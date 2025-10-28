Perú Deportes

Andrés Mendoza elogió a Alex Valera, pero cree que todavía no está a su nivel: "Primero que vaya a jugar a Europa"

El 'Cóndor' no dudó en halagar al 'Cholo' tras el tricampeonato de Universitario, aunque le dejó un consejo en relación a su futuro profesional

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

El 'Cóndor' halagó al 'Cholo', aunque aseguró que no está a su nivel y le dejó consejo. (Video: Datazo)

Universitario de Deportes ganó el Torneo Clausura luego de la victoria sobre ADT en Tarma y, por ende, se adjudicó el tricampeonato nacional. Se trata de un éxito rotundo para un equipo que estuvo invicto desde mayo y que no tuvo rival en el campeonato local. El aporte de Alex Valera ha sido crucial, ya que además fue el máximo goleador de la ‘U’ con 16 dianas. En ese sentido, Andrés Mendoza elogió al ‘Cholo’, pero cree que todavía no está a su nivel.

“¿Mejor jugador del campeonato? Valera, encima campeón, porque siempre ha sido determinante en los partidos”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Datazo’, destacando la capacidad del delantero para marcar diferencias en el ataque.

Aunque elogió la actuación del delantero peruano, el ‘Cóndor’ aclaró que para alcanzar el nivel internacional requiere afrontar nuevos desafíos, sobre todo en el entorno europeo: “¿Que Valera es más que yo? No pues, primero que vaya a jugar a Europa. Yo lo respeto a Valera por lo que está haciendo acá”. Mendoza recordó su propia experiencia fuera del país y reconoció que competir en el extranjero marca una diferencia en la formación y el reconocimiento de un futbolista.

Mendoza Acevedo, que paseó su fútbol por Brujas de Bélgica, Olympique de Marsella de Francia, Steaua Bucarest de Rumania, entre otros clubes, también describió a Valera como un futbolista incómodo para cualquier defensa. Sostuvo que su estilo y fortaleza física lo convierten en un “jugador cargoso, un jugador pesado y eso a los centrales no les gusta. Por más que le den patadas”, resaltó. Esto, sumado a la capacidad del delantero para mantenerse como protagonista en partidos clave, refuerza su aporte en el reciente tricampeonato de Universitario.

Alex Valera anotó el gol
Alex Valera anotó el gol del tricampeonato de Universitario. - créditos: Liga 1

Andrés Mendoza sobre su consejo a Alex Valera

Respecto al futuro profesional de Alex Valera, Andrés Mendoza recomendó cautela a la hora de analizar oportunidades fuera del país. “Si él hubiera estado en mi época, es un problema, no juega”, sostuvo, aludiendo al nivel de competencia en tiempos pasados. También sugirió que, de buscar una salida, el destino más conveniente sería México: “Si yo fuera Valera, me quedo acá. Si te vas, ándate a México, nada más”.

El exdelantero de 47 años enfatizó el valor que representa quedarse en un club como Universitario para consolidar una carrera exitosa, tal como lo hicieron otras figuras del fútbol local. “Él es de la ‘U’, cree que puede morir en la ‘U’. Es como Carlos Lobatón, se quedó en Cristal y es calidoso”, opinó, dando a entender que de no emigrar al exterior, podría tener una larga estancia en la ‘U’.

Alex Valera ha tenido varias
Alex Valera ha tenido varias ausencias, pero apunta a ser una opción importante en la selección peruana. - créditos: Difusión

¿Alex Valera se quedará en Universitario?

El ser el máximo goleador de Universitario y entre los mejores de la Liga 1 2025, ha surgido la posibilidad de que Alex Valera apunte a otros rumbos para continuar con su carrera deportiva. De hecho, su última etapa en el extranjero se dio en 2022 cuando fichó por Al Fateh de Arabia Saudita, aunque solo duró seis meses.

Álvaro Barco, director deportivo de la ‘U’, había asegurado que el chiclayano merece otra oportunidad en el exterior, sumándole al factor de que se trata de un futbolista de selección. Valera se mostró de acuerdo con esta postura, pero resaltó su intención de permanecer en la institución ‘estudiantil’.

"Como él (Álvaro Barco) lo dijo, eso se ve a fin de año. Por mi parte, quisiera quedarme toda la vida, pero también depende de lo que ellos busquen para el club más adelante. Si estoy en sus planes o no, eso saldrá más adelante. Ahora estoy enfocado en el partido de mañana", declaró para la prensa en la previa al duelo con ADT.

El delantero de Universitario manifestó su deseo de seguir en el equipo crema. | X / @JaxLatinMedia

