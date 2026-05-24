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La reacción de Horacio Melgarejo tras empate de Cienciano ante Sport Huancayo: “Les faltó un poco de humildad”

El DT del elenco cusqueño cuestionó gestos de futbolistas del ‘Rojo Matador’ cuando ganaban 2-0, pidió “jugar serio” siempre y resaltó la reacción cusqueña

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Horacio Melgarejo – Cienciano – Sport Huancayo – Liga 1 – Perú – deportes – 24 mayo
El técnico de Cienciano valoró la persistencia de su equipo hasta el final del partido y cuestionó actitudes de algunos jugadores de Sport Huancayo cuando controlaban el marcador (Cienciano)

Cienciano salió con un punto que cambió el pulso del partido y también el tono del pospartido. Luego del 2-2 frente a Sport Huancayo, Horacio Melgarejo, técnico del cuadro cusqueño, centró su análisis en el cierre del encuentro y en lo que interpretó como actitudes de algunos jugadores locales cuando el resultado parecía definido.

A su vez, defendió la persistencia del plantel imperial, que otra vez estiró su respuesta hasta los minutos finales.

El empate se dio en el estadio IPD de Huancayo, por la décima sexta jornada del Torneo Apertura 2026, y llegó después de que el local se pusiera 2-0 en el segundo tiempo.

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La lectura de Melgarejo: “les faltó un poco de humildad”

Horacio Melgarejo – Cienciano – Sport Huancayo – Liga 1 – Perú – deportes – 24 mayo
El técnico de Cienciano criticó los gestos de jugadores rivales en el tramo final del partido y pidió competir con seriedad sin importar el resultado parcial. (Cienciano)

En su evaluación, Horacio Melgarejo consideró que el desarrollo tuvo fricción y un quiebre claro en el complemento, cuando Sport Huancayo consiguió ventaja con dos remates desde larga distancia. Para el entrenador, esa diferencia parcial fue merecida, aunque apuntó a lo que vio en los instantes finales, con acciones que, a su criterio, reflejaron exceso de confianza en el rival.

“Fue un partido un poco accidentado en el sentido que Huancayo merecidamente se había puesto dos goles en ventaja, pero creo que a algunos jugadores del equipo rival en los últimos minutos les faltó un poco de humildad porque daban los toques mirando para el otro lado. Al final, el de arriba y el fútbol o te premia o te castiga. Yo creo que hay que jugar serio cuando vas ganando, perdiendo o empatando”, comentó Melgarejo.

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El entrenador insistió en la idea de competir con el mismo rigor sin importar el marcador. En esa línea, su mensaje se apoyó en una advertencia recurrente en el fútbol: una mínima relajación puede costar puntos. Su reclamo, además, se instaló sobre el tramo final, justamente el segmento en el que Cienciano revirtió el escenario y evitó una derrota que, por la diferencia parcial, parecía encaminada.

Del 2-0 al 2-2: cómo se dio la remontada en Huancayo

Horacio Melgarejo – Cienciano – Sport Huancayo – Liga 1 – Perú – deportes – 24 mayo
El equipo imperial encontró el empate en tiempo añadido luego de un autogol de Yonatan Murillo y una definición de Carlos Garcés que cambió el desenlace del partido. (Liga 1)

El encuentro tuvo dos tiempos diferenciados. En la primera mitad predominó el duelo en el mediocampo y hubo pocas aproximaciones claras, con un trámite interrumpido por la disputa y la presión en la zona central. El marcador se mantuvo intacto hasta el descanso, sin un dominador sostenido en las áreas.

Todo cambió en la segunda parte. A los 63 minutos, Piero Magallanes abrió el marcador para Sport Huancayo tras recibir de Diego Carabaño y sacar un remate de larga distancia. Siete minutos después, a los 70, Ronal Huaccha amplió la diferencia con otro disparo desde fuera del área que sorprendió al arquero uruguayo Ignacio Falcón.

Con el 2-0, el local tomó control emocional del partido y se apoyó en la ventaja para administrar el tramo final. Sin embargo, Cienciano elevó su presencia ofensiva y encontró respuestas desde el funcionamiento, con participación decisiva de Cristian Souza. A los 87 minutos, un envío desde la derecha terminó en autogol de Yonatan Murillo, quien intentó rechazar y envió la pelota a su propio arco.

En tiempo añadido llegó el empate. Souza volvió a intervenir con un centro desde el sector izquierdo que encontró a Carlos Garcés, quien conectó y decretó el 2-2 para el conjunto cusqueño. La jugada selló una igualdad que, por cómo se habían dado los minutos previos, resultaba difícil de prever cuando el partido entraba a su recta final.

El cierre incluyó revisión de acciones que no terminaron en gol válido. Juan David Martínez anotó para Sport Huancayo y Garcés convirtió otra vez para Cienciano, aunque el árbitro Bruno Pérez anuló ambas jugadas por mano y por posición adelantada, respectivamente. Las invalidaciones sostuvieron el 2-2 definitivo.

El impulso anímico y el foco en Juventud por la Sudamericana

Horacio Melgarejo – Cienciano – Sport Huancayo – Liga 1 – Perú – deportes – 24 mayo
Tras rescatar un empate en Huancayo, Melgarejo resaltó el carácter de Cienciano y enfocó el próximo reto internacional frente a Juventud por la Sudamericana. (Liga 1)

Después del empate, Melgarejo también eligió subrayar una característica que, según su mirada, su equipo viene sosteniendo durante varios meses: la insistencia hasta el último tramo. En su discurso no separó el resultado de una actitud que considera repetida en el ciclo reciente del plantel.

“Cienciano lo viene demostrando hace 3 o 4 meses que hasta el último minuto no se rinde nunca. Con el 2-0 fuimos a buscar el partido de contra. Cuando este equipo hace un gol, falten los segundos que falten, nosotros vamos a buscar el empate y después el triunfo”.

El técnico amplió el enfoque hacia el siguiente compromiso internacional. Según explicó, el calendario lo pone ante un partido clave el miércoles, frente a Juventud, por la Copa Sudamericana, con el objetivo de avanzar a octavos de final. En ese contexto, describió el encuentro como una meta trazada con el plantel y el club.

Tenemos el miércoles una gran final, una ilusión de los hinchas, del club, un objetivo marcado junto con los jugadores para tratar de pasar a octavos. Sabemos que viene un gran equipo que levantó muchísimo”.

En lo estrictamente local, el empate dejó movimiento en la tabla del Apertura. Con el 2-2, Cienciano llegó a 30 puntos y Sport Huancayo alcanzó 16 unidades. El resultado también se dio en un momento particular para ambos: el cuadro cusqueño venía de perder ante Alianza Lima, mientras que el equipo huancaíno buscaba recuperarse luego de una goleada sufrida frente a FBC Melgar en la jornada previa.

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