Capitana de Perú expone su frustración entre lágrimas tras derrota con Argentina por Mundial Sub 17 de vóley: “Fueron errores tontos”

Marcela Manrique es la principal armadora del seleccionado peruano de vóley sub 17. Crédito: Volleyball World/Imagen Ilustrativa Infobae.

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La derrota ante Argentina dejó un profundo pesar en la selección peruana Sub-17. La ‘bicolor’ estuvo muy cerca de quedarse con el triunfo, especialmente en el quinto set, pero terminó cayendo ante el combinado ‘albiceleste’ y quedó fuera de la pelea por los puestos más importantes del Mundial Sub-17 de vóley 2026. Tras el encuentro, Ana Marcela Manrique, capitana y armadora del equipo nacional, no pudo contener las lágrimas al recordar cómo se les escapó un partido que tuvieron al alcance de sus manos.

La joven voleibolista conversó con las cámaras de ‘La Cátedra Deportes’ y evidenció toda su frustración por el desenlace. Manrique destacó el esfuerzo realizado por sus compañeras durante el encuentro, pero consideró que algunos errores puntuales terminaron siendo determinantes en un partido de máxima exigencia. La derrota también tuvo un significado especial por tratarse de Argentina, selección que ahora se cobró revancha de la victoria conseguida por Perú frente a ellas en la edición mundialista de hace dos años.

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“No recuerdo exactamente cuál fue el set que estuvo tan peleado, pero siento que ese debimos haberlo cerrado y no supimos cómo hacerlo. Estábamos ahí nomás y al final se nos fue el partido”, señaló la capitana peruana al analizar lo ocurrido durante el compromiso.

La voleibolista Marcela Manrique no pudo ocultar sus lágrimas tras la derrota de Perú frente a Argentina por los 'play-offs' del Mundial Sub 17.

Ana Marcela Manrique y su frustración por el quinto set

La armadora hizo especial énfasis en el parcial definitivo. Perú comenzó el quinto set con una ventaja de 6-2 y parecía encaminarse hacia una victoria que le habría permitido continuar con vida en la lucha por mejores posiciones del certamen. Sin embargo, Argentina reaccionó, aprovechó los errores del conjunto nacional y consiguió darle vuelta al marcador para quedarse con el partido.

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“En este quinto set creo que nos faltó convicción para creer que podíamos ganarlo. Dimos un buen partido y las chicas entregaron todo; fueron errores tontos en verdad, que fueron parte del partido”, explicó Manrique.

La capitana reconoció así que el resultado no estuvo marcado por una falta de entrega de sus compañeras. Por el contrario, consideró que Perú compitió de igual a igual durante buena parte del encuentro, pero no logró cerrar los momentos determinantes. La ventaja obtenida al inicio del quinto parcial terminó desapareciendo y Argentina encontró el camino para concretar la remontada.

Revive el punto final con el que la selección argentina de vóley femenino Sub-17 derrotó a Perú en un reñido encuentro disputado en Santiago de Chile. La celebración de las ganadoras contrasta con la tristeza del equipo peruano. - Latina Noticias

La frustración de la levantadora de Atlético Atenea fue evidente después del encuentro. Las cámaras registraron a la joven visiblemente afectada por un resultado que significó un duro golpe para el plantel dirigido por Marcello Bencardino.

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“Lloro por la frustración de venir arriba en el marcador y que nos terminen volteando el partido. Salimos a matar y con todas las ganas de ganar, pero al final no se nos dio”, manifestó entre lágrimas.

Perú continúa en Chile

Con la ajustada derrota ante Argentina, Perú quedó sin posibilidades de luchar por los puestos superiores del Mundial Sub-17 de vóley 2026. Sin embargo, la participación de la selección nacional todavía no ha terminado. La ‘bicolor’ deberá afrontar un nuevo compromiso para definir su ubicación final en la clasificación del certamen.

Rival confirmado de Perú por los puestos 12 al 16 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. (FPV)

El siguiente rival será República Checa, que cayó frente a República Dominicana. El encuentro está programado para este sábado 15 de agosto y corresponderá a la ronda que determinará las posiciones del 12º al 16º lugar del torneo. El horario todavía no ha sido confirmado oficialmente, aunque se maneja la posibilidad de que el partido se dispute desde las 13:00 horas de Perú.

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Para el equipo de Marcelo Bencardino, el desafío será recuperarse rápidamente del duro golpe ante Argentina. La selección peruana tendrá una última oportunidad para despedirse del Mundial con una victoria y escalar posiciones en la clasificación general.