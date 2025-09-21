Ricardo Gareca rechazó regreso a la selección peruana con firme mensaje: “En la FPF buscan otro estilo y forma de trabajo”

El 'Tigre' aseguró que no volverá a la 'bicolor' por decisión de la FPF. (Video: EL VBAR)

La Federación Peruana de Fútbol oficializó que Manuel Barreto asumirá como técnico interino de la ‘bicolor’ de cara a los amistosos de octubre y noviembre de este año. Sin embargo, pensando en el Mundial 2030, habrá otro entrenador que estará al mando y varios nombres han sonado, entre ellos, el de Ricardo Gareca. En ese sentido, el ‘Tigre’ rechazó volver a la ‘blanquirroja’ con firme mensaje.

"¿Hablé con algún dirigente de Perú o Venezuela? No. En Perú fueron siete años y medio de muchas cosas y sensaciones. Es una etapa cerrada, al menos en la situación actual de Perú“, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘El VBar’ de Caracol Radio.

De la misma manera, el DT argentino confesó que desde la FPF buscan otros perfiles para liderar al elenco nacional, por lo que él no es una opción en ese abanico que contemplan. “Yo creo que ellos han buscado y buscan otro estilo, otra forma de trabajar, y es respetable, cosa que tengo que respetar en ese aspecto”, comentó.

El ‘Flaco’ también descartó que desde la Federación de Venezuela lo hayan llamado luego de la salida de Fernando ‘Bocha’ Batista, quien sí ha sido acercado a la selección peruana. “Lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó, nadie me ha dicho que tenga un interés por contratarme”, acotó.

Ricardo Gareca no es opción para dirigir a la selección peruana de cara al Mundial 2030. - créditos: FPF

Ricardo Gareca también dejó en claro que, por el momento, no tiene pensado en dirigir y que está abocado a proyectos personales. Esta situación la va a cambiar en 2026, cuando empezará a ver alternativas para volver al trabajo tras su difícil etapa en la selección de Chile, que la dejó en junio tras el último lugar en las Eliminatorias Sudamericanas.

"No tengo nada concreto. Ahora estoy con unos emprendimientos personales en Argentina. Por ese tiempo, he decidido no trabajar por el hecho de que tengo cosas postergadas. Ahora voy a tratar de aprovechar el tiempo para estar no solo con mi familia, sino también de culminar algunos emprendimientos que tenemos y que es necesaria mi presencia, junto con mis hijos. Posteriormente, todo lo que tenga que ver con el año que viene, la idea de empezar a trabajar, si se da en Argentina, se da, si se da en Colombia, allá, o en cualquier otro lugar. No tendría ningún problema de volver empezar a trabajar", sostuvo.

Ricardo Gareca tuvo un fatídico desenlace con la selección de Chile, que no clasificó a su tercer Mundial consecutivo. - créditos: EFE

¿Cuál es el perfil que manejan en la FPF para el nuevo técnico?

Ha habido diversas versiones respecto a quién debería ser el nuevo técnico de la selección peruana. El comentarista deportivo, Diego Rebagliati, dejó en claro que la FPF debería buscar un DT con dos aspectos esenciales para manejar el plantel actual.

En tanto, el periodista Gustavo Peralta dio mayores alcances sobre la búsqueda del próximo entrenador. Aseguró que Jean Ferrari, como director general de fútbol, viajará para dialogar con las alternativas que tiene en el radar. "Han tenido reuniones y posiblemente viaje en los próximos días para hacer esas entrevistas que él normalmente las hacía cuando buscaba técnico en la ‘U’, iba personalmente a buscar a los candidatos. Creo que eso lo va a hacer, se encontrará una terna de tres y la definición final“, indicó en ‘L1 Radio’.

Eso no fue todo, ya que el comunicador descartó que Fabián Bustos sea la principal opción y que tampoco están negociando con Néstor Gorosito. Desde Videna bosquejan un proyecto con un estratega con experiencia en Eliminatorias. En esa línea, saltó el nombre de Gustavo Quinteros, gusto del directivo de la FPF, aunque recientemente fichó por Independiente de Avellaneda.

Eso sí, los vaivenes del fútbol podrían hacer que termine dejando el ‘rey de copas’ a fin de temporada. Por lo pronto, Manuel Barreto dirigirá los amistosos de este año y en enero se conocería al nuevo comando técnico.

La selección peruana se quedó sin entrenador tras anunciar la salida de Óscar Ibáñez. (L1 Max)