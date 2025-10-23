Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido pendiente del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¡Día de clásico en el fútbol peruano! Hoy, jueves 23 de octubre, Universitario de Deportes y Sporting Cristal se enfrentan en un duelo clave por el Torneo Clausura 2025. Los ‘cremas’ buscarán dar un paso firme hacia el tricampeonato, mientras que los ‘celestes’ necesitan una victoria urgente para mantenerse con vida en la lucha por el título, enfrentando nada menos que al líder actual de la tabla.
Universitario llegará al clásico de esta noche con la confianza en su punto más alto, luego de encadenar seis victorias consecutivas que lo consolidan como líder del Torneo Clausura. Con una ventaja significativa en la tabla, el equipo ‘crema’ busca mantener el ritmo y seguir ampliando su diferencia sobre los perseguidores. En su última presentación, superó 2-1 a Ayacucho FC en un partido más disputado de lo esperado. Ahora, ante uno de sus rivales directos, intentará extender su racha triunfal.
Sporting Cristal ha perdido terreno en la lucha por el Torneo Clausura, tras dejar escapar puntos clave en fechas anteriores. Sin embargo, ahora tendrá la oportunidad de redimirse nada menos que ante el líder, Universitario. En su último compromiso, los celestes lograron un triunfo valioso en altura: un gol agónico de Irven Ávila les dio la victoria sobre Deportivo Garcilaso en Cusco, resultado que mantiene viva su esperanza, aunque el panorama sigue siendo complicado. Para seguir en carrera, Cristal está obligado a ganar y así recortar la brecha de 11 puntos que lo separa del conjunto ‘merengue’ en la tabla.
Universitario: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Rodrigo Ureña, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, César Inga, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.
Sporting Cristal: Diego Enriquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger; Catriel Cabellos, Jesús Pretell, Christofer Gonzáles; Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.
La transmisión oficial del clásico entre Universitario y Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX, canal que posee los derechos exclusivos de televisión para gran parte de los partidos del campeonato local. Además, el encuentro también podrá verse a través de la plataforma de streaming L1 Play, accesible desde cualquier dispositivo móvil u ordenador mediante suscripción.
Por otro lado, en Infobae Perú realizaremos una cobertura especial del partido. En nuestra página web encontrarás la previa, el minuto a minuto, las incidencias en tiempo real, los goles, el resultado final, el resumen y las mejores jugadas del esperado choque.
El enfrentamiento entre Universitario y Sporting Cristal estaba programado originalmente para el miércoles 15 de octubre, pero fue reprogramado por motivos de seguridad. Finalmente, el partido se disputará este jueves 23 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Lima. Por disposición oficial, el ingreso estará permitido únicamente para la hinchada local, es decir, la del conjunto ‘celeste’.
El Torneo Clausura 2025 entra en su tramo más decisivo y todas las miradas están puestas en el esperado enfrentamiento entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal. El duelo, reprogramado por la jornada 14, será clave en la lucha por la cima del campeonato. Ambos equipos llegan con el objetivo de quedarse con el primer lugar, pero el resultado puede ser especialmente determinante para los ‘cremas’, que siguen dando pasos firmes en su camino hacia el tricampeonato.