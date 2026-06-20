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Jugador de Alianza Atlético pasó incómodo momento: se cayó banner publicitario en plena entrevista por Copa de la Liga 2026

Cristian Penilla fue la figura del encuentro entre los ‘churres’ y César Vallejo por la fecha 2 del torneo nacional. Y vivió insólito episodio mientras brindaba declaraciones

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Cristian Penilla vivió insólito episodio mientras brindaba declaraciones tras triunfo de los 'churres' con Césa Vallejo, (La Bicolor)

Alianza Atlético de Sullana celebró su segunda victoria en el Grupo A de la Copa de la Liga 2026 tras imponerse por 2-0 a la César Vallejo dirigida por ‘Chemo’ Del Solar, por la fecha 2 del torneo nacional. El encuentro se definió en la segunda parte luego del ingreso de Cristian Penilla, quien se erigió como la figura clave del partido.

Durante la primera mitad, los ‘churres’ tuvieron dificultades para concretar sus oportunidades en ataque. Sin embargo, la dinámica cambió con la entrada del delantero ecuatoriano. Penilla abrió el marcador y posteriormente asistió a Aldair Perleche, sentenciando el resultado a favor del conjunto norteño.

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El atacante se convirtió en la figura del encuentro, y le tocó vivir un incómodo momento mientras brindaba declaraciones: se cayó banner publicitario que estaban sosteniendo unos jóvenes en vivo y en directo. Este hecho no pasó desapercibido ya que se volvió viral en redes sociales.

El ecuatoriano abrió el marcador a favor de los 'churres' en duelo por la Copa de la Liga 2026. (Copa de la Liga)

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Viernes 19 de junio

  • ADT de Tarma 3-1 Alianza Universidad (Finalizado / Grupo E)
  • Alianza Atlético 2-0 César Vallejo (Finalizado / Grupo A)

Sábado 20 de junio

  • Academia Cantolao vs. San Martín | Grupo I | 11:00 horas | Estadio Hugo Sotil
  • FC Cajamarca vs. Deportivo Llacuabamba | Grupo C | 13:15 horas | Estadio Heroes de San Ramón
  • Unión Comercio vs. Comerciantes FC | Grupo J | 15:00 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
  • Juan Pablo II vs. ADA Jaén | Grupo B | 15:30 horas | Complejo Deportivo Juan Pablo II
  • Carlos Mannucci vs. Alianza Lima | Grupo A | 20:00 horas | Estadio Mansiche

Domingo 21 de junio

  • Deportivo Moquegua vs. Bentín Tacna Heroica | Grupo H | 11:00 horas | Estadio 25 de Noviembre
  • Unión Minas vs. Sport Huancayo | Grupo E | 13:15 horas | Estadio IPD Huancayo
  • Santos FC vs. Ayacucho FC | Grupo G | 15:00 horas | Estadio Municipal de Nasca
  • Estudiantil CNI vs. Sporting Cristal | Grupo J | 15:30 horas | Estadio Carlos Vidaurre García
  • Cienciano vs. Deportivo Garcilaso | Grupo F | 18:00 horas | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Lunes 22 de junio

  • Deportivo Binacional vs. Cusco FC | Grupo F | 13:00 horas | Estadio Guillermo Briceño Rosamedina
  • Atlético Grau vs. Pirata FC | Grupo D | 15:15 horas | Estadio Municipal Ambrosio Maco Arroyo

Descansa: Universitario de Deportes

Así se jugará la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026
Así se jugará la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Dónde ver los partidos de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026

Los seguidores de la Copa de la Liga cuentan con la opción de ver los partidos en directo a través de Bicolor +, la plataforma oficial de YouTube administrada por la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Este servicio de streaming permite acceder a las transmisiones en vivo de toda la competencia desde cualquier dispositivo, lo que facilita el seguimiento de cada jornada sin restricciones geográficas.

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Para quienes buscan información detallada y actualizaciones constantes, Infobae Perú ofrece una cobertura integral de la segunda fecha del torneo. Mediante el portal, los aficionados podrán consultar la previa de los encuentros, el desarrollo minuto a minuto, las jugadas destacadas, los resultados en tiempo real y el avance de la tabla de posiciones del campeonato.

Resultados de la fecha 2 de la Copa de la Liga 2026 peruana 2026 HOY: así van los equipos de Liga 1 y Liga 2.
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