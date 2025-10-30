“Ricardo Gareca quiere volver a dirigir en el fútbol peruano”: el ‘Tigre’ busca que lo llamen para la temporada 2026 de la Liga 1

El 'Rei' informó que el 'Tigre' pretende trabajar en un club importante del torneo local el próximo año. (Video: A la Cama con el Rei)

Aún no ha culminado la Liga 1 2025 pese a que Universitario de Deportes consiguió el tricampeonato nacional, pero los dirigentes de los 18 clubes ya vienen trabajando en la planificación de la próxima temporada. En ese sentido, se conoció que Ricardo Gareca quiere volver a dirigir en el fútbol peruano y, por su entorno, le ha tocado la puerta a los tres clubes más importantes.

“Tengo información de que hay gente que es allegada a Gareca, gente que maneja su carrera, que ha hablado con los clubes más importantes del fútbol local, expresándoles el deseo de Ricardo de volver a dirigir en el fútbol peruano”, fueron las primeras palabras de Reimond Manco en su programa de YouTube, ‘A la Cama con el Rei’.

De la misma manera, el exfutbolista dejó en claro que tanto la ‘U’, como Alianza Lima y Sporting Cristal tienen estrategas con contrato vigente. “No es que se los ha ofrecido porque, obviamente, todos los clubes, ‘U’, Alianza y Cristal, tienen entrenador con contrato vigente. En el caso de Fossati hasta 2026, Gorosito recién renovó y de Autuori tiene un año más de contrato”, precisó.

icardo Gareca tuvo un accidentado paso por la selección de Chile, a la que dejó última en las Eliminatorias 2026. - créditos: LaRoja

El ‘Rei’ enfatizó que el exDT de la selección peruana, que ya tuvo un paso exitoso por Universitario en 2007/2008 (ganó el Torneo Apertura 2008), planea volver a territorio nacional y podría ser una opción más que válida ante la chance de que alguna directiva opte por cambiar el rumbo en la dirección técnica.

“La gente allegada a Ricardo ha soltado el comentario en estos clubes y me imagino que en otros más, de que tiene ganas de volver a dirigir en el fútbol peruano, como en su momento lo hizo en Universitario. Yo creo que no solo en Universitario, sino en Alianza o Cristal, de no irles bien en el torneo local, puede ocurrir cualquier cosa porque esto es fútbol, es impredecible. Creo que Ricardo sería una de las primeras opciones para cualquiera de estos tres equipos”, sostuvo.

Eso sí, Reimond Manco admitió que el perfil de Ricardo Gareca se ajusta a cualquier equipo por su variabilidad en cuanto a su modelo de juego. “Lo que ha demostrado Gareca es muy versátil. No es que muera con un solo esquema. Creo que es muy adaptable a lo que la institución y el plantel de jugadores te piden”, acotó.

Ricardo Gareca, Sergio Santín y Néstor Bonillo durante su primera paso en Perú, al frente de Universitario. - créditos: Difusión

Cabe mencionar, que Reimond Manco ya había dado a conocer que Ricardo Gareca interesaba en Alianza Lima tras la renovación del contrato a Néstor Gorosito. Con el reciente anuncio sobre la continuidad del ‘Pipo’, parecería poco probable que corten el vínculo, aunque en el fútbol peruano han ocurrido varios hechos impensables.

Ricardo Gareca fue descartado en la selección peruana

Luego de no haber podido clasificar al Mundial de Norteamérica 2026, Ricardo Gareca fue un pedido de los hinchas para volver a la selección peruana, que desde que se fue a mediados de 2022 no ha tenido un rumbo fijo. No obstante, él mismo admitió que su retorno era inviable por un giro radical en la FPF.

En efecto, Jean Ferrari, reveló para ‘L1 Radio’ que el ‘Tigre’ no encaja para dirigir a la ‘bicolor’ por un peculiar detalle: “Estoy buscando otro perfil. Además necesitamos, con lo que ya mencionó Manuel Barreto acerca de ampliar el universo de futbolistas, que la relación de entrenador del primer equipo con jefe de la Unidad Técnica de Menores, vayan de la mano. Esa característica, Ricardo no la tiene. Entonces, hoy necesitamos tener una amplitud en cuanto a cantidad de futbolistas de la alta competencia”.

“Yo creo que Ricardo no se enfocó en trabajar sobre la base de lo que tenía que venir después, sino que se enfocó solamente en el objetivo principal (el Mundial)“, añadió.

