Adrián Ugarriza se vistió de héroe para darle un triunfo agónico al Ironi Kiryat Shmona: celebración terminó en expulsión

El delantero peruano marcó su tercer gol en la liga israelí y fue expulsado tras celebrar la victoria de Ironi Kiryat Shmona ante H. Beer Sheva. | X / @gianfzelaya

Adrián Ugarriza se erigió como el jugador más valioso del partido entre su equipo, el Ironi Kiryat Shmona, frente al Hapoel Beer Sheva por la séptima jornada de la Ligat ha’Al. El atacante peruano se convirtió en el héroe de la noche tras marcar la diana de la victoria cuando se jugaban los descuentos a través de un testarazo inapelable para el portero rival.

El exdelantero de Deportivo Garcilaso celebró eufóricamente el tanto en el epílogo del cotejo y decidió despojarse de la camiseta para correr hacia sus compañeros. Sin embargo, el futbolista frenó al caer en cuenta que había sido amonestado tan solo dos minutos antes. Su reacción fue evidente y la del cuerpo técnico también.

El juez del encuentro cumplió con su deber y mandó a los vestuarios al peruano de 28 años. Con esta anotación, el deportista nacional alcanzó los cinco tantos desde que arribó a territorio hebreo. En el actual torneo doméstico, registra tres goles y una asistencia. Junto a Mohamad Abu Rumi, son los máximo artilleros del elenco que dirige Shai Barda.

Cinco goles para Adrián Ugarriza desde su llegada al Ironi Kiryat Shmona. Crédito: Difusión

El equipo de Kiryat Shmona dejó atrás una negativa racha de tres partidos sin conocer de victorias (2D/1E). Además, han vencido al primero de la tabla, quien registraba seis triunfos al hilo. Con este resultado, se alejan de la zona baja de la tabla y solo dos unidades los separan del sexto lugar, posición que otorga el último pasaje a la ronda final.

En la próxima jornada, el Ironi Kiryat Shmona visitará el estadio Bloomfield en la capital israelí para medir fuerzas ante el Maccabi Tel Aviv. El cuadro capitalino es el segundo en la tabla de posiciones y será un nuevo desafío para el conjunto del peruano, ausente por doble amarilla. El compromiso está pactado para el lunes 27 de octubre a las 13:00 horas de Perú.

Ugarriza volverá a los gramados de juego cuando cumpla su fecha de suspensión. Por la novena jornada, el combinado de Kiryat Shmona recibirá al Maccabi Netanya. El envite tendrá lugar en el Kiryat Shmona football stadium el próximo 2 de noviembre a las 13:15 horas de Perú.

Adrián Ugarriza registra dos tantos oficiales con el Ironi Kiryat Shmona. Crédito: Ironi Kiryat Shmona.

¿Pide selección?

El momento de Adrián Ugarriza podría despertar el interés de las autoridades en Videna. El delantero peruano podría integrar la lista de consideración de Manuel Barreto si la próxima convocatoria continúa en la línea del primer llamado de ‘La Muñeca’.

En ese sentido, Ugarriza deberá competir por el puesto con Luis Ramos y Álex Valera. Además, Gianluca Lapadula se perfila para volver al combinado patrio luego de sumar minutos y goles con el Spezia de la categoría de plata del fútbol italiano.

Formato de la Liga de Israel

En la temporada pasada, el Hapoel Ironi Kiryat Shmona se quedó en la puerta de disputar los ‘play-offs’ del campeonato. Tres puntos lo separaron del sexto lugar, ocupado por Maccabi Netanya. Por lo tanto, quedó relegado al segundo grupo para mantener la categoría.

Adrián Ugarriza ha firmado un contrato de una temporada con el Ironi Kiryat Shmona. - Crédito: Difusión

El formato es el siguiente. Los 14 equipos de la Ligat ha’Al se enfrentan en un torneo de todos contra todos con encuentros de ida y vuelta. Es decir, 26 jornadas. Al término de la temporada regular, los seis primeros se miden en un nuevo torneo liguero para definir al campeón.

Del mismo modo, los ocho restantes se enfrentan para definir a los dos equipos que descenderán a la segunda división.

En el 2024, Maccabi Tel Aviv se proclamó campeón y clasificó a la ronda clasificatoria de la UEFA Champions League 2025/26, pero terminó relegado a la Europa League. En la Conference League, Beitar Jerusalem, Maccabi Haifa y Beer Sheva (2°, 3° y 4°) representan al país de Oriente Próximo.