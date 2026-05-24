Carlos Espá confirma que votará por Keiko Fujimori en segunda vuelta: “Sánchez es regresar atrás, a las tinieblas”

Carlos Espá, ex candidato presidencial del Partido Sí Creo, anunció su apoyo a Keiko Fujimori para la segunda vuelta del 7 de junio, donde enfrentará a Roberto Sánchez de Juntos por el Perú

El excandidato presidencial del Partido Sí Creo, Carlos Espá, confirmó este domingo que votará por la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el balotaje previsto para el próximo 7 de junio, donde se enfrentará al representante de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez.

“Yo decidí mi voto al día siguiente de las elecciones (en primera vuelta). Me preguntaron en una entrevista si la segunda vuelta fuera entre Keiko y (Rafael) López Aliaga, dije que mi voto sería secreto. Y si era entre Roberto Sánchez y Keiko, yo dije Keiko”, afirmó en diálogo con el diario Trome.

Según su perspectiva, “Fujimori tiene partes positivas y partes negativas”, mientras que su adversario político representa “todo negativo”.

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“Sánchez es regresar atrás, a las tinieblas, a Nicaragua, Cuba, Venezuela, al comunismo. (...) Representa la unión entre el fascismo, que es Antauro, y el comunismo, que es Sánchez. Estamos contra todo eso que significa una amenaza para la libertad”, señaló.

Espá señaló que su respaldo a Fujimori responde a que, según su criterio, ella tiene aspectos positivos y negativos, mientras que considera que Sánchez representa únicamente elementos negativos

Espá puntualizó que la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) debe demostrar un cambio real y comprometerse en la lucha contra la corrupción en el país. “Tiene que convocar a personas que tengan condiciones intachables”, sostuvo.

Además, hizo referencia al vínculo entre el candidato de Juntos por el Perú y Antauro Humala, quien cumplió 17 años de prisión por homicidio y rebelión.

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“Hace una semana ha salido una foto donde siguen conversando el señor Humala y Sánchez. El señor Antauro representa la intolerancia, el fascismo en el Perú. Y representa todo lo que significa la tiranía y la falta de democracia, al querer matar a las personas, discriminar a las personas por su opción sexual”, expresó.

El excandidato también criticó el perfil de Sánchez, quien utiliza el sombrero del expresidente Pedro Castillo (2021-2022) y ha prometido indultarlo en caso de llegar a la presidencia.

“Usa un sombrero que cuesta 3 mil soles y vive en San Borja, y es de Huaral, ni siquiera es de Chota. Todo es una mentira. (...) Tiene gravísimas denuncias de corrupción, hasta los propios afiliados de su partido sostienen que se ha robado la plata del partido, es una persona que forma parte de este Congreso terrible”, señaló.

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El ex candidato advirtió sobre la relación entre Roberto Sánchez y Antauro Humala, y calificó al postulante de Juntos por el Perú como representante de posturas extremas, asociadas al comunismo y al fascismo

Pedido de prisión

El Ministerio Público ha solicitado una pena de 5 años y 4 meses de cárcel contra el aspirante por el delito de falsa declaración administrativa y falsa información financiera de partidos políticos, al supuestamente haber desviado fondos del movimiento que lidera a cuentas personales.

La acusación contra Sánchez, que también incluye un pedido de inhabilitación política, está prevista que se formalice en una audiencia el miércoles 27 de mayo, cuando falten poco más de dos semanas para la celebración del balotaje.

En esa audiencia, el Poder Judicial deberá definir si por los elementos e indicios expuestos por Fiscalía debe abrirse un juicio en su contra.

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Los hechos que motivaron la denuncia se remontan a los informes financieros del partido Juntos por el Perú entre los años 2018 y 2021, donde se realizaron diversas procesos electorales para las regionales y municipales (2018), legislativas (2020) y presidenciales (2021).

En estos informes la organización que lidera Sánchez habría presentado declaraciones que contienen supuestamente información falsa en el primer año y presuntos aportes económicos falsos, en el segundo.

De acuerdo con la tesis fiscal, tanto Sánchez como su hermano William recibieron hasta 280.000 soles en distintos aportes y tasas cobrados a sus afiliados al partido que al parecer no fueron declarados debidamente en los documentos financieros de la formación política.

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