A qué hora juega U. de Chile vs Lanús HOY: partido por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025

A qué hora juega U. de Chile vs Lanús: partido en Buenos Aires por la semifinal vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Lanús y Universidad de Chile se medirán en el encuentro que definirá al segundo finalista de la Copa Sudamericana 2025 hoy, jueves 30 de octubre. En la ida, la escuadra de la capital chilena rescató un empate en la última acción del partido para viajar a Buenos Aires con la llave abierta.

En el juego de ida, el conjunto bonaerense se adelantó en el marcador del estadio Nacional de Santiago. En cuestión de cuatro minutos, Rodrigo Castillo estableció un 2-0 que parecía sentenciar la serie.

Sin embargo, la escuadra dirigida por Gustavo Álvarez respondió en la última media hora del encuentro. Lucas Di Yorio aprovechó un rebote y descontó. En la última jugada del encuentro, Charles Aránguiz anotó de penal e igualó la serie.

Anderson Daronco fue el encargado de impartir justicia en el encuentro de ida. Crédito: Rodrigo Arangua/AFP.

Tras el pitazo final, Mauricio Pellegrino, DT de Lanús, declaró que el resultado le dejó un “sinsabor” por la labor de sus dirigidos a lo largo del encuentro. Además, reconoció la decisión arbitral que señaló la pena desde los doce pasos: “Falta clara. Evidente y fácil de leer”.

El conjunto granate se mantiene en la tercera posición del grupo B de la Liga Profesional Argentina. El último fin de semana, la escuadra de Pellegrino no compitió por el torneo local y descansó para llegar en el mejor estado de forma al duelo ante la U.

Por otro lado, el elenco azul cayó en un cotejo crucial por el segundo lugar del torneo doméstico. En su visita a la Universidad Católica, los cruzados salieron airosos por la mínima diferencia, pese a contar con un futbolista menos.

Charles Aránguiz, de la Universidad de Chile, convierte un penal ante Lanús de Argentina en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, el jueves 23 de octubre de 2025 (AP Foto/Esteban Félix)

Por lo tanto, el combinado de Álvarez se aleja del segundo cupo directo a la Copa Libertadores. Su otra opción para acceder a la fase de grupos de la próxima edición es campeonar la Copa Sudamericana 2025.

A qué hora juega U. de Chile vs Lanús por semifinales vuelta de Copa Sudamericana 2025

El árbitro venezolano Alexis Herrera pitará el comienzo en el estadio Nacional de Santiago a las 17:00 horas de Perú y a las 19:00 horas de Chile y Argentina. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 16:00 horas de México; a las 17:00 horas de Ecuador y Colombia; a las 18:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 19:00 horas de Paraguay, Brasil y Uruguay.

Canal para seguir U. de Chile vs Lanús por semifinales vuelta de Copa Sudamericana 2025

El Universidad de Chile vs Lanús ida será transmitido por ESPN y DSports en Latinoamérica. Así también, se podrá ver mediante las plataformas Disney Plus y DGO. Mientras que ESPN y ESPN 2 lo pasarán en Centroamérica.

Por otro lado, Infobae hará la cobertura total de este encuentro en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles y más. No te lo puedes perder.

Dónde ver U. de Chile vs Lanús por la Copa Sudamericana 2025

Primer finalista

En Belo Horizonte, el Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli se impuso ante Independiente del Valle por 3-1. En Quito, habían igualado a uno, pero el ‘galo’ se valió de su localía y el poderío ofensivo que ostenta.

El conjunto brasileño sacó boleto a la final en Asunción y buscará su segundo título en el certamen luego de conseguirlo en 2004.