Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Se juega la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Universitario tiene altas probabilidades de coronarse como campeón nacional luego de levantar el Torneo Apertura a mitad del año. Los ‘cremas’, incluso, se quedarían con el título antes de jugar con ADT en Tarma. Todo dependerá de lo que pase entre Cusco FC y Atlético Grau en la ‘Ciudad Imperial’.

El equipo de Jorge Fossati llegó a esta situación de gloria luego de vencer 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en duelo pendiente de la jornada 14. Con este resultado, quedaron un paso de conseguir su tricampeonato, algo histórico para el club de Ate. Además, serán Perú 1 en la Copa Libertadores del próximo año. Tremendo.

Todo se definirá el domingo, aunque previamente jugarán los ‘celestes’ en condición de local. En el Estadio Alberto Gallardo, recibirán a Los Chankas, obligados a ganar luego de lo ocurrido con los ‘merengues’. Y seguro habrá reacción de sus hinchas, pues esperaban otro final de torneo, y no quedar fuera del Torneo Clausura a falta de algunas fechas.

¿Y Alianza Lima? Los ‘blanquimorados’ descansarán en esta oportunidad junto a Sport Boys. Pero habrá otros duelos interesantes como el Melgar vs Sport Huancayo, o el UTC vs Alianza Universidad. Estos últimos luchan para no perder la categoría. Sin duda, será un fin de semana definitorio en la Liga 1 2025.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 mientras se juega la fecha 16

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025

¿Cómo se definen los cupos para la Copa Libertadores 2026?

Todo hace indicar que Universitario serán el campeón nacional, luego de conseguir el Torneo Apertura y Torneo Clausura. Con ello será Perú 1 en la Copa Libertadores 2026. Los tres cupos restantes se definirán con la tabla Acumulada. El que quede segundo irá a la final del ‘play-off’, mientras que el tercero y cuarto se verán las caras en una semifinal.

De momento, Alianza Lima tendría su pase directo como segundo. Entonces, Cusco FC y Sporting Cristal medirían fuerzas para enfrentar a los ‘blanquimorados’. El ganador de la final será Perú 2 (fase de grupos), mientras que el perdedor será Perú 3 (segunda fase). Finalmente, el que caiga en semifinales será Perú 4 (primera fase).

La tabla Acumulada también dará los cuatro cupos a la próxima Copa Sudamericana. Y serán del puesto 5 al puesto 8. De momento están Melgar, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo. Estos puesto podrían variar hasta el final del campeonato de Primera División en Perú.

Finalmente, habrá tres descensos. Binacional ya quedó fuera de competencia, por lo que solo quedan dos espacios en la parte baja. Y ellos son UTC y Alianza Universidad, que justamente se verán las caras en esta jornada 16 del Torneo Clausura en Cajamarca. Choque clave que podría definir el futuro de ambos equipos.

Programación y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Alianza Atlético vs Cienciano / 15:15 horas

- Cusco FC vs Atlético Grau / 18:00 horas

Domingo 26 de otubre

- Sporting Cristal vs Los Chankas / 11:00 horas

- UTC vs Alianza Universidad / 13:15 horas

- ADT vs Universitario / 15:30 horas

- Melgar vs Sport Huancayo / 18:00 horas

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys