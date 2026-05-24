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Ignacio Buse y un ascenso meteórico en el ranking ATP: subió más de 650 puestos en solo tres años

‘Nacho’ protagonizó un impresionante salto en la clasificación mundial y, comparado con hace apenas un año, logró subir más de 150 escalones

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Ignacio Buse subió más de 650 puestos en el ranking en tan solo tres años.
Ignacio Buse subió más de 650 puestos en el ranking en tan solo tres años. Crédito: REUTERS

Ignacio Buse vive el mejor momento de su carrera profesional y su espectacular ascenso en el ranking ATP es la mayor prueba de ello. El tenista peruano se convirtió oficialmente en el nuevo número 31 del mundo, alcanzando la mejor ubicación de su trayectoria justo antes de disputar por primera vez el cuadro principal de Roland Garros 2026.

La histórica conquista del ATP 500 de Hamburgo durante el último fin de semana significó un salto importante en la clasificación mundial, permitiéndole escalar 31 posiciones respecto a la actualización anterior. No obstante, el impacto de su crecimiento trasciende ese reciente avance, ya que la evolución del peruano en los últimos años ha sido tan acelerada como impresionante dentro del circuito profesional.

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De fuera del top 600 al puesto 31 del mundo

Si se retrocede exactamente tres años, el presente de Ignacio Buse parecía muy distante de la realidad que vive hoy. En mayo de 2023, el tenista peruano ocupaba el puesto 663 del ranking ATP, aún lejos de los grandes escenarios del circuito y en plena etapa de construcción dentro del tenis profesional.

A partir de entonces, el crecimiento de ‘Nacho’ fue sostenido y cada temporada mostró señales claras de evolución. El peruano comenzó a ganar protagonismo en el circuito Challenger y, con el paso de los torneos, logró trasladar ese progreso al máximo nivel del tenis mundial, acumulando actuaciones cada vez más competitivas en eventos ATP.

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Revive el emocionante momento en que el tenista peruano Ignacio Buse se corona campeón del ATP 500 de Hamburgo, logrando una victoria histórica para el deporte de su país.

La dimensión de su ascenso resulta impactante. Desde mayo de 2023 hasta la actualidad, Ignacio Buse escaló 632 posiciones en el ranking ATP, pasando del puesto 663 al número 31 del mundo. Una progresión extraordinaria que muy pocos jugadores consiguen en tan corto tiempo dentro del circuito profesional.

Un crecimiento acelerado en el último año

El crecimiento del peruano también queda reflejado al comparar su posición actual con la de hace apenas una temporada. En mayo de 2024, Buse ya comenzaba a mostrar señales importantes de evolución y aparecía en el puesto 192 del ranking ATP, logrando instalarse por primera vez dentro del top 200 del circuito en ese mes.

Sin embargo, lo ocurrido durante los últimos doce meses terminó impulsando definitivamente su carrera. Gracias a una serie de resultados positivos y, sobre todo, a la histórica conquista del ATP 500 de Hamburgo, el tenista nacional consiguió escalar 161 posiciones en solo un año, instalándose de manera definitiva entre los mejores jugadores del mundo.

Esta evolución también responde al crecimiento integral que ha mostrado dentro de la cancha. Buse exhibe hoy una mayor madurez competitiva, mejor manejo en partidos de alta exigencia y una progresión física y mental que lo han convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada en el circuito ATP.

El ascenso de Ignacio Buse en el ranking ATP.
El ascenso de Ignacio Buse en el ranking ATP.

Roland Garros y una nueva prueba en la élite

El ascenso de Ignacio Buse llega además en un momento clave, ya que el peruano se prepara para disputar el cuadro principal de Roland Garros 2026, uno de los torneos más importantes del circuito. El reto será enorme, pero también representa una nueva oportunidad para seguir demostrando que su explosión en el ranking no es casualidad.

Con apenas 22 años, el peruano ya empieza a consolidarse como uno de los nombres más prometedores del tenis sudamericano y su irrupción en el top 31 marca un punto de inflexión para su carrera. Lo que hace tres años parecía un objetivo lejano, hoy se convirtió en realidad gracias a una progresión constante que sigue sorprendiendo al circuito ATP.

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