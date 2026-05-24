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Zé Ricardo proyecta un Sporting Cristal “más experimentado” con dos o tres refuerzos para el Torneo Clausura 2026

El entrenador del conjunto ’cervecero’ se refirió a los movimientos en el mercado de cara al segundo certamen del año en el que los del Rímac deberán robustecer sus filas para exhibir una mejor imagen

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Zé Ricardo y un mensaje a la directiva de Sporting Cristal de cara a los refuerzos para el Torneo Clausura 2026. Crédito: X Sporting Cristal.
Zé Ricardo y un mensaje a la directiva de Sporting Cristal de cara a los refuerzos para el Torneo Clausura 2026. Crédito: X Sporting Cristal.

Sporting Cristal consiguió un auténtico tanque de oxígeno en el Estadio Alberto Gallardo tras sellar una necesaria y muy sufrida victoria por 2-1 ante ADT de Tarma, gracias a las oportunas anotaciones de Yoshimar Yotún y Gustavo Cazonatti. Estos tres puntos representan un valor incalculable para los ’bajopontinos’ en su lucha por salir del fondo. La institución atraviesa una crisis deportiva e institucional sin igual en la última década, un panorama crítico que los mantiene a tan solo tres unidades de los temidos puestos de descenso en la tabla acumulada.

Tras el pitazo final, el director técnico Zé Ricardo compareció ante los medios de comunicación y analizó el trámite de un compromiso que estuvo cargado de una alta tensión emocional de principio a fin. Las declaraciones, recogidas por el medio ’Entre Bolas’, reflejaron el sentir de un estratega que es plenamente consciente de la urgencia del club. “Costó porque el gol tardó en llegar. Perdimos goles porque el fútbol se juega con hombres, no con máquinas. Estábamos muy presionados”, admitió con total honestidad el entrenador brasileño.

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Consciente de las feroces críticas que ha recibido debido al bajo rendimiento colectivo de la escuadra ’celeste’, el timonel asumió la responsabilidad y blindó a sus dirigidos frente a los duros cuestionamientos de la hinchada. “Estoy acostumbrado porque vivo el fútbol desde niño y con equipos grandes pasa esto. Prefiero hasta que me molesten a mí que a los jugadores. Ahora tendremos que retomar con calma todo aquello que estamos planeando”, enfatizó el estratega, buscando descomprimir el pesado ambiente que rodea al club.

El cuadro 'celeste' pudo remontar el marcador 2-1 sobre los tarmeños en el Gallardo - Crédito: L1MAX.

El DT también hizo hincapié en la juventud del actual plantel cervecero, pidiendo paciencia para los nuevos talentos que vienen sumando minutos de alta exigencia en el campeonato ante la falta de un plantel más amplio. “Es un equipo con muchos jóvenes, que seguramente en dos o tres años estará más maduro. Hoy el principal atacante nuestro es un jugador de 18 años, Maxloren Castro. Tienen que tener un poco de tranquilidad, porque yo no veo solo el día a día, también un poco más adelante”, apuntó con firmeza.

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No obstante, la mirada del técnico de Sporting Cristal ya se proyecta de forma obligatoria hacia la segunda mitad del año. La urgencia por recuperar el protagonismo obliga a la directiva y al comando técnico a buscar soluciones inmediatas en el mercado de pases. ”Hay que mejorar en todos los aspectos. Estamos trabajando para ello”, sentenció el estratega, dejando en claro que el receso por la fecha FIFA que se avecina será clave para reestructurar de raíz los cimientos del primer equipo.

Al ser consultado sobre la llegada de fichajes de cara al Torneo Clausura, Zé Ricardo no ocultó su deseo de incorporar futbolistas con mayor recorrido internacional para balancear la juventud de sus filas. ”Es normal que todos los equipos en este parón de fecha FIFA tengan algún movimiento. Así que Cristal también está atento al mercado a ver qué ocurre. No hablaré de nombres, pero creo que para el Clausura tendremos que buscar dos o tres jugadores para que el equipo sea más experimentado y más fuerte”, puntualizó de forma directa.

Miguel Araujo – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 24 mayo
Sporting Cristal ocupa la 11ava posición con 19 puntos. Crédito: X Sporting Cristal.

Semana clave en Sporting Cristal

La victoria ante el elenco tarmeño le da un respiro al comando técnico, pero el exigente calendario de competencias no otorga ninguna tregua. Sporting Cristal iniciará una semana que será verdaderamente crucial para sus aspiraciones en ambos frentes, debiendo afrontar dos visitas de máximo riesgo en Asunción y Cusco en un lapso de apenas cuatro días, lo que pondrá a prueba la resistencia física del plantel.

El primer gran examen de los ’rimenses’ será en el plano internacional el próximo jueves 28 de mayo, cuando visiten a Cerro Porteño en Paraguay. Este compromiso por la Copa Libertadores será definitivo para esclarecer el futuro continental de los del Rímac, quienes necesitan sumar con urgencia en Asunción para mantener vivas sus opciones de seguir compitiendo internacionalmente en la presente temporada.

Apenas tres días después, el domingo 31 de mayo, la delegación celeste tendrá que subir a la exigente altura del Cusco para medir fuerzas ante Cienciano. En el torneo local, Sporting Cristal ya no cuenta con margen de error ni puede permitirse ceder más puntos en el camino, pues un nuevo tropiezo en la ‘Ciudad Imperial’ volvería a comprometerlos seriamente con la zona baja de la tabla.

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