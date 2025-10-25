Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025 EN VIVO HOY: así van los equipos en la fecha 16 del Torneo Clausura y Acumulada

Entramos a la recta final del campeonato peruano. Universitario es el gran favorito para levantar el título nacional ante ADT en Tarma. Conoce cómo va la pelea en otras zonas de la tabla

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura y Acumulada de Liga 1 2025 - Composición: Infobae Perú.

Se juega la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Universitario tiene altas probabilidades de coronarse como campeón nacional luego de levantar el Torneo Apertura a mitad del año. Los ‘cremas’, incluso, se quedarían con el título antes de jugar con ADT en Tarma. Todo dependerá de lo que pase entre Cusco FC y Atlético Grau en la ‘Ciudad Imperial’.

El equipo de Jorge Fossati llegó a esta situación de gloria luego de vencer 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional, en duelo pendiente de la jornada 14. Con este resultado, quedaron un paso de conseguir su tricampeonato, algo histórico para el club de Ate. Además, serán Perú 1 en la Copa Libertadores del próximo año. Tremendo.

Todo se definirá el domingo, aunque previamente jugarán los ‘celestes’ en condición de local. En el Estadio Alberto Gallardo, recibirán a Los Chankas, obligados a ganar luego de lo ocurrido con los ‘merengues’. Y seguro habrá reacción de sus hinchas, pues esperaban otro final de torneo, y no quedar fuera del Torneo Clausura a falta de algunas fechas.

¿Y Alianza Lima? Los ‘blanquimorados’ descansarán en esta oportunidad junto a Sport Boys. Pero habrá otros duelos interesantes como el Melgar vs Sport Huancayo, o el UTC vs Alianza Universidad. Estos últimos luchan para no perder la categoría. Sin duda, será un fin de semana definitorio en la Liga 1 2025.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 mientras se juega la fecha 16

Tabla de posiciones del Torneo
Tabla de posiciones del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 16.

Tabla Acumulada de la Liga 1 2025

Tabla Acumulada de Liga 1
Tabla Acumulada de Liga 1 2025.

¿Cómo se definen los cupos para la Copa Libertadores 2026?

Todo hace indicar que Universitario serán el campeón nacional, luego de conseguir el Torneo Apertura y Torneo Clausura. Con ello será Perú 1 en la Copa Libertadores 2026. Los tres cupos restantes se definirán con la tabla Acumulada. El que quede segundo irá a la final del ‘play-off’, mientras que el tercero y cuarto se verán las caras en una semifinal.

De momento, Alianza Lima tendría su pase directo como segundo. Entonces, Cusco FC y Sporting Cristal medirían fuerzas para enfrentar a los ‘blanquimorados’. El ganador de la final será Perú 2 (fase de grupos), mientras que el perdedor será Perú 3 (segunda fase). Finalmente, el que caiga en semifinales será Perú 4 (primera fase).

La tabla Acumulada también dará los cuatro cupos a la próxima Copa Sudamericana. Y serán del puesto 5 al puesto 8. De momento están Melgar, Alianza Atlético, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo. Estos puesto podrían variar hasta el final del campeonato de Primera División en Perú.

Finalmente, habrá tres descensos. Binacional ya quedó fuera de competencia, por lo que solo quedan dos espacios en la parte baja. Y ellos son UTC y Alianza Universidad, que justamente se verán las caras en esta jornada 16 del Torneo Clausura en Cajamarca. Choque clave que podría definir el futuro de ambos equipos.

Programación y resultados de la fecha 16 del Torneo Clausura 2025

Viernes 24 de octubre

- Juan Pablo II 0-1 Comerciantes Unidos / Finalizado

Sábado 25 de octubre

- Ayacucho FC 4-2 Deportivo Garcilaso / Finalizado

- Alianza Atlético vs Cienciano / 15:15 horas

- Cusco FC vs Atlético Grau / 18:00 horas

Domingo 26 de otubre

- Sporting Cristal vs Los Chankas / 11:00 horas

- UTC vs Alianza Universidad / 13:15 horas

- ADT vs Universitario / 15:30 horas

- Melgar vs Sport Huancayo / 18:00 horas

Descansan: Alianza Lima y Sport Boys

Temas Relacionados

Liga 1Universitario de DeportesSporting CristalCusco FCAlianza LimaMelgarperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

En la antesala del choque de las ‘íntimas’ con el cuadro brasileño, Regatas Lima medirá fuerzas con River Plate en el Coliseo Eduardo Dibós. Sigue todas las incidencias

Alianza Lima vs Fluminense vóley

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ iniciarán su camino rumbo al título nacional frente al equipo de Comas en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Géminis EN VIVO

Luis Ramos ratifica su buen momento: marcó el tanto del triunfo y América de Cali evalúa su renovación

El ariete nacional atraviesa un presente inmejorable en el cuadro caleño, quien está presto a iniciar conversaciones con Cusco FC para hacerse con el mayor porcentaje del pase del jugador

Luis Ramos ratifica su buen

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El estadio Unión Tarma es el escenario donde la ilusión por la consecución del tricampeonato se hace enorme. La ‘U’ depende de sí misma para cerrar el campeonato a dos meses de finalizar el año

A qué hora juega Universitario

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico

Después de dos meses apartado de los campos de juego, con una intervención quirúrgica de por medio, la ‘Culebra’ vive la expectativa de regresar a la estructura deportiva del ‘timao’

André Carrillo cumplió con éxito
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Bajo la supervisión del presidente

Bajo la supervisión del presidente José Jerí: Trasladan a 45 internos de alta peligrosidad al penal Ancón I

Dina Boluarte y los más de S/ 200 mil que recibirá de Reniec: La cronología de la demanda

Rafael Vela le ganó a Juan Fernández Jerí: PJ anula definitivamente suspensión de la ANC del MP

Organizaciones denuncian “retroceso histórico” tras eliminación de la Comisión de Pueblos en el nuevo Congreso bicameral

Ministro de Justicia niega que José Jerí siga un ‘modelo Bukele’: “todo tiene una razón de ser”

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro conquistó Lima: show

Cristian Castro conquistó Lima: show con lleno total, fans desde el puente y pedido masivo por el Estadio Nacional

Hermano de Alejandra Baigorria dedica emotivo mensaje a su madre, Verónica Alcalá, en medio de las declaraciones de Thamara Medina

Los graves motivos por los que Tilsa Lozano fue incluida en denuncia por banda criminal y coacción

Ricardo Rondón y Michelle Soifer anuncian que se suman a la conducción de ‘Arriba mi Gente’: “Hablaremos de espectáculos”

¿Qué pasará con los conciertos de Linkin Park y Shakira tras la declaración del estado de emergencia en Lima y Callao?

DEPORTES

Universitario vs Géminis EN VIVO

Universitario vs Géminis EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por fecha 1 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Fluminense vóley EN VIVO HOY: punto a punto del partido por la Noche Blanquiazul 2025

Luis Ramos ratifica su buen momento: marcó el tanto del triunfo y América de Cali evalúa su renovación

A qué hora juega Universitario vs ADT: partido clave en Tarma por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

André Carrillo cumplió con éxito su proceso de recuperación tras rotura de ligamentos: Corinthians alista su retorno contra todo pronóstico