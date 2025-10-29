Renato Tapia volverá a quedar fuera de la convocatoria de Perú: Manuel Barreto no le mandó carta de reserva por este motivo

Falta poco para volver a ver a la selección peruana en acción. La escuadra nacional disputará su segundo y tercer amistoso --con Manuel Barreto al mando de manera interina- luego de caer 2-1 ante su clásico rival, Chile, el último 10 de octubre en Santiago.

Aquella vez, la ‘Muñeca’ Barreto presentó una renovada lista de convocados, en la que promedio de edad bajó de manera exponencial, siendo los más veteranos Miguel Araujo y Anderson Santamaría con 31 y 33 años correspondientemente.

Como si fuera poco, el exUniversitario de Deportes hizo debutar a un total de cuatro futbolistas, entre ellos Felipe Chávez de la reserva de Bayern Múnich de Alemania y Maxloren Castro de Sporting Cristal. El primero con 18 años y el segundo con 17 años.

Esta nueva fecha FIFA, donde Perú volverá a medirse con Chile y Rusia, no será la excepción. El técnico interino de la ‘bicolor’ intentará seguir viendo a nuevos jugadores con el fin de ampliar el universo previo a la llegada del estratega que liderará el próximo proceso clasificatorio a la Copa del Mundo.

'Pippo' disputó cerca de 15' minutos del partido ante Chile, en La Florida. | VIDEO: Movistar Deportes

Renato Tapia no volverá a la selección peruana en noviembre

Así como hubo nuevas convocatorias en la selección peruana, también varios jugadores brillaron por su ausencia durante la fecha FIFA de octubre. El que se adueñó de los debates fue Renato Tapia, debido a que el mediocampista se ha visto involucrado en una polémica con el técnico Manuel Barreto.

¿Qué pasó? Lo que ocurrió es que Tapia lanzó una inesperada publicación a los minutos de que Barreto fue presentado como entrenador interino de la ‘blanquirroja’. “Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba”, escribió en su post de X, la cual rápidamente fue vinculada con la designación de la ‘Muñeca’.

El post de Renato Tapia tras la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana.

Pese a ello, el entrenador peruano solo tuvo palabras de elogios para el volante en su primera conferencia de prensa y argumentó que su no convocatoria se debe a un tema totalmente deportivo y no a la controversia que se desató en la previa.

La ausencia de Renato Tapia se volverá a repetir en esta nueva nómina de Manuel Barreto, debido a que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) no le envió la carta de reservación para los partidos ante Rusia y Chile, a jugarse en territorio ruso el próximo mes.

Pero, una vez más, el no llamado al actual jugador de Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos se debe a un aspecto ligado al fútbol y no a factores extradeportivos. De acuerdo a la información de Kevin Pacheco, el pivote se encuentra en etapa de recuperación del desgarro que sufrió en su pierna derecha últimamente.

"Renato Tapia no estará en los amistosos de la Selección Peruana ante Rusia y Chile en noviembre. FPF no envió carta de reserva. Fuentes de RPP indican que decisión se da luego de que el futbolista se encuentre en recuperación por un desgarro en la pierna derecha", informó el periodista deportivo en X.

Renato Tapia no jugaría los amistosos de Perú ante Chile y Rusia durante la fecha FIFA de noviembre.

Otros jugadores que no estarán los amistosos de Perú en noviembre

Luis Advíncula es otro de los referentes de los últimos procesos de la selección peruana que no será tomado en cuenta por Manuel Barreto para los amistosos ante Rusia y Chile. El lateral derecho de Boca Juniors, a diferencia de Renato Tapia, no se encuentra lesionado. Todo pasaría por una decisión técnica.

Alexander Robertson tampoco recibió la carta de reserva. Se esperaba que el jugador con múltiples nacionalidades sea visto con la ‘blanquirroja’ en estos nuevos duelos de preparación, pero el haber aceptado el llamado de Australia en la fecha FIFA pasada terminó por hacer retroceder las intenciones de la Federación.