puente y edificios.
El río Rímac en Lima, Perú, muestra su caudal oscuro y turbio entre rocas, lo que indica la contaminación del agua en un entorno urbano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La llegada de un Fenómeno El Niño, de categoría “muy fuerte”, genera preocupación entre especialistas por sus posibles efectos en la capital y otras regiones. El geógrafo Ricardo Bohl explicó en entrevista con Exitosa que, en anteriores eventos intensos, el aumento del caudal de los ríos obligó al cierre de instalaciones clave como La Atarjea, principal planta de purificación de agua de Lima.

“Con un fenómeno del Niño muy fuerte, lo que usualmente ha sucedido es que los ríos se cargan y entonces, las empresas que purifican agua, por ejemplo, La Atarjea, debe cerrarse”, advirtió.

Bohl señaló que la información científica de diversos centros internacionales y nacionales, como la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrofrafía (Senamhi), coincide en advertir una probabilidad alta de un Niño “muy fuerte o extraordinario”.

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“En realidad, ya los detalles ya son irrelevantes. Ya lo que tenemos que hacer es pensar en la prevención, que ya estamos tarde, porque estos informes van saliendo mensualmente”, sostuvo el especialista.

El geógrafo hizo hincapié en la importancia de que el Estado informe a la ciudadanía sobre las acciones de prevención y los avances reales. “Yo recomendaría que el Estado también haga sus informes acerca de los avances en términos de prevención. Lamentablemente, no vemos informes cuantitativos que nos digan cuántos ríos se han descolmatado, en qué porcentaje están, qué medidas se están tomando, qué maquinaria se ha adquirido o se ha arreglado”, cuestionó.

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Agua potable disminuyó en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)
Agua potable disminuyó en Lima Metropolitana. (Foto: Andina)

Urge fortalecer la prevención y la respuesta ante desastres

Bohl resaltó que la prevención no se limita a obras de infraestructura. “Todavía se puede hacer algo de prevención, porque no todo es infraestructuras. Tenemos que capacitar equipos, por ejemplo. Parte de la prevención es justamente preparar la capacidad de respuesta”, indicó.

Señaló la necesidad de que los centros médicos estén preparados para operar bajo condiciones climáticas adversas, recordando episodios recientes en los que llovía dentro de salas de operaciones sin que se tratara de un Niño extraordinario.

El especialista pidió que cada sector estatal evalúe y comunique sus avances, sobre todo en lo referente a rutas de evacuación, sistemas de rescate y abastecimiento de medicinas.

También llamó a pensar en la reconstrucción posterior, con una coordinación efectiva entre gobiernos locales, regionales y el Ejecutivo. “Tenemos que asegurarnos que además la transición que vamos a tener a nivel regional, a nivel de gobiernos locales, sea exitosa”, afirmó.

Bohl subrayó que cada evento de El Niño puede afectar de manera distinta a las regiones. “Cada Niño es diferente y puede, además, por ejemplo, llover en la parte media de una cuenca y no llover en la otra. (…) También puede ser que llueva en la parte baja de la cuenca. Algunas de las inundaciones que se han dado en Niños anteriores han sido literalmente inesperadas”, comentó.

El impacto no se limita a la lluvia y las inundaciones. Un fenómeno de El Niño severo puede generar cortes de agua y electricidad, enfermedades, pérdidas materiales y dificultades en la atención sanitaria.

“El desastre comienza a crecer, el desastre no es solamente la inundación o la lluvia de ese momento, sino todo lo que va a venir después con enfermedades, falta de medicinas y la necesidad de empezar de cero”, advirtió Bohl.

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