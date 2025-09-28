Perú Deportes

Álvaro Barco lanzó inesperado comentario sobre la continuidad de Alex Valera en Universitario: “De repente merece otra oportunidad en el extranjero”

El director deportivo de la ‘U’ se refirió al futuro del delantero peruano en el club ‘merengue’. También habló de las negociaciones para renovar a Jairo Vélez

El director deportivo de la 'U' también habló de las negociaciones para renovar a Jairo Vélez. (Video: Carlos Arrunategui)

Universitario de Deportes venció en condición de local a Cusco FC en un duelo válido por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Fue un 3-2 ajustado que le permitió a la ‘U’ ampliar su ventaja con su máximo perseguido en la tabla y quedar a tiro del tricampeonato nacional. Uno de los anotadores fue Alex Valera (hizo un doblete), quien Álvaro Barco lanzó un inesperado comentario en cuanto a su continuidad en el club.

“Hay jugadores que se destacan individualmente, pero este es un equipo donde el colectivo realmente es lo más importante. Si bien es cierto que Valera se está de alguna manera desprendiendo de los demás en cuanto a los goles, pero en líneas generales todos tienen la capacidad para meter gol, lo han hecho durante todo el campeonato, así que estamos bien”, fueron sus primeras palabras ante los medios de comunicación.

Sobre el papel del ‘Cholo’ en el equipo, el directivo fue enfático: “¿El mejor ‘9’ nacional de la Liga 1? Sí, por supuesto, no me cabe la menor duda. Se viene despuntando, marcando diferencias en el área. Físicamente está en muy buenas condiciones, así que esperemos que pueda llegar a fin de año jugando todos los partidos”. De esta manera, los altos mandos ponen de relieve la importancia del atacante dentro de la estrategia del conjunto ‘merengue’.

Los 'cremas' vencieron 3-2 a los 'aurinegros' en el estadio Monumental. (GOLPERU)

Ahí fue cuando Álvaro Barco se refirió al futuro de Alex Valera en Universitario, alegando que tendría los días contados y que estaría en la capacidad para volver al exterior tras su discreto paso por Al Fateh de Arabia Saudita (solo jugó seis partidos en 2022). De hecho, a finales del año pasado, Manuel Barreto, entonces director deportivo de la ‘U’, admitió que recibieron una propuesta de un millón de dólares, pero la rechazaron por la importancia del jugador.

“Me gustaría tener a Alex durante mucho tiempo, pero de repente merece tener otra oportunidad en el extranjero. Tal vez poder venderlo y tener un beneficio tanto para el club como para él. Vamos a esperar con tranquilidad, pero no cabe duda que se merece un contrato importante aquí”, indicó Barco, dejando abierta la puerta a que el delantero sea transferido si una propuesta desde el exterior resulta conveniente para ambas partes", declaró.

La política deportiva de Universitario de Deportes busca mantener la base del equipo campeón e impulsar la competitividad de cara a nuevos objetivos, como el tricampeonato. En esa línea, Barco planteó: “Vamos a tomarlo con tranquilidad. Ojalá que podamos tener a la totalidad del plantel. Este es un plantel que viene de ganar un bicampeonato. Imagínate si logramos el ‘tri’, ¿no? Así que en ese sentido vamos a tener tranquilidad para poder llegar a fin de año y hacer las mejores negociaciones”.

Alex Valera se ha consolidado
Alex Valera se ha consolidado como un delantero de categoría en la Liga 1, siendo el goleador de Universitario de los últimos años. - créditos: Liga 1

Álvaro Barco sobre las negociaciones con Jairo Vélez

La situación de Jairo Vélez, quien actualmente juega en calidad de cedido por César Vallejo, figura también en la agenda de la dirigencia. Respecto a las conversaciones por el pase del mediocampista, Álvaro Barco explicó lo siguiente: “Hay una negociación de por medio (con César Vallejo), hay compromisos en ese sentido. Es muy diferente, a favor del jugador, cuando se negocia con un tricampeonato, es un tema importante dentro de la negociación. Pero tenemos la capacidad y la intención de que Jairo va a quedarse con nosotros”.

El director deportivo también valoró la evolución y el compromiso del futbolista con la institución, donde ya lleva tres anotaciones y una asistencia en 30 partidos. “Un jugador de esas características, el compromiso que ha tenido por la camiseta. Hoy se ha vuelto, no solo un excelente jugador, sino un hincha más de la ‘U’”.

