Dónde ver U. de Chile vs Lanús HOY: canal tv online del duelo por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025

La ‘U’ y el ‘Granate’ disputarán la revancha en Argentina por un lugar en la gran final del torneo continental. Conoce aquí todos los detalles de la transmisión del partido

Eliezer Benedetti

Eliezer Benedetti

U. de Chile y Lanús
U. de Chile y Lanús se juegan la clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Agencias

Con un fuerte operativo de seguridad y un ambiente cargado de expectativa, Lanús buscará hoy, jueves 29 de octubre, sellar su clasificación a la final de la Copa Sudamericana 2025 cuando reciba a la Universidad de Chile en el estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez, conocido como La Fortaleza. El ganador enfrentará en la gran final a Atlético Mineiro, que ya aseguró su boleto al partido decisivo.

En la primera semifinal disputada la semana pasada en Santiago, ambos equipos ofrecieron un vibrante empate 2-2. El conjunto ‘granate’ tomó rápidamente el control del partido y se adelantó 2-0 en apenas media hora de juego, con un doblete de Rodrigo Castillo. Sin embargo, la ‘U’ reaccionó en la segunda mitad: Lucas Di Yorio descontó a los 62 minutos y, sobre el final, Charles Aránguiz selló la igualdad con un penal convertido en el minuto 99, dejando la serie completamente abierta

Pese a dejar escapar la victoria en la capital chilena, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino llega con confianza. La experiencia de Lanús en instancias decisivas —ya fue finalista de la Sudamericana en 2013 y campeón en 2016— lo posiciona como favorito para dar el paso definitivo frente a su público en Argentina.

Del otro lado, la Universidad de Chile llega con el objetivo de hacer historia. Tras un duro recorrido y una clasificación marcada por la polémica —avanzó a cuartos de final tras la descalificación de Independiente por los incidentes fuera del campo—, el conjunto ‘azul’ busca regresar a una final continental después de más de una década.

Estos fueron los goles del empate en Santiago. (Video: Conmebol)

Horario de U. de Chile vs Lanús por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025

El partido de vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 entre Universidad de Chile y Lanús se disputará este jueves 29 de octubre en el Estadio Ciudad de Lanús – Néstor Díaz Pérez. El encuentro comenzará a las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador, mientras que en Chile y Argentina arrancará a las 19:00 horas. El conjunto ‘granate’ será local en este decisivo compromiso que definirá al finalista del certamen de la Conmebol.

Dónde ver U. de Chile vs Lanús por semifinales vuelta de la Copa Sudamericana 2025

La transmisión oficial del decisivo encuentro entre Universidad de Chile y Lanús estará a cargo de la señal internacional de ESPN, que posee los derechos exclusivos de la Copa Sudamericana 2025 para Perú y toda Sudamérica. Asimismo, el partido podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Disney+, disponible para suscriptores en toda la región.

Charles Aránguiz, de la Universidad
Charles Aránguiz, de la Universidad de Chile, convierte un penal ante Lanús de Argentina en la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana, el jueves 23 de octubre de 2025 (AP Foto/Esteban Félix)

Seguridad reforzada en Argentina

Las autoridades argentinas han dispuesto un amplio operativo de seguridad para evitar que se repitan los hechos violentos ocurridos meses atrás entre hinchas chilenos y de Avellaneda. Aquella batalla campal, registrada durante el duelo de octavos de final entre Independiente de Avellaneda y la Universidad de Chile, dejó más de un centenar de detenidos y 19 heridos, convirtiéndose en uno de los episodios más graves de los últimos años en el fútbol sudamericano.

Como consecuencia de esos disturbios, la ‘U’ avanzó de ronda tras la descalificación del elenco argentino, pero recibió una sanción de 14 partidos sin público, divididos entre siete de local y siete de visitante. Además, a los hinchas del conjunto azul se les prohibió el ingreso a territorio bonaerense hasta finales de 2027, por lo que el equipo no contará con el apoyo de su afición en el duelo frente a Lanús.

El compromiso de este jueves marcará la primera visita del club chileno a Argentina desde los incidentes de agosto. Aquel episodio, ocurrido en el estadio Libertadores de América, dejó imágenes de enfrentamientos en las gradas que dieron la vuelta al continente y motivaron una intervención disciplinaria de la Conmebol.

