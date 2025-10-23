Alianza Lima confirmó renovación de Néstor Gorosito y reveló las contundentes razones: “Fue un año internacional involvidable”

Alianza Lima terminó con las especulaciones y confirmó la renovación de Néstor Gorosito por todo el 2026. Franco Navarro, directo deportivo, reveló las contundentes razones que marcó la permanencia del técnico argentino en Matute a pesar de la eliminación de la Copa Sudamericana 2025 y quedar sin chances del título nacional de la Liga 1 2025.

“La renovación de ‘Pipo’ obedece a un análisis integral del área deportiva, respaldado por nuestro gerente general Fernando Cabada y la institución. Es una decisión que se ha tomado por todo las cosas que nos ha tocado vivir, por el proyecto que se inició en diciembre del año pasado, que continúa y continuará el próximo año, Dios mediante. Yo creo que ha sido un año a nivel internacional, inolvidable, que hemos pasado por distintas facetas y emociones, que nos ha permitido consolidar un plantel y que nos ha demostrado este plantel tener esa jerarquía, ese profesionalismo y ese convencimiento que cuando uno quiere, las cosas se pueden dar”, apuntó el dirigente en conferencia de prensa.

Además, Navarro resaltó las apariciones de nuevo talentos que son piezas fundamentales en el equipo. Y destacó el nivel de la jerarquía de Paolo Guerrero y Hernán Barcos.

“Creo que ha sido un año donde nos ha permitido ver a varios chicos jóvenes aparecer en el plantel profesional. Nos ha permitido ver la competencia interna de dos jugadores, por poner un ejemplo, que tienen una jerarquía envidiable y un reconocimiento a nivel nacional e internacional como Paolo Guerrero y Hernán Barcos, donde no importa la edad, sino el compromiso y la disciplina y ese amor por este deporte y el compromiso con la institución”, añadió.

“Me siento en deuda”

Néstor Gorosito hizo mea culpa por los objetivos que no se alcanzaron en la temporada y reveló el importante motivo por la que decidió quedarse en Matute. Y volvió a mostrar su lamento por no haber llegado a la final en la Copa Sudamericana 2025.

“Nos llena de orgullo estar en una institución que nos brinda todo para poder desarrollarnos, tenemos un muy buen plantel, internacionalmente nos fue bien. Nosotros queríamos salir campeones, teníamos la ilusión, el equipo y las armas, desgraciadamente no lo pudimos concretar pero jugamos 18 partidos y muy bien, superando a rivales campeones de América como Gremio y Boca, el equipo dio la talla. Cuando se gana es fácil tener el apoyo pero en estos momentos se ve la seriedad institucional. Uno está en evaluación permanente porque es fútbol y uno tiene claro que las cosas son así. Me siento en deuda porque nos han brindado todo para ser campeón”, declaró el ‘Pipo’.

¿Qué mejorará Néstor Gorosito para el 2026?

El técnico de Alianza Lima adelantó los objetivos trazados para la próxima temporada y fue contundente al mencionar que las expulsiones no serán errores que se repetirán el 2026.

“Principalmente ganar todo lo que se nos presente, desde los amistosos de pretemporada hasta el final, eso nos va a llevar al objetivo que es salir campeón, la exigencia tiene que ser esa. Nosotros creemos que estamos muy bien y tenemos que hacer hincapié en muchas cosas que hablamos permanentemente y somos conscientes que no se han hecho bien pero lo hacemos de forma interna. Vamos a hacer hincapié en que no nos vuelva a suceder lo de las expulsiones, hemos tenido muchísimas pero también vemos situaciones que son diferentes con otros clubes y ustedes lo ven pero nosotros somos autocríticos en forma interna”, finalizó.

