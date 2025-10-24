Perú Deportes

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones: “Si fuera Alianza, me callaría con tantos puntos de ventaja”

El director deportivo de Universitario declaró que el técnico argentino no debería justificar su mala campaña en la Liga 1

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Un nuevo enfrentamiento fuera de las canchas es protagonizado por Álvaro Barco y Néstor Gorosito. El director deportivo de Universitario de Deportes le respondió al técnico de Alianza Lima luego de que este brinde polémicas declaraciones en su última conferencia de prensa.

Todo inició cuando el popular ‘Pipo’ utilizó su rueda con los medios de comunicación, donde oficializó su renovación como DT de los ‘blanquiazules’, para mandar una fuerte indirecta sobre las desigualdades que existen en la actual edición de la Liga 1.

Nosotros sabemos que la cancha no está igual para todos los equipos, hemos tenido muchísimas expulsiones, pero también vemos situaciones que son completamente diferentes con otros clubes y con nosotros, ustedes lo ven en el día a día, 14 partidos por no decir un insulto, hice un gesto es verdad, pero después vemos que no es lo mismo para todos, hay gestos que son muy evidentes y elocuentes y no ha pasado absolutamente nada, 14 partidos de 18 no parece algo lógico”, fueron las palabras del entrenador de Alianza Lima.

El técnico de Alianza Lima señaló que los cobros arbitrales son diferentes para algunos equipos. (Alianza Lima TV)

Esto no cayó nada bien en tienda ‘merengue’. Álvaro Barco fue consultado por estas declaraciones luego de vencer 1-0 a Sporting Cristal en el Estadio Nacional y tuvo una dura respuesta, señalando que no el estratega ‘gaucho’ no debería justificar su mala campaña en el torneo doméstico con los fallos arbitrales.

“La verdad te soy sincero si estaría en la situación en la tabla de posiciones como Alianza, me quedaría callado, por más que puedan haber situaciones en que uno se sienta afectado por el arbitraje y por situaciones adversas fuera y dentro de la cancha, con tantos puntos de ventaja, yo me quedaría callado”, comenzó.

Barco continuó con su respuesta y le recomendó a los integrantes de su clásico rival a no dar argumentos sobre su performance en esta temporada del certamen nacional, ya que se encuentra muy lejos de la ‘U’ en la tabla de posiciones, tanto en el Clausura como en el Acumulado.

No hay argumentos válidos para poder justificar cuando tienes tantos puntos ante el primer equipo, si yo estuviera en esa situación como entrenador, como gerente deportivo o jugador, simplemente no respondería, simplemente asumiría una posición de tener revanchas el próximo año, pero no justificaría mi situación con tantos puntos de ventaja”, sentenció.

Álvaro Barco le respondió a Néstor Gorosito tras polémicas declaraciones sobre la Liga 1.

Universitario está a un partido del tricampeonato

La actualidad de Universitario de Deportes es muy distinta a la de Alianza Lima. Mientras que los ‘cremas’ están a un partido de ganar el Torneo Clausura y por consecuencia conseguir el tan ansiado tricampeonato, los ‘blanquiazules’ luchan por clasificar a la Copa Libertadores como Perú 2.

Luego de la victoria ante Cristal, la ‘U’ alcanzó los 36 puntos y mantiene su distancia de 10 sobre su máximo perseguidor Cusco FC. En ese sentido, si los cusqueños pierden ante Atlético Grau este sábado 25 de octubre, los dirigidos por Jorge Fossati se quedarían con el trofeo de esta segunda etapa sin necesidad de jugar ante ADT en Tarma.

Y es que con la caída ante los piuranos, los ‘aurinegros’ solo le restarían tres compromisos por disputar y tendrían nueve puntos en juego, los cuales no le bastarían para alcanzar a la escuadra de Ate en la fecha 16. Es decir, a estas alturas, todo juega a favor del actual bicampeón.

Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Clausura tras la victoria de Universitario ante Sporting Cristal.

Alianza, por su parte, se encuentra en la segunda casilla de la tabla acumulada con 61 puntos, seguido muy de cerca por Cusco FC (60). El cuadro de Néstor Gorosito deberá sumar la mayor cantidad de unidades en esta recta final para asegurar el segundo puesto y esperar por el ganador entre el tercer y cuarto lugar en los ‘playoffs’.

