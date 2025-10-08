Reimond Manco reveló que Alianza Lima pretende a Ricardo Gareca: “Quieren rescindir el contrato renovado con Néstor Gorosito”

El 'Rei' informó que el club 'blanquiazul' buscan al 'Tigre' y no continuar con 'Pipo'. (Video: Juego Cruzado)

Alianza Lima quedó relegado a la lucha por el Torneo Clausura luego de la derrota sufrida en condición de visitante ante Alianza Universidad. El 2-1 en contra ha hecho que los ‘blanquiazules’ se encuentren en el sexto lugar del segundo certamen de la temporada, por lo que la continuidad de Néstor Gorosito al mando del equipo no ha quedado clara. En ese sentido, Reimond Manco reveló que la directiva del club ‘íntimo’ pretende rescindir el contrato renovado del ‘Pipo’ porque ahora buscan a Ricardo Gareca.

“Lo que pasa es que hoy (ayer) me contaron, de buena fuente, de que le iban a decir o le habían dicho a Gorosito para llegar a un acuerdo para rescindir el contrato de renovación que habían firmado, ya que ha habido comunicaciones, no sé si de parte del entrenador que está buscando llegar a un grande o de la directiva, en este caso hablando del ‘Tigre’ (Gareca)”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Juego Cruzado’.

El proceso se encontraría en una etapa preliminar, sin confirmaciones oficiales sobre avances concretos. El ‘Rei’ aclaró que, al momento de dar a conocer esta información, se trataba solo de lo que había recibido de fuentes personales sin la posibilidad de confirmar su veracidad. “¿Qué tan cierto es? No lo sé, pero es una información que yo manejo, es lo que me dijeron. Para mí tiene que seguir Gorosito porque Alianza lo que necesita es continuidad”, añadió.

Néstor Gorosito logró hacer competir a Alianza Lima a nivel internacional en este año. - créditos: AP

En las últimas semanas, el rendimiento de Alianza Lima y la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana provocaron diversas especulaciones respecto a la continuidad del exDT de River Plate. Por tal motivo, ha surgido el nombre de Ricardo Gareca, que está sin trabajo desde que dejó la selección de Chile en junio de este año.

Manco enfatizó que, pese a toda la agitación generada, su postura personal aboga por la permanencia de Gorosito para garantizar la consolidación del proyecto en marcha. En su opinión, los cambios frecuentes de entrenadores, como han ocurrido en los últimos años, afectarían la estabilidad de la institución.

Eso sí, el ‘Flaco’, que ya dirigió en Perú a Universitario de Deportes (2007-2008), ha reconocido que su intención es tomarse un descanso en lo que va de 2025 y ver opciones la siguiente campaña. Empero, admitió en varias ocasiones que no descarta trabajar en Perú y que Alianza Lima lo tanteó años anteriores.

El 'Tigre', además, recordó su paso por Universitario de Deportes. (Enfocados)

Franco Navarro Mandayo sobre supuesta ‘condición’ de Alianza Lima para renovar a Néstor Gorosito

El debate sobre la continuidad de Néstor Gorosito incluyó también la aclaración de Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, acerca de una supuesta exigencia contractual, según lo que se dio a conocer a través del periodista de RPP, Kevin Pacheco, quien aseguró que la extensión estaba sujeta a que el equipo acabe entre los tres primeros lugares de la tabla acumulada de la Liga 1 2025. En declaraciones recientes para los medios de comunicación, el directivo desmintió esta versión y que los altos mandos están contentos con el trabajo del DT argentino.

“En un equipo grande como Alianza Lima, el objetivo siempre es quedar primeros. Descarto completamente que se le haya puesto como condición a Gorosito terminar entre los tres primeros lugares de la tabla acumulada. Estamos muy contentos con el trabajo que se viene realizando”, afirmó.

El directivo de 34 años subrayó la intención de fortalecer un proyecto para dar un golpe sobre la mesa en el campeonato local. “Lo que buscamos es darle sostenibilidad a un proceso. No es posible que cada año se busque cambiar. La negociación con el técnico está muy avanzada, pero esto es fútbol. Todo puede pasar”. expresó.

El gerente deportivo del club 'íntimo' habló de las negociaciones con el DT argentino para extender su contrato. (Video: Entre Bolas)