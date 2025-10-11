Inició el recambio en la selección peruana: Felipe Chávez y 3 jugadores más debutaron ante Chile por fecha FIFA.

La selección peruana se midió con su clásico rival, Chile, el pasado viernes 10 de octubre en el marco de la fecha FIFA. El técnico interino Manuel Barreto afrontó su primer compromiso en el banquillo ‘blanquirrojo’, dando un paso importante hacia el nuevo proceso.

Perú comenzó ganando 1-0 con un golazo de César Inga tras una jugada individual y una perfecta definición. Sin embargo, la escuadra local lo igualó en el segundo tiempo con un tanto de Ben Brereton y lo terminó ganando con un desafortunado autogol de Matías Lazo.

Matías Lazo anota en propio arco para el Chile 2-1 Perú. América TV

Los debutantes de Perú en la derrota ante Chile

Con una lista de convocados muy renovada, era de esperarse que muchos jugadores hagan su debut con la camiseta ‘bicolor’. Pero, la ‘Muñeca’ -como lo conocen al estratega desde tiempo atrás- sorprendió al considerar a tres futbolistas sin mucha experiencia en el once titular.

El primero fue el arquero Diego Enríquez que viene teniendo un buen presente en Sporting Cristal. El segundo fue Matías Lazo, quien aprovechó la lesión de Marcos López para que César Inga pase a la banda izquierda y él se posicione por la derecha.

Mientras que el tercero se trató de Maxloren Castro, el más joven de esta nómina que con apenas 17 años registró su primer encuentro con el ‘equipo de todos’. El canterano de Sporting Cristal se situó en el ataque junto a Joao Grimaldo y Luis Ramos.

Maxloren Castro, Diego Enríquez y Matías Lazo fueron los debutantes que arrancaron en el Perú vs Chile.

Precisamente, este último jugador tuvo una ocasión inmejorable de gol para colocar el 1-0 en el primer tiempo. Joao Grimaldo se proyectó por derecha y le metió un pase rasante al corazón del área, pero Maxloren no definió de la mejor forma, a pesar de que la pelota se le había pasado al portero.

No fue el único que no tuvo un estreno soñado. Matías terminó dándole la victoria a la selección chilena en los descuentos con un autogol. El defensor de Melgar intentó desviar un remate y terminó metiendo la pelota en su propio arco.

Joao Grimaldo desborda por derecha y le pone un centro a Maxloren Castro, quien no pudo anotar en el arco de Chile. América TV

Enríquez y Lazo completaron los 90 minutos en el empate de Perú ante Chile por fecha FIFA. Castro, por su parte, salió en el entretiempo y en su reemplazo ingresó Kenji Cabrera.

Felipe Chávez y su esperado debut

El cuarto futbolista que hizo su debut en el Perú vs Chile fue Felipe Chávez. Este era el más esperado por la hinchada ‘blanquirroja’. El técnico Manuel Barreto decidió colocar al canterano del Bayern Múnich a los 76 minutos de juego en sustitución de Jairo Concha.

‘Pippo’ no tuvo mucha participación en el tiempo que estuvo en la cancha del Bicentenario de La Florida, sin embargo, su ingreso llena de ilusión a los fanáticos. Eso sí, deberá completar dos partidos oficiales para que quede bloqueado como jugador peruano y no tenga chance de representar a su país de nacimiento, Alemania.

Felipe Chávez, de 18 años, realizó su estreno con Perú. - Crédito: Movistar Deportes

Próximos partidos de la selección peruana

Tras el encuentro con su histórico rival, la selección peruana viajará para disputar un amistoso ante Rusia, programado para el 12 de noviembre en el Gazprom Arena de San Petersburgo. El horario sigue pendiente de confirmación.

Además, el equipo nacional tiene agendado otro compromiso en suelo ruso: enfrentará nuevamente a Chile el martes 18 de noviembre en el estadio Fisht de Sochi, partido que tampoco tiene horario definido.

Perú regresará a Rusia siete años después de su participación en el Mundial 2018, cuando disputó tres cotejos: derrotó a Australia y cayó ante Francia y Dinamarca, quedando sin opciones de avanzar a los octavos de final.